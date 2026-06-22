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“É uma bênção” - Ollie Watkins rebate as críticas de Jeremy Doku sobre a decisão do astro belga em relação ao nascimento do filho
Watkins rejeita as críticas que se tornaram virais sobre o parto
Watkins condenou veementemente a reação negativa da mídia em torno da decisão de Doku de se afastar temporariamente da seleção belga na Copa do Mundo. A polêmica surgiu depois que um apresentador de televisão descreveu o parto como um “momento repugnante”, no qual os pais são, em última análise, inúteis.
Em declarações antes do confronto da Inglaterra contra Gana na fase de grupos, Watkins abordou diretamente os comentários que viralizaram. “Alguém classificou isso como nojento e, para começar, acho que essa não é a maneira correta de descrever um parto”, afirmou o atacante do Aston Villa.
- AFP
O ponta belga é alvo de críticas inusitadas
A polêmica começou na sexta-feira, durante um debate no programa “L'Equipe de Choc”. Doku revelou que poderia se afastar dos companheiros de equipe em julho para o nascimento de seu primeiro filho. Essa decisão foi recebida com incompreensão pela jornalista France Pierron, que destacou o caráter único de uma competição internacional como essa.
“Você precisa entender que participar de uma Copa do Mundo é realmente um privilégio; é uma alegria incrível. Existem centenas de jogadores de futebol que dariam tudo para estar no seu lugar; isso talvez nunca mais aconteça na sua vida. É realmente um momento especial, um sonho de infância que se tornou realidade”, disse ela ao vivo, antes de acrescentar: “E você vai deixar tudo isso de lado para estar presente no nascimento do seu filho, o que é um momento repugnante, desculpe a expressão, em que o pai é inútil; ele é apenas um coadjuvante.”
O jornal L’Equipe e a própria Pierron pediram desculpas posteriormente pelos comentários.
As prioridades familiares têm precedência sobre o alvoroço dos torneios
Watkins, pai de dois filhos, enfatizou que a experiência única de ter o primeiro filho nunca deve ser ofuscada pelas obrigações profissionais. Ele destacou o desgaste emocional que os jogadores de futebol enfrentam durante longos períodos de isolamento, longe de seus familiares.
“Dá as boas-vindas a eles ao mundo é uma bênção – você não tem essa oportunidade [com frequência]”, explicou Watkins aos repórteres. “Há muitos momentos em que você fica longe da família e dos amigos durante a temporada, e é um período muito difícil.
“Então, perder isso seria difícil, e eu entendo o ponto de vista dele; acho que ele tem todo o direito de voltar e estar ao lado dela.
“No fim das contas, somos homens muito privilegiados, e tenho certeza de que ele terá muito apoio para poder voltar e chegar lá o mais rápido possível, garantir que estará presente para apoiá-la e, em seguida, voltar de avião.
"Não acho que seja da conta de ninguém o que ele faz depois do treino, e se ele voltar e fizer isso, acho que está tudo bem."
- AFP
A cautelosa Bélgica enfrenta a última partida, em que há muito em jogo
O debate fora de campo surge em um momento tenso para a Bélgica, que até agora tem apresentado um desempenho muito abaixo do esperado no torneio. Atuações cautelosas levaram a equipe a empates consecutivos contra o Egito e o Irã.
Os “Diabos Vermelhos” agora enfrentam uma situação em que precisam vencer a Nova Zelândia em sua última partida da fase de grupos para garantir a classificação para as oitavas de final.