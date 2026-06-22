“É uma bênção” - Ollie Watkins rebate as críticas de Jeremy Doku sobre a decisão do astro belga em relação ao nascimento do filho

Watkins, pai de dois filhos, enfatizou que a experiência única de ter o primeiro filho nunca deve ser ofuscada pelas obrigações profissionais. Ele destacou o desgaste emocional que os jogadores de futebol enfrentam durante longos períodos de isolamento, longe de seus familiares.

“Dá as boas-vindas a eles ao mundo é uma bênção – você não tem essa oportunidade [com frequência]”, explicou Watkins aos repórteres. “Há muitos momentos em que você fica longe da família e dos amigos durante a temporada, e é um período muito difícil.

“Então, perder isso seria difícil, e eu entendo o ponto de vista dele; acho que ele tem todo o direito de voltar e estar ao lado dela.

“No fim das contas, somos homens muito privilegiados, e tenho certeza de que ele terá muito apoio para poder voltar e chegar lá o mais rápido possível, garantir que estará presente para apoiá-la e, em seguida, voltar de avião.

"Não acho que seja da conta de ninguém o que ele faz depois do treino, e se ele voltar e fizer isso, acho que está tudo bem."