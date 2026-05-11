"É uma amizade de longa data" - Brendan Rodgers explica a "conexão" com Cristiano Ronaldo após o abraço que viralizou entre o astro do Al-Nassr e o técnico do Al-Qadsiah

As imagens de Rodgers e Ronaldo trocando uma conversa profunda e um abraço antes da surpreendente derrota do Al-Nassr por 3 a 1 para o Al-Qadsiah rapidamente se espalharam pelas redes sociais. Apesar da intensidade da partida, o respeito mútuo entre as duas figuras ficou evidente, fruto de uma relação que o ex-técnico do Leicester City e do Liverpool afirma ter sido forjada há décadas, durante o tempo que passaram na Inglaterra.

Rodgers, agora à frente do Al-Qadsiah, explicou que a interação foi muito mais do que uma simples cortesia esportiva. “Nossa conexão vem de muito tempo atrás”, disse Rodgers aos canais oficiais de mídia do Al-Qadsiah. “Quando eu era um jovem técnico no Chelsea, minha mãe estava em um jogo do Chelsea contra o Manchester United e queria conhecer Cristiano Ronaldo, que era seu jogador favorito na época, mesmo eu trabalhando para o Chelsea.”







