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"É uma amizade de longa data" - Brendan Rodgers explica a "conexão" com Cristiano Ronaldo após o abraço que viralizou entre o astro do Al-Nassr e o técnico do Al-Qadsiah
Um vínculo que vai além do campo
As imagens de Rodgers e Ronaldo trocando uma conversa profunda e um abraço antes da surpreendente derrota do Al-Nassr por 3 a 1 para o Al-Qadsiah rapidamente se espalharam pelas redes sociais. Apesar da intensidade da partida, o respeito mútuo entre as duas figuras ficou evidente, fruto de uma relação que o ex-técnico do Leicester City e do Liverpool afirma ter sido forjada há décadas, durante o tempo que passaram na Inglaterra.
Rodgers, agora à frente do Al-Qadsiah, explicou que a interação foi muito mais do que uma simples cortesia esportiva. “Nossa conexão vem de muito tempo atrás”, disse Rodgers aos canais oficiais de mídia do Al-Qadsiah. “Quando eu era um jovem técnico no Chelsea, minha mãe estava em um jogo do Chelsea contra o Manchester United e queria conhecer Cristiano Ronaldo, que era seu jogador favorito na época, mesmo eu trabalhando para o Chelsea.”
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O toque de classe de Ronaldo
O norte-irlandês passou a descrever um momento de verdadeira gentileza por parte do pentacampeão da Bola de Ouro, ocorrido no início de sua carreira no Manchester United. Rodgers relembrou como o astro português se esforçou para alegrar o dia de sua mãe, um gesto que deixou uma impressão duradoura no técnico.
Refletindo sobre o encontro, Rodgers acrescentou: “Falei com Cristiano depois do jogo para ver se ele poderia cumprimentar minha mãe, e ele o fez. Minha mãe já não está mais comigo, ela faleceu em 2010, mas quando ele a conheceu naquele dia, isso significou tudo para mim e para ela. Ele passou algum tempo com ela, tirou uma foto, disse palavras muito gentis a ela, e isso sempre ficou comigo. Nossa conexão, desde aquele momento, sempre permaneceu forte.”
O impacto de CR7 na Arábia Saudita
Embora Ronaldo tenha passado por uma noite frustrante durante a partida, Rodgers não hesitou em elogiar a influência do veterano no desenvolvimento do futebol na região. Ele reconheceu o jogador de 41 anos como o principal catalisador da chegada de talentos de nível mundial que atualmente atuam no país do Golfo.
“Ele fez coisas incríveis em sua carreira, provavelmente é a razão pela qual tantas pessoas da Europa e de todo o mundo estão aqui na Arábia Saudita”, acrescentou Rodgers. “Mas nunca vou esquecer aquele momento, porque foi um momento realmente especial para minha mãe e, obviamente, para mim, e nunca o esqueci. Minha mãe não era torcedora do Manchester United, mas sim do futebol. Ela sabia o que era um bom jogador.”
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A disputa pelo título dá uma reviravolta
A equipe do Al-Qadsiah, comandada por Rodgers, conseguiu interromper a incrível sequência de 20 vitórias consecutivas do Al-Nassr, reacendendo a disputa pelo título. A derrota foi um duro golpe para a busca de Ronaldo pelo seu primeiro título da Liga Profissional da Arábia Saudita, especialmente com o Al-Hilal logo atrás, com um jogo a menos. No entanto, o Al-Nassr se recuperou com uma vitória crucial por 4 a 2 sobre o Al-Shabab, preparando o terreno para um confronto que pode decidir o título contra seu rival Al-Hilal nesta quinta-feira.