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“É um técnico totalmente diferente agora” – Frank Lampard faria um “trabalho incrível” no Chelsea se fosse chamado de volta para uma terceira passagem como técnico, afirma ex-rival da Premier League
Pressure mounts on Rosenior
Stamford Bridge volta a ser o centro das especulações sobre a gestão do time após uma dura derrota por 3 a 0 para o Everton na Premier League, que deixou o Chelsea na sexta colocação, a seis pontos do Aston Villa, quarto colocado, faltando apenas sete partidas para o fim da temporada. Rosenior enfrenta um intenso escrutínio, já que as aspirações do clube de se classificar para a Liga dos Campeões estão por um fio, enquanto a reputação de Lampard cresce significativamente durante sua atual passagem pelo Coventry. O técnico de 47 anos está prestes a levar o Sky Blues ao título da Championship e à promoção para a Premier League, já que a equipe está nove pontos à frente na liderança.
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Butt recomenda Lampard
O ex-meio-campista do Manchester United, Butt, acredita que a diretoria do Chelsea deveria considerar um retorno sensacional de Lampard caso Rosenior seja demitido. Em entrevista ao podcast “The Good, The Bad and The Football”, Butt argumentou que a primeira passagem de Lampard por Stamford Bridge foi prejudicada por circunstâncias alheias à sua vontade. Ele sugere que a experiência adquirida no Coventry, combinada com a afinidade que já mantém com a torcida do Blues, o torna um candidato muito mais preparado para o cargo neste momento.
Butt afirmou: “Você acha que, se Frank Lampard conseguir o acesso com o Coventry, eles poderiam voltar a contratar o Frank? Acho que ele assumiu o cargo muito cedo na primeira vez. Ele enfrentou a proibição de transferências, então teve que usar muitos jogadores jovens. Para mim, não seria uma ideia ruim trazer Frank Lampard de volta para comandar o Chelsea. Ele fez um ótimo trabalho no Coventry. Ele tem um pouco mais de experiência agora e provavelmente cometeu alguns erros. Ele seria um técnico totalmente diferente agora. Seria mais fácil para ele trabalhar com jogadores melhores, mais fácil transmitir suas mensagens a jogadores mais técnicos. Acho que ele faria um trabalho incrível, acredito mesmo nisso.”
Um legado de altos e baixos
A gestão de Lampard como técnico do Chelsea teve início em 4 de julho de 2019, mas, apesar de ter assinado um contrato de três anos, ele foi demitido em 25 de janeiro de 2021, após uma passagem marcada por uma restrição de transferências. Ele retornou como técnico interino após a demissão de Graham Potter em abril de 2023, mas essa segunda passagem viu o clube cair para uma pontuação recorde de baixa e terminar na metade inferior da tabela pela primeira vez desde 1996. Com uma porcentagem de vitórias de apenas 9% em 11 partidas durante essa passagem desastrosa, sua reputação como técnico no Bridge ficou gravemente abalada até seu recente ressurgimento tático em Coventry.
- AFP
Uma reta final decisiva
As esperanças do Chelsea de terminar entre os quatro primeiros dependem da capacidade de Rosenior de superar uma sequência difícil de jogos da Premier League contra Manchester City, Manchester United e Brighton em abril, antes de enfrentar Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham e Sunderland em maio. Enquanto Lampard continua focado em garantir o título da Championship com o Coventry, os apelos por um retorno romântico de um ícone do clube só vão se intensificar caso os Blues não consigam diminuir a diferença para as vagas da Liga dos Campeões durante esta exaustiva reta final.