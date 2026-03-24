“É um técnico totalmente diferente agora” – Frank Lampard faria um “trabalho incrível” no Chelsea se fosse chamado de volta para uma terceira passagem como técnico, afirma ex-rival da Premier League

O ex-meio-campista do Manchester United, Butt, acredita que a diretoria do Chelsea deveria considerar um retorno sensacional de Lampard caso Rosenior seja demitido. Em entrevista ao podcast “The Good, The Bad and The Football”, Butt argumentou que a primeira passagem de Lampard por Stamford Bridge foi prejudicada por circunstâncias alheias à sua vontade. Ele sugere que a experiência adquirida no Coventry, combinada com a afinidade que já mantém com a torcida do Blues, o torna um candidato muito mais preparado para o cargo neste momento.

Butt afirmou: “Você acha que, se Frank Lampard conseguir o acesso com o Coventry, eles poderiam voltar a contratar o Frank? Acho que ele assumiu o cargo muito cedo na primeira vez. Ele enfrentou a proibição de transferências, então teve que usar muitos jogadores jovens. Para mim, não seria uma ideia ruim trazer Frank Lampard de volta para comandar o Chelsea. Ele fez um ótimo trabalho no Coventry. Ele tem um pouco mais de experiência agora e provavelmente cometeu alguns erros. Ele seria um técnico totalmente diferente agora. Seria mais fácil para ele trabalhar com jogadores melhores, mais fácil transmitir suas mensagens a jogadores mais técnicos. Acho que ele faria um trabalho incrível, acredito mesmo nisso.”