Getty Images Sport
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'É um sonho meu' - Rowe mira convocação para a Inglaterra após selar transferência para a Atalanta
Um sonho de toda a vida com a seleção nacional
Rowe concluiu uma transferência de grande repercussão do Bologna para a Atalanta no fim da janela de transferências de verão, em um negócio de € 40 milhões, segundo informações. Falando durante sua coletiva de apresentação na quinta-feira, o ponta deixou claro que se firmar na seleção é sua principal motivação. Ao ser perguntado se uma convocação internacional estava em seus planos, Rowe respondeu: "100%. Tem sido um sonho meu desde que eu era um garotinho. Você precisa dar os passos certos na sua carreira para alcançar esses objetivos. A Atalanta é um clube que alcançou muito sucesso em competições europeias nos últimos anos, e isso também tornou uma decisão fácil vir para cá."
- Getty Images Sport
Traçando seu próprio caminho
A Atalanta agiu rapidamente para garantir Rowe, com o objetivo de reconstruir seu ataque após a saída de Ademola Lookman para o Atletico Madrid. Apesar de buscar conselhos com o internacional nigeriano, o atacante se distanciou de comparações diretas.
Ele explicou: "Em relação a Lookman, acho que ele é um grande jogador e eu o vi nas férias neste verão e tivemos uma pequena conversa. Ele não disse nada além de coisas boas sobre o clube, o que me deu ainda mais motivação antes de os negócios começarem a acontecer. Eu já estava realmente confiante desde antes. Em campo, ele tem as qualidades dele, eu tenho as minhas qualidades, somos jogadores diferentes, somos pessoas diferentes, então estou ansioso para trazer minhas próprias qualidades e contribuições para a equipe para nos ajudar a alcançar nossos objetivos nesta temporada."
Sob o comando de Maurizio Sarri
Além de suas ambições internacionais, Rowe destacou a influência do técnico Maurizio Sarri como um fator importante por trás de sua decisão de se mudar para Bérgamo. O ponta se recusou a entrar em discussões sobre rumores de choques de personalidade durante sua saída do Bologna, optando, em vez disso, por olhar para frente.
Ele afirmou: "Sarri é um grande técnico. Ele tem muita experiência e respeito no futebol, conquistou muita coisa. As ideias dele também são de alto nível, então acredito que posso fazer coisas boas sob sua influência. Estou ansioso para ver o que pode acontecer nesta temporada e no futuro."
- AFP
O que vem a seguir para Rowe?
O atacante agora vai se concentrar em se integrar ao sistema tático de Sarri na Atalanta antes dos próximos compromissos da equipe pela Serie A e pela Liga dos Campeões. Se Rowe conseguir repetir sua forma anterior e tiver atuações consistentes no cenário europeu, seu sonho de infância de conquistar sua primeira convocação para a seleção principal da Inglaterra pode em breve se tornar realidade.
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