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'É um risco!' - Arsenal é avisado de que Vinicius Jr pode DESTRUIR o espírito do vestiário de Mikel Arteta apesar do talento de classe mundial
O peso financeiro de uma transferência galáctica
Tendo se transformado de candidato ao título em campeão da Premier League na última temporada, a ambição do Arsenal no mercado de transferências cresceu junto com seu sucesso em campo. Poucas possíveis transferências têm tanto peso quanto Vinicius Junior, com Arteta supostamente liderando pessoalmente a investida para levar o astro do Real Madrid para o norte de Londres. Em entrevista à BOYLE Sports, que oferece as últimas odds de futebol, o ex-goleiro do Newcastle Shay Given destacou que até mesmo falar sobre uma movimentação dessas prova o quanto o status do clube se elevou sob o comando de Arteta.
"Vinicius Junior poderia ser o tipo de jogador para acrescentar a qualidade de que o Arsenal precisa no terço final? Sim, e isso mostra o nível em que o Arsenal está, a ponto de esse tipo de negócio sequer estar sendo comentado, e, claro, o poder financeiro que ele agora tem para sustentar isso", disse Given.
"Você consegue imaginar o pacote financeiro que seria necessário para levar um jogador como Vinicius Jr ao Arsenal? Seriam números enormes em todos os sentidos, entre a taxa de transferência, os salários e todas as cláusulas e bônus."
Relatos sugerem que o Real Madrid estipulou um preço de € 150 milhões (£ 128,4 milhões) pelo jogador de 26 anos, valor que o tornaria a contratação mais cara da história da Premier League
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Protegendo o coletivo acima dos indivíduos
Arteta reformulou de forma notória a cultura no Emirates Stadium, priorizando a disciplina e uma ética de trabalho coletiva acima do estrelato individual, uma filosofia que acabou rendendo o título da liga. Esse processo envolveu as saídas de grande repercussão de nomes consagrados que eram vistos como fora das exigências táticas ou culturais do técnico.
"O Arsenal se tornou conhecido ao longo dos últimos anos por ser um time que tem uma união real depois de seguir em frente sem jogadores como Pierre-Emerick Aubameyang, Alexis Sanchez e Mesut Ozil. Agora, todos naquele elenco parecem estar remando na mesma direção", acrescentou Given.
O risco versus a recompensa de um talento de elite
Ao elogiar a atual harmonia no Emirates, Given também reconheceu o apelo inegável de adicionar um dos principais talentos do futebol mundial. Vinicius tem sido uma peça fundamental nos recentes sucessos do Real Madrid na Liga dos Campeões, provando ser um jogador de grandes jogos no mais alto nível.
"Não estou dizendo que Vinicius Jr não marca ou que não se encaixaria nesse grupo, mas é um risco. Mas suponho que você precise correr riscos para trazer algo diferente para um time assim, e ele é um jogador brilhante. Seria a maior notícia de transferência do ano se o Arsenal o contratasse", concluiu Given.
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O impiedoso histórico de transferências de Arteta
Desde que assumiu o comando em 2019, Arteta tem mostrado um lado implacável quando se trata da gestão do elenco, muitas vezes deixando de lado jogadores que não atendem aos seus "não negociáveis". Essa abordagem eliminou com sucesso distrações e forjou uma mentalidade vencedora de campeão, mas também significa que qualquer novo reforço precisa ser avaliado minuciosamente por seu caráter tanto quanto por sua capacidade técnica.
Embora a perspectiva de Vinicius vestir o vermelho e branco do Arsenal continue sendo de encher os olhos para os torcedores, os obstáculos logísticos e emocionais são significativos. O clube precisa ponderar os alertas de Given sobre o "espírito coletivo" diante do fato inegável de que o brasileiro se tornaria imediatamente um dos melhores jogadores de um elenco que já transborda pedigree vencedor de títulos.
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