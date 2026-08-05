Tendo se transformado de candidato ao título em campeão da Premier League na última temporada, a ambição do Arsenal no mercado de transferências cresceu junto com seu sucesso em campo. Poucas possíveis transferências têm tanto peso quanto Vinicius Junior, com Arteta supostamente liderando pessoalmente a investida para levar o astro do Real Madrid para o norte de Londres. Em entrevista à BOYLE Sports, que oferece as últimas odds de futebol, o ex-goleiro do Newcastle Shay Given destacou que até mesmo falar sobre uma movimentação dessas prova o quanto o status do clube se elevou sob o comando de Arteta.

"Vinicius Junior poderia ser o tipo de jogador para acrescentar a qualidade de que o Arsenal precisa no terço final? Sim, e isso mostra o nível em que o Arsenal está, a ponto de esse tipo de negócio sequer estar sendo comentado, e, claro, o poder financeiro que ele agora tem para sustentar isso", disse Given.

"Você consegue imaginar o pacote financeiro que seria necessário para levar um jogador como Vinicius Jr ao Arsenal? Seriam números enormes em todos os sentidos, entre a taxa de transferência, os salários e todas as cláusulas e bônus."

Relatos sugerem que o Real Madrid estipulou um preço de € 150 milhões (£ 128,4 milhões) pelo jogador de 26 anos, valor que o tornaria a contratação mais cara da história da Premier League







