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'É um privilégio': Kylian Mbappe faz promessa empolgante ao Real Madrid após conquistar prêmio da torcida
Mbappé conquista prêmio de agosto do Madrid
Mbappé foi nomeado o "Jogador Cinco Estrelas" do clube em agosto. O internacional francês venceu o prêmio individual após uma votação online da torcida do Real Madrid. O prêmio coroa um mês de abertura promissor na temporada para o ex-atacante do Paris Saint-Germain.
Já adaptado à vida na Espanha, Mbappé enfatizou sua determinação em trazer o sucesso de volta ao Santiago Bernabéu. Receber o prêmio deu ao francês a oportunidade de refletir sobre suas primeiras partidas em Madri. Ele expressou sua gratidão aos torcedores, ao mesmo tempo em que estabeleceu padrões elevados para os próximos meses.
- Getty Images
Atacante francês destaca o privilégio de vestir a camisa do Real Madrid
Falando após receber o troféu, Mbappe deixou clara sua ambição de causar uma impressão duradoura em seu novo clube. Ele ressaltou que vestir a famosa camisa branca continua sendo uma honra que não considera garantida.
"Eu realmente quero ajudar a equipe e mostrar que podemos fazer grandes coisas este ano", afirmou Mbappe, em declaração reproduzida pelo 20Minutos. "Sempre com a felicidade de jogar aqui, eu sei que é um privilégio vestir a camisa do Real Madrid."
Integrando os novos reforços ao elenco do Real Madrid
Além de sua própria atuação individual, Mbappe destacou a importância da união do time. Com várias caras novas chegando ao vestiário, o elenco priorizou ajudar os recém-chegados a se adaptarem sem problemas ao time principal.
O francês acredita que um vestiário unido será essencial para que o time de Jose Mourinho brigue em todas as frentes nesta temporada. Garantir que todos sigam na mesma direção segue sendo uma prioridade máxima do grupo.
"É sempre bom ver rostos novos", acrescentou Mbappe sobre os reforços de verão. "Eles chegam com o desejo de ajudar o escudo, o Real Madrid. Tentamos adaptar todos da melhor maneira possível, para que todos sigamos na mesma direção."
- (C)Getty Images
Em busca de títulos
Depois de garantir seu prêmio individual em Madri, Mbappe agora voltará sua atenção para manter sua boa forma neste início de temporada. O atacante segue determinado a transformar o reconhecimento individual em títulos coletivos.
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