Mbappé foi nomeado o "Jogador Cinco Estrelas" do clube em agosto. O internacional francês venceu o prêmio individual após uma votação online da torcida do Real Madrid. O prêmio coroa um mês de abertura promissor na temporada para o ex-atacante do Paris Saint-Germain.

Já adaptado à vida na Espanha, Mbappé enfatizou sua determinação em trazer o sucesso de volta ao Santiago Bernabéu. Receber o prêmio deu ao francês a oportunidade de refletir sobre suas primeiras partidas em Madri. Ele expressou sua gratidão aos torcedores, ao mesmo tempo em que estabeleceu padrões elevados para os próximos meses.