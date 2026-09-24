AFP
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“É um prazer e estou orgulhoso!”: estrela do PSG, Khvicha Kvaratskhelia reage a comparações com George Best após indicação à Bola de Ouro
Uma indicação dos sonhos para a estrela georgiana
Kvaratskhelia falou sobre o significado de ser incluído entre a elite mundial na disputa pela Bola de Ouro. O ponta de 25 anos, que teve papel fundamental no recente domínio continental do Paris Saint-Germain, acredita que sua inclusão na lista de 30 finalistas é uma prova do progresso que fez nos últimos doze meses. Eleito o Jogador da Temporada da Champions League na campanha 2025-26, o atacante agora busca consolidar seu status como o melhor jogador do planeta quando o vencedor for anunciado em 26 de outubro.
Ao refletir sobre a conquista, Kvaratskhelia expressou sua alegria por ser reconhecido ao lado dos maiores nomes do esporte. “Ser um candidato à Bola de Ouro já é um prazer, estar entre esses jogadores na disputa”, disse Kvaratskhelia. “Já sinto que fiz algo especial no último ano, estou muito feliz e vamos ver o que vai acontecer. Estou feliz por representar a Geórgia, um país pequeno. As crianças pequenas sabem que, mesmo sendo de um país pequeno, podem alcançar essas coisas.”
- Getty Images Sport
Seguindo os passos de George Best
O próximo jogo da Liga das Nações entre Geórgia e Irlanda do Norte gerou comparações inevitáveis entre Kvaratskhelia e o lendário George Best. A Irlanda do Norte segue sendo a menor nação em população a ter produzido um vencedor da Bola de Ouro, feito que Best alcançou em 1968. Kvaratskhelia revelou que há muito tempo já sabia das semelhanças de estilo que torcedores e comentaristas apontam entre a sua capacidade de drible e a do ícone do Manchester United, que morreu em 2005.
Ao abordar os grandes elogios, a estrela do PSG admitiu que ser mencionado no mesmo nível do Belfast Boy é uma honra significativa. “E George Best? Eu o conheço, claro”, disse Kvaratskhelia sobre a comparação. “Algumas pessoas, há muito tempo, me disseram que até quando eu jogo parece com ele. Não tenho certeza, porque ele foi um dos melhores da história do futebol e isso [a comparação] é um prazer, e eu estou orgulhoso.”
O'Neill alerta para ameaça de classe mundial
O técnico da Irlanda do Norte, Michael O'Neill, não tem qualquer ilusão sobre a tarefa que sua equipe terá pela frente na sexta-feira. Embora O'Neill tenha nascido depois do lendário triunfo de Best em 1968, ele reconhece o impacto que uma superestrela global pode ter em uma nação do futebol em desenvolvimento. O treinador acredita que Kvaratskhelia alcançou um nível em que pode ser considerado o principal destaque do futebol europeu.
O'Neill rasgou elogios ao ponta e afirmou: “George Best, uma figura icônica do futebol mundial e, obviamente, somos muito privilegiados por ele ser da Irlanda do Norte. De muitas formas, ele colocou nosso país no mapa. Acho que, na Geórgia, vocês têm essa situação agora com Kvaratskhelia, que eu considero um jogador de classe mundial. Para mim, ele foi provavelmente o melhor jogador da Champions League na temporada passada em toda a competição. Obviamente, temos que dar atenção especial a ele. É a mesma coisa quando você joga contra qualquer jogador de classe mundial em qualquer país: você tem que estar ciente de que ele pode ganhar o jogo em um momento, que pode criar tanto e também pode elevar sua equipe.”
- Getty Images Sport
Sagnol exalta o caráter altruísta de Kvaratskhelia
Apesar dos prêmios individuais e dos holofotes globais, o técnico da Geórgia, Willy Sagnol, foi rápido em destacar a humildade do jogador. Sagnol, que dividiu o vestiário com o vencedor da Bola de Ouro Zinedine Zidane nos tempos em que atuava pela seleção francesa, sugeriu que a mentalidade de Kvaratskhelia o diferencia de outras superestrelas modernas.
Sagnol expressou sua admiração pela postura do jogador ao afirmar: "Vocês estavam falando sobre a Bola de Ouro. Os tempos talvez mudem, mas acho que às vezes o passado era melhor, quando os jogadores jogavam e esperavam até o fim para ver quem seria a Bola de Ouro e então ficavam felizes por ser ou decepcionados por não ser. Muitas vezes nas últimas semanas, vejo jogadores dizendo 'Eu sou o melhor, eu sou o melhor, eu sou o melhor'. Khvicha nunca disse isso e é por isso que tenho muito orgulho de ser seu técnico. Ele não é apenas um jogador fantástico, mas também uma pessoa fantástica, que pensa sempre no time e não em si mesmo, e tenho certeza de que [na sexta-feira] ele vai mostrar isso de novo."
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