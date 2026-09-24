Kvaratskhelia falou sobre o significado de ser incluído entre a elite mundial na disputa pela Bola de Ouro. O ponta de 25 anos, que teve papel fundamental no recente domínio continental do Paris Saint-Germain, acredita que sua inclusão na lista de 30 finalistas é uma prova do progresso que fez nos últimos doze meses. Eleito o Jogador da Temporada da Champions League na campanha 2025-26, o atacante agora busca consolidar seu status como o melhor jogador do planeta quando o vencedor for anunciado em 26 de outubro.

Ao refletir sobre a conquista, Kvaratskhelia expressou sua alegria por ser reconhecido ao lado dos maiores nomes do esporte. “Ser um candidato à Bola de Ouro já é um prazer, estar entre esses jogadores na disputa”, disse Kvaratskhelia. “Já sinto que fiz algo especial no último ano, estou muito feliz e vamos ver o que vai acontecer. Estou feliz por representar a Geórgia, um país pequeno. As crianças pequenas sabem que, mesmo sendo de um país pequeno, podem alcançar essas coisas.”