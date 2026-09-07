A Inter de Milão está se preparando para iniciar sua campanha na Champions League de 2026-27 na terça-feira, com uma difícil viagem para enfrentar o Real Madrid na capital espanhola. Tricampeã europeia, a Inter conquistou o troféu pela última vez em 2010, sob o comando do atual técnico do Madrid, Jose Mourinho, antes de sofrer derrotas nas finais de 2023 e 2025. Apesar do prestígio do adversário, Martinez acredita que a equipe de San Siro tem o que é preciso para ir até o fim, descartando a ideia de que o título seja apenas uma fantasia.

"É um objetivo", insistiu Lautaro durante sua entrevista coletiva antes da partida. "Todos nós temos sonhos, mas isso é mais do que apenas uma obsessão. Temos que manter a calma, sabemos que há muitas equipes fortes por aí. Com certeza é uma meta para nós. Desde que cheguei aqui pela primeira vez, repito que temos que trabalhar duro para conquistar o maior número possível de troféus para a Inter."