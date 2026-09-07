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'É um objetivo' - Lautaro Martinez insiste que a Inter pode vencer a Liga dos Campeões e aborda as dificuldades de Julian Alvarez
Inter mira a glória europeia
A Inter de Milão está se preparando para iniciar sua campanha na Champions League de 2026-27 na terça-feira, com uma difícil viagem para enfrentar o Real Madrid na capital espanhola. Tricampeã europeia, a Inter conquistou o troféu pela última vez em 2010, sob o comando do atual técnico do Madrid, Jose Mourinho, antes de sofrer derrotas nas finais de 2023 e 2025. Apesar do prestígio do adversário, Martinez acredita que a equipe de San Siro tem o que é preciso para ir até o fim, descartando a ideia de que o título seja apenas uma fantasia.
"É um objetivo", insistiu Lautaro durante sua entrevista coletiva antes da partida. "Todos nós temos sonhos, mas isso é mais do que apenas uma obsessão. Temos que manter a calma, sabemos que há muitas equipes fortes por aí. Com certeza é uma meta para nós. Desde que cheguei aqui pela primeira vez, repito que temos que trabalhar duro para conquistar o maior número possível de troféus para a Inter."
- AFP
Respeito pelo Real Madrid e por Mbappe
O confronto no Bernabéu coloca Martinez frente a frente com Kylian Mbappe. Apesar de se declarar torcedor do Milan, a superestrela francesa rasgou elogios ao adversário, afirmando que a Inter merece enorme respeito e classificando Martinez como um dos melhores centroavantes do planeta. Embora tenha reconhecido a qualidade individual no elenco do Real Madrid, Martinez respondeu insistindo que o time de Cristian Chivu tem a flexibilidade tática e as armas necessárias para competir com o gigante espanhol em seus domínios.
Respondendo aos comentários de Mbappe, Martinez disse: "Ouvi o que ele disse. Vamos enfrentar um time com muitos campeões, mas temos nossas próprias armas e jogadores que provam que estão em alto nível ano após ano. Nos preparamos bem, recuperamos nossa energia. Sabemos contra quem vamos jogar e Mbappe é definitivamente um dos melhores atacantes do mundo."
Apoiando Julián Alvarez e a Argentina
Longe dos compromissos pelo clube, Martinez foi questionado sobre seu companheiro de seleção Julian Alvarez, que viveu um período turbulento no Atletico Madrid. Alvarez expressou claramente o desejo de deixar o clube neste verão, com grande interesse em se transferir para o Barcelona, mas a diretoria do Atletico bloqueou de forma categórica qualquer saída para um rival doméstico, fazendo com que o atacante siga sob o comando de Diego Simeone. O astro da Inter deu total apoio ao compatriota e disse esperar que Alvarez supere a situação e continue mostrando seu talento de alto nível.
Ele disse: "Alvarez é meu amigo. Não é um momento fácil para ele, mas a decisão foi tomada pelo presidente do clube dele. Espero que ele continue mostrando o nível que sempre teve." Martinez claramente valoriza o vínculo dentro da seleção, mesmo quando eles são rivais nacionais no cenário europeu.
- Getty Images
A vida depois de Lionel Messi
A conversa também se voltou para o fim de uma era da seleção argentina após a recente aposentadoria de Lionel Messi do futebol internacional. Martínez, que conquistou a Copa do Mundo de 2022 ao lado do lendário camisa 10 antes de chegar junto com ele à final da Copa do Mundo de 2026, admitiu que o grupo estava mentalmente preparado para o ídolo se afastar, embora sua ausência deixe um vazio significativo em termos de liderança e inspiração.
Ao comentar a notícia, El Toro disse: "Todos nós sabíamos que esse momento chegaria. Foi uma notícia de grande impacto pelo que Leo significa para a equipe e para todos nós. Vou levar comigo tudo o que ele nos ensinou."
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