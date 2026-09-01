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'É um nível diferente': Anthony Gordon afirma que estrelas da Premier League teriam dificuldades com as exigências de La Liga após início impressionante no Barcelona
Gordon brilha enquanto o Barcelona garante início perfeito
O time de Flick manteve o início perfeito de temporada com uma vitória dominante por 5 a 2 sobre o Rayo Vallecano, no Camp Nou. Apesar de sair atrás cedo na noite de segunda-feira, o Barcelona rapidamente encontrou seu ritmo ofensivo para garantir os três pontos. Raphinha e Lamine Yamal brilharam com dois gols cada, mas o impacto individual de Gordon foi igualmente impressionante.
O ex-atacante do Newcastle deu uma assistência sublime de calcanhar para Raphinha, chegando a três assistências em apenas três partidas. Sua pressão incansável também forçou um gol contra do zagueiro do Rayo, Florian Lejeune, também ex-jogador do Newcastle. Isso coroou uma atuação individual estelar, que confirma sua rápida adaptação à vida na Catalunha.
- AFP
Inteligência acima da intensidade
Falando após a partida, Gordon explicou como a natureza caótica do futebol inglês contrasta fortemente com o rigor técnico da Espanha. "Não vou negar que a Premier League é incrivelmente intensa", disse ele, em declaração reproduzida pelo SPORT. "O ritmo é incessante, há disputas físicas por toda parte, chutões longos, escanteios e muito contato. É por isso que muitos jogadores ingleses acreditam que ela é a melhor liga do mundo. Eles estão acostumados com esse tipo de caos."
Embora tenha reconhecido seu carinho pela principal divisão da Inglaterra, ele destacou que La Liga exige um foco maior. "Adorei jogar na Premier League, e ela teve um papel enorme no meu desenvolvimento. Mas o futebol espanhol exige um nível diferente de inteligência tática e técnica", continuou Gordon. "Na Inglaterra, às vezes a intensidade pode encobrir erros. Você pode dominar mal a bola e ainda se recuperar ao vencer a disputa física seguinte.
"Aqui, um mau primeiro toque ou a falta de concentração no seu posicionamento pode puni-lo imediatamente. Os espaços são menores, as decisões precisam ser mais rápidas e tudo tem de ser mais limpo."
Destravando defesas fechadas
Gordon destacou como o Barcelona desmontou um esquema defensivo resistente do Rayo por meio de um jogo paciente e posicional, em vez de força física direta. "O futebol na Espanha é diferente. O Rayo recuou e tentou dificultar a partida, algo que você também vê em muitos times do meio da tabela da Premier League", acrescentou. "A diferença é que não recorremos simplesmente a bolas longas ou a depender de jogadas de bola em bola. Nós circulamos a bola, Pedri encontrou espaços entre as linhas, Lamine e os outros criaram superioridade numérica e, com paciência, os desarmaram com o nosso futebol."
O ponta acredita que esse ambiente tático se encaixa perfeitamente em seu perfil e acrescentou: "Minha velocidade se torna ainda mais eficaz aqui porque a movimentação ao meu redor cria oportunidades e espaços, em vez de todos simplesmente correrem para a frente em linhas retas."
Ele concluiu com uma avaliação contundente sobre como os times ingleses poderiam se sair na Espanha. "Alguns times da Premier League teriam dificuldade para jogar esse estilo de forma consistente porque podem não ter a paciência ou a qualidade no meio-campo que isso exige", disse. "Isso não é desrespeito a eles, é apenas o que notei nos meus primeiros jogos. Há uma inteligência de jogo diferente aqui."
- AFP
A disputa de Flick pelo título ganha força
Com três vitórias em três jogos, o Barcelona já se consolidou com força como um dos primeiros candidatos ao título. A fluidez ofensiva de Flick já está rendendo frutos, combinando o jogo mortal pelos lados de Yamal e Raphinha com a ameaça direta e a criatividade de Gordon.
O gigante catalão agora ocupa a liderança de La Liga com 100% de aproveitamento. A equipe tentará manter esse embalo e reforçar ainda mais sua posição como o time a ser batido na Espanha, apostando na inteligência tática que, segundo Gordon, a diferencia.
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