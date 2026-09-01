Gordon destacou como o Barcelona desmontou um esquema defensivo resistente do Rayo por meio de um jogo paciente e posicional, em vez de força física direta. "O futebol na Espanha é diferente. O Rayo recuou e tentou dificultar a partida, algo que você também vê em muitos times do meio da tabela da Premier League", acrescentou. "A diferença é que não recorremos simplesmente a bolas longas ou a depender de jogadas de bola em bola. Nós circulamos a bola, Pedri encontrou espaços entre as linhas, Lamine e os outros criaram superioridade numérica e, com paciência, os desarmaram com o nosso futebol."

O ponta acredita que esse ambiente tático se encaixa perfeitamente em seu perfil e acrescentou: "Minha velocidade se torna ainda mais eficaz aqui porque a movimentação ao meu redor cria oportunidades e espaços, em vez de todos simplesmente correrem para a frente em linhas retas."

Ele concluiu com uma avaliação contundente sobre como os times ingleses poderiam se sair na Espanha. "Alguns times da Premier League teriam dificuldade para jogar esse estilo de forma consistente porque podem não ter a paciência ou a qualidade no meio-campo que isso exige", disse. "Isso não é desrespeito a eles, é apenas o que notei nos meus primeiros jogos. Há uma inteligência de jogo diferente aqui."



