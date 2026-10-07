AFP
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'É um jogador de qualidade' - Zinedine Zidane elogia astro surpresa do Chelsea após a França superar a Bélgica em duelo pela Liga das Nações
Pressão final garante vitória da França
A Bélgica assumiu o controle na capital francesa quando Dodi Lukebakio abriu o placar no primeiro tempo, graças a uma assistência espetacular de Lavia. Os visitantes mantiveram a vantagem por quase uma hora, frustrando os anfitriões antes de um dramático colapso no fim alterar completamente o rumo da partida.
Lucas Da Cunha finalmente quebrou a resistência belga, marcando o merecido empate da França aos 77 minutos. O momento do jogo mudou de forma decisiva apenas quatro minutos depois, quando Michael Olise colocou a França em vantagem. Desire Doue então aproveitou uma defesa visitante desorganizada e marcou duas vezes nos acréscimos para garantir que os anfitriões mantivessem a liderança do Grupo A1 da Liga das Nações.
- Xinhua
Zidane destaca a qualidade de Lavia
Embora Zidane tenha admitido que seu foco principal seguia sendo a própria equipe, a influência criativa de Lavia se mostrou impossível de ignorar. O treinador francês ficou particularmente impressionado com a visão de jogo do jogador de 22 anos na construção do gol de abertura.
"Não acompanhei a atuação individual dele porque estava de olho nos meus próprios jogadores, mas gostei muito do passe dele", revelou Zidane. "Vi de novo no vestiário, no intervalo, durante a análise. Ele é um jogador de qualidade."
Zidane também reconheceu a ameaça mais ampla representada pelos visitantes, elogiando a profundidade do elenco como um todo. "Mas ele não é o único no time belga. Há muitos deles, até entre os que entraram como substitutos", acrescentou. "Eles sempre vão nos causar problemas quando voltarmos a enfrentá-los. Precisávamos mostrar uma reação para vencer, e é bom que tenhamos conseguido."
Superando problemas de condicionamento físico
A atuação de destaque de Lavia pela seleção evidencia sua recuperação contínua após um início difícil de trajetória em Stamford Bridge. O Chelsea investiu £ 53 milhões para contratar o meio-campista junto ao Southampton em 2023, mas problemas recorrentes de lesão o limitaram a apenas 29 jogos na Premier League ao longo de suas três primeiras temporadas.
Depois de ter atuado em quatro das cinco primeiras partidas de liga do Chelsea nesta temporada, seu potencial, que já era evidente, finalmente está se traduzindo em atuações consistentes. O companheiro de equipe no Chelsea, Cole Palmer, há muito tempo defende a qualidade do belga, com quem jogou nas categorias de base do Manchester City.
Em entrevista à Sky Sports no ano passado, Palmer disse: "Acho que ele é um dos melhores meio-campistas com quem já joguei, para ser sincero. As pessoas ainda não viram isso porque ele esteve lesionado. Obviamente, eu o conhecia no [Manchester] City. Acho que todo mundo vai perceber, acho que ele será um dos melhores meio-campistas do mundo."
- Getty Images Sport
Bournemouth espera o Chelsea
Lavia agora retornará aos compromissos pelo clube, enquanto o Chelsea busca subir na tabela da Premier League. Atualmente em 10º lugar na classificação, o Chelsea recebe o Bournemouth no oeste de Londres neste sábado.
Depois de enfrentar uma pausa de três semanas sem jogos domésticos competitivos, o Chelsea estará desesperado para embalar imediatamente. Um Lavia totalmente em forma e jogando em alto nível pode se mostrar crucial para estabelecer controle no meio-campo enquanto a equipe administra seu retorno ao calendário da liga.
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