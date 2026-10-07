Embora Zidane tenha admitido que seu foco principal seguia sendo a própria equipe, a influência criativa de Lavia se mostrou impossível de ignorar. O treinador francês ficou particularmente impressionado com a visão de jogo do jogador de 22 anos na construção do gol de abertura.

"Não acompanhei a atuação individual dele porque estava de olho nos meus próprios jogadores, mas gostei muito do passe dele", revelou Zidane. "Vi de novo no vestiário, no intervalo, durante a análise. Ele é um jogador de qualidade."

Zidane também reconheceu a ameaça mais ampla representada pelos visitantes, elogiando a profundidade do elenco como um todo. "Mas ele não é o único no time belga. Há muitos deles, até entre os que entraram como substitutos", acrescentou. "Eles sempre vão nos causar problemas quando voltarmos a enfrentá-los. Precisávamos mostrar uma reação para vencer, e é bom que tenhamos conseguido."



