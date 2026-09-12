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'É um grande resultado': Sergej Jakirovic elogia atuação do Hull City após emocionante empate com o Chelsea
Jakirovic comemora ponto em Stamford Bridge
Jakirovic não conseguiu esconder o orgulho depois de ver sua equipe lutar para arrancar um empate no oeste de Londres. Apesar de sair atrás cedo com um gol de Morgan Rogers, os visitantes responderam brilhantemente para virar o placar com dois gols de Mohamed Belloumi, primeiro aproveitando um erro de Jorrel Hato antes de marcar em um chute desviado em Levi Colwill. Embora Cole Palmer tenha servido Joao Pedro para o gol de empate no segundo tempo, Jakirovic fez muitos elogios à personalidade mostrada por seus jogadores contra um dos pesos-pesados da liga.
"Estou me sentindo bem. Temos que estar felizes. É um grande resultado para nós", disse Jakirovic à BBC Sport após a partida. Os Tigers tiveram um início notável na nova campanha, e este resultado mais recente reforça ainda mais seu status como a primeira grande surpresa da divisão. "Conquistamos um ponto em uma partida muito exigente. Oito pontos contra adversários muito difíceis. Temos que continuar assim."
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Refletindo sobre oportunidades perdidas
O Hull City, recém-promovido, tem desfrutado de um início excepcional em seu retorno à Premier League, mantendo-se invicto em uma impressionante sequência inicial. O Hull iniciou sua campanha com uma impressionante vitória por 2 a 0 sobre o Manchester United, seguida por um suado triunfo por 1 a 0 contra o Coventry City e um empate sem gols com o Aston Villa, antes de assegurar mais um ponto valioso diante do Chelsea.
"Estávamos vencendo por 2 a 1 no intervalo e tivemos uma chance de 100% com McBurnie, mas a defesa de Martinez foi excelente", explicou Jakirovic. O técnico do Hull também observou que ainda são necessárias melhorias defensivas se a equipe quiser manter esse embalo no topo da tabela. "Temos que controlar melhor as jogadas na área porque podemos evitar isso [gol do Chelsea]. Tivemos uma excelente chance com Cho, e Martinez defendeu novamente. Foi o jogador da partida."
Preocupação com a lesão de Nobel Mendy
O resultado positivo foi um pouco ofuscado por uma lesão preocupante de Nobel Mendy, que foi obrigado a sair após uma colisão. O defensor claramente estava com dificuldades ao deixar o gramado, e Jakirovic confirmou após o apito final que o jogador havia sido levado para uma avaliação médica mais detalhada.
Dando uma atualização sobre a condição do defensor, o treinador disse: "Ele foi ao hospital para fazer um exame. Está tonto e desorientado. Vamos ver. É uma concussão, 100%".
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Chelsea tropeça de novo sob o comando de Xabi Alonso
Enquanto isso, o Chelsea continuou a tropeçar na liga após a derrota por 2 a 1 para o Arsenal no fim de semana passado. Apesar do ótimo início de campanha sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, que viu o Chelsea vencer seus dois primeiros jogos, a equipe não conseguiu levar o embalo da emocionante vitória por 6 a 3 sobre o Leeds United na terceira rodada da Copa da Liga, na quarta-feira, para o confronto de sábado.
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