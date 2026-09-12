'É um grande resultado': Sergej Jakirovic elogia atuação do Hull City após emocionante empate com o Chelsea

Jakirovic não conseguiu esconder o orgulho depois de ver sua equipe lutar para arrancar um empate no oeste de Londres. Apesar de sair atrás cedo com um gol de Morgan Rogers, os visitantes responderam brilhantemente para virar o placar com dois gols de Mohamed Belloumi, primeiro aproveitando um erro de Jorrel Hato antes de marcar em um chute desviado em Levi Colwill. Embora Cole Palmer tenha servido Joao Pedro para o gol de empate no segundo tempo, Jakirovic fez muitos elogios à personalidade mostrada por seus jogadores contra um dos pesos-pesados da liga.

"Estou me sentindo bem. Temos que estar felizes. É um grande resultado para nós", disse Jakirovic à BBC Sport após a partida. Os Tigers tiveram um início notável na nova campanha, e este resultado mais recente reforça ainda mais seu status como a primeira grande surpresa da divisão. "Conquistamos um ponto em uma partida muito exigente. Oito pontos contra adversários muito difíceis. Temos que continuar assim."