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'É um grande assunto!' - Thomas Tuchel aborda veredito de culpa do Manchester City e revela se ainda convocaria jogadores de fora da primeira divisão para a Inglaterra
Tuchel reconhece conversas no vestiário
O técnico da Inglaterra, Tuchel, confirmou que os recentes problemas legais do Manchester City chegaram à concentração da seleção. A potência da Premier League foi recentemente considerada culpada por mais de 100 violações das regras financeiras após uma longa investigação das autoridades da liga. Com várias estrelas do City atualmente servindo suas seleções, o treinador alemão observou que é impossível ignorar a situação tanto para os jogadores quanto para a comissão técnica.
Falando em sua mais recente coletiva de imprensa, o treinador de 53 anos foi sincero sobre o ambiente em torno da notícia. "Acho que sim. Tivemos algum tempo entre os jogos e é um grande assunto, mas, como você disse com razão, todo mundo fala sobre isso e nenhuma outra voz é necessária", disse Tuchel. Ele acrescentou seu alívio por não ser o principal comentarista sobre os detalhes legais: "Fico feliz por não ser essa voz. Tenho um conhecimento parcial sobre o assunto, mas os jogadores falam sobre isso, e os jogadores do City falam sobre isso, mas apenas brevemente. Eles estão prontos para entrar em campo amanhã. É um grande tema."
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Política de seleção para jogadores de divisões inferiores
O potencial para sanções severas continua sendo uma nuvem sombria pairando sobre o Manchester City, com consequências que vão de pesadas multas financeiras e deduções de pontos ao cenário catastrófico de expulsão total da Premier League.
"Sempre há uma possibilidade", explicou o ex-técnico de Chelsea e Bayern de Munique ao discutir a perspectiva de escolher estrelas de fora da Premier League. Ele enfatizou uma abordagem flexível para a montagem de seu elenco, afirmando: "Eu sempre tentaria escolher o melhor time para a ocasião, para o adversário, e não descartaria essas opções por eles não jogarem na primeira divisão. Precisamos analisar caso a caso."
Manchester City entra com recurso imediato
O Manchester City já iniciou sua reação jurídica depois que a comissão sugeriu que o clube inflou receitas em mais de £ 900 milhões por meio de acordos comerciais "simulados". O clube apresentou oficialmente um recurso contra o veredito, mantendo uma postura de total inocência durante todo o processo. Uma decisão final sobre o recurso é esperada para o início do próximo ano, com o prazo para a comissão apresentar um veredito definitivo fixado para meados de janeiro.
Enquanto a ameaça de perda de pontos ou até mesmo de expulsão paira sobre o Etihad, o presidente do clube, Khaldoon Al Mubarak, tem se mantido desafiador. Em uma declaração recente, o presidente rebateu os críticos ao dizer: "Enquanto algumas pessoas foram rápidas em chegar às próprias conclusões, e há muito barulho girando ao nosso redor, nada mudou. Já enfrentamos desafios juntos antes e prevalecemos. Ainda há muitos que querem minar o momento do nosso clube. Não vamos dar a eles essa oportunidade."
- AFP
Estrelas da Inglaterra seguem focadas
Apesar do drama fora de campo, a seleção da Inglaterra precisa se concentrar em suas responsabilidades dentro de campo na Liga das Nações. Os representantes do City, Marc Guehi e Elliot Anderson, seguem com o grupo na Croácia, embora Nico O'Reilly tenha sido forçado a se retirar e voltar a Manchester devido a uma preocupação com lesão.
A Inglaterra ocupa atualmente a segunda colocação do Grupo C da Liga A da Liga das Nações da Uefa, com três pontos, após sofrer uma derrota por 3 a 2 para a Espanha antes de se recuperar com uma convincente vitória por 2 a 0 sobre a República Tcheca. Após o confronto de sábado contra a Croácia, a Inglaterra encerrará a atual pausa internacional recebendo os tchecos em casa na terça-feira.
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