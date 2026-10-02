O técnico da Inglaterra, Tuchel, confirmou que os recentes problemas legais do Manchester City chegaram à concentração da seleção. A potência da Premier League foi recentemente considerada culpada por mais de 100 violações das regras financeiras após uma longa investigação das autoridades da liga. Com várias estrelas do City atualmente servindo suas seleções, o treinador alemão observou que é impossível ignorar a situação tanto para os jogadores quanto para a comissão técnica.

Falando em sua mais recente coletiva de imprensa, o treinador de 53 anos foi sincero sobre o ambiente em torno da notícia. "Acho que sim. Tivemos algum tempo entre os jogos e é um grande assunto, mas, como você disse com razão, todo mundo fala sobre isso e nenhuma outra voz é necessária", disse Tuchel. Ele acrescentou seu alívio por não ser o principal comentarista sobre os detalhes legais: "Fico feliz por não ser essa voz. Tenho um conhecimento parcial sobre o assunto, mas os jogadores falam sobre isso, e os jogadores do City falam sobre isso, mas apenas brevemente. Eles estão prontos para entrar em campo amanhã. É um grande tema."