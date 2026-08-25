Getty
Traduzido por
'É um esforço em vão' - Emmanuel Petit pede a saída de Gianni Infantino enquanto a lenda da França detalha carta aberta à Fifa
Um movimento crescente por mudança
O mundo do futebol foi abalado pela publicação de uma carta aberta assinada por um coletivo de ex-estrelas internacionais, incluindo Mikael Silvestre, Olivier Dacourt e Lucy Bronze. O grupo se uniu para expressar sua profunda preocupação com a governança do esporte, criticando a forma como o poder está sendo exercido atualmente no mais alto nível do futebol.
Em entrevista ao Rothen s’enflamme, da RMC, o herói da Copa do Mundo de 1998 explicou as origens de seu envolvimento e os incidentes específicos que desencadearam essa reação pública. "Foi Silvestre quem me procurou há alguns dias por mensagem para me perguntar se eu concordava em colocar meu nome em uma lista de ex-jogadores que acompanharam o que havia acontecido mais uma vez durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos, especialmente o episódio Infantino-Trump", disse Petit. O ex-meio-campista acredita que a atual liderança perdeu o rumo, afirmando que "a mudança é necessária".
- GETTY
Ceticismo sobre o futuro da Fifa
Apesar de sua participação no protesto, Petit continua profundamente cético sobre se uma simples carta pode desmontar as estruturas de poder enraizadas em Zurique. Ele reconheceu que, embora a mensagem seja importante para conscientizar, pode não ser suficiente para forçar a mão de quem está no comando. "É um esforço desperdiçado. É apenas para despertar", admitiu o francês durante sua participação na transmissão.
Ele fez questão de esclarecer rapidamente que o protesto não é um ataque generalizado a todos que trabalham dentro da federação, mas sim uma crítica direcionada àqueles no topo que ditam a política e o rumo. "O texto que publicamos não é um apelo contra as pessoas que trabalham dentro da Fifa. Diz respeito a certas pessoas. Há boas pessoas na Fifa."
Mais do que apenas um rosto novo
O ex-internacional francês é categórico ao afirmar que o esporte precisa de mais do que apenas um rosto novo na presidência; precisa de uma reformulação fundamental de seus procedimentos operacionais. Ele alertou que simplesmente substituir um líder por outro seria um exercício inútil se a cultura subjacente permanecer intocada por reformas.
"Precisamos propor coisas concretas. As eleições estão chegando. Se você tirar Infantino ou colocar outra pessoa, a forma como isso funciona nunca vai mudar. E a forma de funcionamento da Fifa precisa mudar em certos pontos específicos", insistiu, defendendo uma abordagem mais democrática para o futebol global.
- (C)Getty Images/GOAL
Recuperando o bem comum
A lenda se disse surpresa com o fato de a carta do coletivo ter gerado uma repercussão tão significativa na mídia, mas espera que o barulho acabe levando a mudanças concretas na forma como o futebol é administrado.
Em suas considerações finais sobre o assunto, Petit abordou a necessidade de um retorno aos valores democráticos dentro dos corredores da Fifa. "Eu não detenho a verdade, mas isso vai em uma direção democrática. Hoje, estamos muito, muito longe disso. Acho que, atualmente, estamos justamente na apropriação de um bem comum para fins pessoais. E estamos indo cada vez mais nessa direção, e não apenas no futebol", concluiu.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.