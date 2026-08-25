O mundo do futebol foi abalado pela publicação de uma carta aberta assinada por um coletivo de ex-estrelas internacionais, incluindo Mikael Silvestre, Olivier Dacourt e Lucy Bronze. O grupo se uniu para expressar sua profunda preocupação com a governança do esporte, criticando a forma como o poder está sendo exercido atualmente no mais alto nível do futebol.

Em entrevista ao Rothen s’enflamme, da RMC, o herói da Copa do Mundo de 1998 explicou as origens de seu envolvimento e os incidentes específicos que desencadearam essa reação pública. "Foi Silvestre quem me procurou há alguns dias por mensagem para me perguntar se eu concordava em colocar meu nome em uma lista de ex-jogadores que acompanharam o que havia acontecido mais uma vez durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos, especialmente o episódio Infantino-Trump", disse Petit. O ex-meio-campista acredita que a atual liderança perdeu o rumo, afirmando que "a mudança é necessária".