"É um dia triste" – Cristian Romero se manifesta enquanto a "péssima temporada" do Tottenham continua com a derrota para o Nottingham Forest

Ao retornar do intervalo, o Spurs enfrenta sete partidas cruciais para garantir sua permanência na primeira divisão. Seus próximos compromissos incluem uma viagem a Sunderland e um jogo em casa contra o Brighton, antes de visitar o lanterna Wolves. Enquanto isso, o West Ham recebe o Wolves e enfrenta o Crystal Palace fora de casa, buscando desesperadamente pontos para escapar da zona de rebaixamento antes de enfrentar os difíceis desafios contra o Arsenal e o Newcastle United. O Forest, atualmente logo acima da zona de rebaixamento, tem um confronto difícil em casa contra o Aston Villa, que está em alta, seguido pelo Burnley. Com apenas sete partidas restantes, a intensa batalha entre essas equipes em dificuldades parece destinada a se estender até o último minuto.