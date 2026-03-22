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"É um dia triste" – Cristian Romero se manifesta enquanto a "péssima temporada" do Tottenham continua com a derrota para o Nottingham Forest
O medo do rebaixamento do Tottenham se intensifica após a derrota para o Forest
A sequência desastrosa do Spurs continuou no domingo, quando o time sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Forest. Com três equipes sendo rebaixadas no final da temporada, esse resultado desastroso deixa o time firmemente envolvido na luta contra o rebaixamento. Ocupando a 17ª posição com 30 pontos em 31 partidas, o time está perigosamente próximo da zona de rebaixamento. Seu adversário subiu para a 16ª posição com 32 pontos, abrindo uma vantagem crucial. Enquanto isso, o West Ham United permanece na 18ª posição com 29 pontos. Burnley e Wolves estão ainda mais atrás, com 20 e 17 pontos, respectivamente.
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Romero assume a responsabilidade pela má temporada
Em entrevista à Sky Sports, Romero não escondeu sua amarga decepção. Fazendo uma avaliação brutalmente honesta da situação atual do clube, o zagueiro afirmou: “A temporada está difícil, especialmente neste momento. Mais um [resultado] muito ruim para nós, mais uma derrota em casa. A primeira coisa é agradecer aos torcedores por hoje e por todos os dias em que permanecem ao nosso lado. A situação é difícil, mas o mais importante agora é jogar como se fosse uma final. É uma temporada ruim, obviamente a principal responsabilidade é minha.”
Um dia difícil faz com que o capitão olhe para o futuro
Continuando sua reflexão sobre a partida frustrante, o capitão destacou o forte contraste com as recentes conquistas europeias da equipe. Ele acrescentou: “Para mim, a primeira coisa que vem à mente é quando jogamos aqui contra o Atlético de Madrid, um jogo fantástico. No primeiro tempo jogamos bem, mas no segundo perdemos a confiança e começamos a perder a bola. É doloroso, é um dia triste, mas o mais importante é ir para a seleção e depois voltar aqui para as últimas sete partidas.” Ele reconhece a necessidade urgente de se reorganizar durante a pausa para os jogos internacionais.
- AFP
O que vem a seguir na luta contra o rebaixamento?
Ao retornar do intervalo, o Spurs enfrenta sete partidas cruciais para garantir sua permanência na primeira divisão. Seus próximos compromissos incluem uma viagem a Sunderland e um jogo em casa contra o Brighton, antes de visitar o lanterna Wolves. Enquanto isso, o West Ham recebe o Wolves e enfrenta o Crystal Palace fora de casa, buscando desesperadamente pontos para escapar da zona de rebaixamento antes de enfrentar os difíceis desafios contra o Arsenal e o Newcastle United. O Forest, atualmente logo acima da zona de rebaixamento, tem um confronto difícil em casa contra o Aston Villa, que está em alta, seguido pelo Burnley. Com apenas sete partidas restantes, a intensa batalha entre essas equipes em dificuldades parece destinada a se estender até o último minuto.
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