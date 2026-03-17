"É um desastre!" – Endrick é alvo de mais um ataque verbal contundente do ex-técnico da França após o Lyon não conseguir vencer o Le Havre, que jogava com dez jogadores

Desde que trocou o Real Madrid pelo Lyon por empréstimo na janela de transferências de inverno, Endrick, de 19 anos, tem enfrentado dificuldades para manter o alto nível exibido em suas primeiras partidas na Ligue 1. Embora o atacante tenha inicialmente encantado os torcedores com um hat-trick sensacional contra o Metz em janeiro, suas atuações subsequentes foram prejudicadas por uma queda na disciplina e no rendimento, incluindo um cartão vermelho recente contra o Nantes. As frustrações chegaram ao limite durante a última partida do Lyon contra o Le Havre, onde a equipe de Paulo Fonseca não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e acabou empatando em 0 a 0. Essa falta de eficácia serviu de munição para os críticos que acreditam que Endrick está tendo dificuldades para se adaptar às exigências físicas e defensivas do futebol europeu, apesar de ter sido convocado para a última concentração da seleção brasileira.