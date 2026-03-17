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"É um desastre!" – Endrick é alvo de mais um ataque verbal contundente do ex-técnico da França após o Lyon não conseguir vencer o Le Havre, que jogava com dez jogadores
Uma figura polêmica na região do Ródano
Desde que trocou o Real Madrid pelo Lyon por empréstimo na janela de transferências de inverno, Endrick, de 19 anos, tem enfrentado dificuldades para manter o alto nível exibido em suas primeiras partidas na Ligue 1. Embora o atacante tenha inicialmente encantado os torcedores com um hat-trick sensacional contra o Metz em janeiro, suas atuações subsequentes foram prejudicadas por uma queda na disciplina e no rendimento, incluindo um cartão vermelho recente contra o Nantes. As frustrações chegaram ao limite durante a última partida do Lyon contra o Le Havre, onde a equipe de Paulo Fonseca não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e acabou empatando em 0 a 0. Essa falta de eficácia serviu de munição para os críticos que acreditam que Endrick está tendo dificuldades para se adaptar às exigências físicas e defensivas do futebol europeu, apesar de ter sido convocado para a última concentração da seleção brasileira.
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O veredicto contundente de Domenech: “um desastre”
Ao participar como comentarista no programa L'Equipe du Soir, Domenech fez uma crítica implacável ao brasileiro. “Eles [o Lyon] não têm mais um atacante”, resmungou Domenech ao comentar sobre o empate contra o Le Havre. “Endrick... ele chuta, tenta driblar. Em jogadas abertas, ele é absolutamente inútil; perde a posse de bola nove em cada dez vezes. E então, quando não estão jogando bem, colocam Roman Yaremchuk. É um desastre, é inacreditável.”
Segunda crítica severa contra o jogador emprestado pelo Real
Esta é a segunda vez que Domenech critica o jovem craque do Real Madrid. Após a derrota do Lyon por 3 a 1 para o Estrasburgo, em fevereiro, o experiente técnico voltou a descrever o atacante como “inútil”, devido à aparente falta de trabalho defensivo e de visão tática. “Ele realmente precisava sair de campo, estava inútil em campo e não oferecia nenhuma solução. O Lyon me decepcionou um pouco, especialmente o Endrick”, disse ele. “Todos os atacantes devem fazer um trabalho defensivo de verdade, oferecer soluções e dar um pouco de profundidade. Ele não fez nada disso.”
- AFP
Período crucial pela frente
O Lyon e Endrick enfrentam um período crucial para silenciar as críticas. Fonseca precisa decidir se mantém o jovem como peça-chave ou se faz uma rotação no elenco para revitalizar um ataque vacilante que vem enfrentando dificuldades nas últimas semanas, sem nenhuma vitória nos últimos seis jogos em todas as competições. O temperamento de Endrick será posto à prova enquanto o Lyon se prepara para uma série de partidas decisivas, começando pela segunda partida das oitavas de final da Liga Europa contra o Celta de Vigo e pelo confronto da Ligue 1 contra o AS Mônaco no domingo.
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