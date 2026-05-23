O ex-zagueiro do Manchester City começou concentrando sua análise no ex-companheiro de equipe, destacando a falta de dinamismo sob o comando de Pep Guardiola e discutindo qual seria a melhor posição de Foden. Em entrevista à talkSPORT, Walker disse: “É um choque para mim, porque sei do que o Phil é capaz no dia a dia. Sei do que o Phil é capaz em campo a qualquer momento. Mas o Phil provavelmente dirá que não demonstrou o suficiente do seu potencial em campo pelo Manchester City ou que não teve a chance de fazê-lo.

"Agora, só o Phil e o Pep sabem essas respostas. Isso provavelmente teve um efeito cascata na decisão que o Thomas tomou. Acho que como camisa 10. Acho que o Phil pode jogar pelas pontas, o que não é problema para ele, já que provavelmente fez isso durante toda a sua carreira até agora. Sinto que o Phil tem tido um pouco de azar ao esperar que jogadores como David Silva e Kevin De Bruyne deixem espaço para que ele possa então atuar na função de camisa 10. Mas, por qualquer motivo que seja, o técnico não o colocou nessa posição; porém, na minha opinião pessoal sobre o Phil Foden, a melhor posição dele é no meio-campo.”

Walker também defendeu Maguire depois que o zagueiro ficou de fora, apesar de uma campanha impressionante pelo Manchester United. Ele acrescentou: “Se você tivesse me dito há seis meses que ele ficaria de fora da seleção, eu provavelmente diria: ‘OK, é justo’. Mas acho que, pelo que ele fez nesta temporada, e especialmente pela posição em que o Manchester United se encontra nesta temporada, você meio que achava que ele teria boas chances de entrar na seleção.

"Acho que a experiência dele em todos os torneios em que eu também participei, sabe, ele tem sido uma parte essencial disso. Então, acho que ele teve muito azar por não ter sido convocado. Ele é fantástico e dá para ver isso na maneira como joga pela Inglaterra, sabe, ele sempre se destaca, mesmo nos pênaltis. Acho que tenho que levar isso em conta. E para um zagueiro central se destacar nos pênaltis em todos os grandes torneios que disputamos é um grande mérito para ele.

"Acho que ele expressa muito bem o quanto jogar pela Inglaterra significa para ele. Então, deve ter sido, sabe, muito difícil para ele... bem, um golpe muito duro para ele engolir ontem naquela conversa por telefone. Mas é futebol e ele tem que lidar com isso, e ele tem que se recompor e seguir em frente, na verdade."