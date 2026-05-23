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"É um choque para mim" - Kyle Walker reage à não convocação de Phil Foden, Harry Maguire e Trent Alexander-Arnold para a seleção inglesa na Copa do Mundo
Tuchel reserva surpresas
Tuchel causou grande comoção no cenário internacional ao definir uma corajosa lista de 26 convocados para a viagem, que deixou de fora várias estrelas consagradas. Ao lado de Cole Palmer e Morgan Gibbs-White, nomes de destaque como Foden, Maguire e Alexander-Arnold ficaram de fora do grupo que viajará para os Estados Unidos, Canadá e México. As exclusões implacáveis geraram um debate imediato sobre a consistência dos jogadores versus a experiência em jogos importantes, levando Walker a fazer uma avaliação sincera sobre o repentino azar de seus ex-companheiros de seleção.
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Walker avalia os contratempos
O ex-zagueiro do Manchester City começou concentrando sua análise no ex-companheiro de equipe, destacando a falta de dinamismo sob o comando de Pep Guardiola e discutindo qual seria a melhor posição de Foden. Em entrevista à talkSPORT, Walker disse: “É um choque para mim, porque sei do que o Phil é capaz no dia a dia. Sei do que o Phil é capaz em campo a qualquer momento. Mas o Phil provavelmente dirá que não demonstrou o suficiente do seu potencial em campo pelo Manchester City ou que não teve a chance de fazê-lo.
"Agora, só o Phil e o Pep sabem essas respostas. Isso provavelmente teve um efeito cascata na decisão que o Thomas tomou. Acho que como camisa 10. Acho que o Phil pode jogar pelas pontas, o que não é problema para ele, já que provavelmente fez isso durante toda a sua carreira até agora. Sinto que o Phil tem tido um pouco de azar ao esperar que jogadores como David Silva e Kevin De Bruyne deixem espaço para que ele possa então atuar na função de camisa 10. Mas, por qualquer motivo que seja, o técnico não o colocou nessa posição; porém, na minha opinião pessoal sobre o Phil Foden, a melhor posição dele é no meio-campo.”
Walker também defendeu Maguire depois que o zagueiro ficou de fora, apesar de uma campanha impressionante pelo Manchester United. Ele acrescentou: “Se você tivesse me dito há seis meses que ele ficaria de fora da seleção, eu provavelmente diria: ‘OK, é justo’. Mas acho que, pelo que ele fez nesta temporada, e especialmente pela posição em que o Manchester United se encontra nesta temporada, você meio que achava que ele teria boas chances de entrar na seleção.
"Acho que a experiência dele em todos os torneios em que eu também participei, sabe, ele tem sido uma parte essencial disso. Então, acho que ele teve muito azar por não ter sido convocado. Ele é fantástico e dá para ver isso na maneira como joga pela Inglaterra, sabe, ele sempre se destaca, mesmo nos pênaltis. Acho que tenho que levar isso em conta. E para um zagueiro central se destacar nos pênaltis em todos os grandes torneios que disputamos é um grande mérito para ele.
"Acho que ele expressa muito bem o quanto jogar pela Inglaterra significa para ele. Então, deve ter sido, sabe, muito difícil para ele... bem, um golpe muito duro para ele engolir ontem naquela conversa por telefone. Mas é futebol e ele tem que lidar com isso, e ele tem que se recompor e seguir em frente, na verdade."
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Walker questiona a lógica das decisões
A total omissão de Alexander-Arnold causou espanto, especialmente considerando a transferência do lateral para o Real Madrid, apesar de uma temporada marcada por lesões na Espanha. Apelando à união em torno do comando de Tuchel, embora permanecesse totalmente perplexo quanto aos méritos esportivos da decisão, Walker acrescentou: “Acho que dizer que um jogador que joga pelo Real Madrid não entra na seleção inglesa é algo inédito. Mas, por qualquer motivo que seja, o técnico decidiu seguir o caminho que escolheu. E ouve, ele está nos comandando na Copa do Mundo e temos que confiar nele, e sinto que quanto mais apoiarmos os rapazes, melhor será.
"Olha, sempre haverá dúvidas e questionamentos sobre tudo o que um técnico faz. Mas sinto que, se o apoiarmos da melhor maneira possível, especialmente quando penso na Rússia e em como a nação realmente nos apoiou naquela época, isso só vai ajudá-lo. Não, na verdade não. Porque sinto que todos falamos sobre o Trent e o que ele faz ou deixa de fazer tão bem. Mas vamos falar sobre o que o Trent faz incrivelmente bem e provavelmente é o melhor do mundo na sua posição de lateral-direito, com a variedade de passes, a precisão nos cruzamentos e as assistências.
“E também, você tem que pensar nos grandes jogos em que ele atuou, sejam finais da Liga dos Campeões, grandes jogos pelo Liverpool ou grandes jogos pelo Real Madrid. É preciso levar isso em consideração porque, por melhor que seja um jogador, quando você entra em campo em uma partida das quartas de final da Copa do Mundo, nas semifinais da Copa do Mundo ou na final do Campeonato Europeu, é preciso ter um pouco de personalidade para garantir que você consiga superar essa partida, não apenas pela sua habilidade, mas também mentalmente.”
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Os preparativos se intensificam
A polêmica seleção de Tuchel precisa agora construir coesão coletiva antes da estreia no torneio contra a Croácia, no dia 17 de junho. A defesa escalada terá de suportar uma enorme pressão da mídia, com o desempenho e a responsabilidade sob constante escrutínio durante toda a fase de grupos. Enquanto isso, os astros que ficaram de fora enfrentam um longo período de reflexão, enquanto buscam descansar e impressionar os treinadores de seus respectivos clubes antes do reinício dos treinamentos de pré-temporada nos países de origem.