“É... uau!” – A lenda do Tottenham, Gus Poyet, ficou em total descrença com o “tremendo” declínio do Spurs e insiste que o rebaixamento seria o maior choque da história da Premier League

Questionado sobre se o rebaixamento do Spurs ofuscaria as conquistas do Leicester como a maior surpresa da história da Premier League, Poyet - em entrevista ao site Gambling.com, que analisa todos os sites de caça-níqueis do Reino Unido - disse ao GOAL: “Boa pergunta. Eu diria que sim, maior, e não quero tirar o mérito do Leicester. O Leicester foi, na minha opinião, uma questão de momento. O Leicester foi o típico exemplo que nós, treinadores, costumamos citar: quando você tem o impulso, quando os jogadores estão motivados, quando os jogadores acreditam, eles se unem e algo acontece, e você pensa ‘eles vão perder, eles vão perder’, mas eles nunca perdem e então querem vencer.

“E isso é ruim porque acho que o Spurs quer ser um bom clube com um certo nível. Eu estive no antigo campo de treinamento e no antigo estádio e, em termos de infraestrutura, eles chegaram ao topo. É absolutamente incrível, o campo de treinamento e o estádio. E depois de fazer isso, a possibilidade de cair é enorme. Quero dizer, é impressionante.

“Agora, eu, o que eu sempre digo, e tento ser honesto com as pessoas, e as pessoas às vezes dizem ‘você acha que sabe tudo’. Não, eu não sei. Mas no ano passado, o Tottenham terminou em 17º lugar. Isso é um acidente, um ano. Este ano não é mais um acidente. É um problema. E quando você começa a jogar nessa situação, tudo pode acontecer.

Vou contar minha experiência em Sunderland. Eu dizia: ‘vocês brincam com fogo todos os anos, vão cair’. Eles diziam: ‘ah, nós somos o Sunderland, nós somos o Sunderland’. Eu me salvei, de alguma forma. Dick Advocaat se salvou, de alguma forma. Sam Allardyce se salvou, de alguma forma. E então eles foram rebaixados, porque você não pode jogar todos os anos para ser rebaixado. Você não pode. Porque então você perde, como eles estão perdendo agora, os jogadores-chave e agora você está pior.

Porque no ano passado não se tratava de lesões. Tratava-se daquela parte da sua mente que pensa na competição europeia e na possibilidade de um troféu, e na Premier League. E eles levaram isso muito a sério. Felizmente, havia três times que estavam realmente péssimos. Mas este ano, parece que não será assim. Agora está chegando, e todos sentem a pressão. E agora é um jogo diferente. E é um longo caminho a percorrer. Não são dois ou três jogos. É um longo caminho.”