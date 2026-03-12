Getty/GOAL
Traduzido por
“É... uau!” – A lenda do Tottenham, Gus Poyet, ficou em total descrença com o “tremendo” declínio do Spurs e insiste que o rebaixamento seria o maior choque da história da Premier League
A espera pelo troféu acabou, mas o Tottenham continua a trabalhar arduamente
Há uma década, o Leicester surpreendeu o mundo do futebol ao conquistar o título mais improvável, superando as probabilidades de 5.000/1 ao longo do caminho. Poucos poderiam prever que a Premier League proporcionaria um drama ainda maior do que esse.
No entanto, o Spurs está escrevendo sua própria história notável. A história deles é mais um show de horror do que um conto de fadas, com uma humilhante queda em desgraça. Eles conseguiram acabar com uma espera de 17 anos por um título importante na última temporada, quando Ange Postecoglou conquistou a Liga Europa, mas o Tottenham se tornou um time de rebaixamento no campeonato nacional.
O 17º lugar em 2024-25 foi considerado o pior resultado do Spurs, mas o time ainda pode cair ainda mais. Com os jogos começando a se esgotar nesta temporada, uma porta que leva ao Campeonato Inglês está começando a se abrir.
- Getty
O rebaixamento do Spurs seria um choque maior do que a conquista do título pelo Leicester?
Questionado sobre se o rebaixamento do Spurs ofuscaria as conquistas do Leicester como a maior surpresa da história da Premier League, Poyet - em entrevista ao site Gambling.com, que analisa todos os sites de caça-níqueis do Reino Unido - disse ao GOAL: “Boa pergunta. Eu diria que sim, maior, e não quero tirar o mérito do Leicester. O Leicester foi, na minha opinião, uma questão de momento. O Leicester foi o típico exemplo que nós, treinadores, costumamos citar: quando você tem o impulso, quando os jogadores estão motivados, quando os jogadores acreditam, eles se unem e algo acontece, e você pensa ‘eles vão perder, eles vão perder’, mas eles nunca perdem e então querem vencer.
“E isso é ruim porque acho que o Spurs quer ser um bom clube com um certo nível. Eu estive no antigo campo de treinamento e no antigo estádio e, em termos de infraestrutura, eles chegaram ao topo. É absolutamente incrível, o campo de treinamento e o estádio. E depois de fazer isso, a possibilidade de cair é enorme. Quero dizer, é impressionante.
“Agora, eu, o que eu sempre digo, e tento ser honesto com as pessoas, e as pessoas às vezes dizem ‘você acha que sabe tudo’. Não, eu não sei. Mas no ano passado, o Tottenham terminou em 17º lugar. Isso é um acidente, um ano. Este ano não é mais um acidente. É um problema. E quando você começa a jogar nessa situação, tudo pode acontecer.
Vou contar minha experiência em Sunderland. Eu dizia: ‘vocês brincam com fogo todos os anos, vão cair’. Eles diziam: ‘ah, nós somos o Sunderland, nós somos o Sunderland’. Eu me salvei, de alguma forma. Dick Advocaat se salvou, de alguma forma. Sam Allardyce se salvou, de alguma forma. E então eles foram rebaixados, porque você não pode jogar todos os anos para ser rebaixado. Você não pode. Porque então você perde, como eles estão perdendo agora, os jogadores-chave e agora você está pior.
Porque no ano passado não se tratava de lesões. Tratava-se daquela parte da sua mente que pensa na competição europeia e na possibilidade de um troféu, e na Premier League. E eles levaram isso muito a sério. Felizmente, havia três times que estavam realmente péssimos. Mas este ano, parece que não será assim. Agora está chegando, e todos sentem a pressão. E agora é um jogo diferente. E é um longo caminho a percorrer. Não são dois ou três jogos. É um longo caminho.”
Gestão de risco: o Spurs deveria ter recorrido a um rosto familiar?
O Spurs se despediu de Postecoglou depois de vê-lo quebrar a sequência sem títulos do clube. Thomas Frank chegou e já se foi, permanecendo apenas oito meses no comando, com Igor Tudor iniciando sua gestão como técnico interino com quatro derrotas consecutivas.
O técnico croata Tudor não tem experiência na Premier League, nem como jogador nem como treinador, então o Tottenham deveria ter seguido o exemplo do Manchester United — que recorreu a Michael Carrick em um momento de necessidade — e dado preferência a alguém que tivesse vínculos profissionais com o clube?
Respondendo a essa pergunta, Poyet, que passou três anos no White Hart Lane como jogador, disse: “Acho que é mais fácil concordar com você. É muito fácil. Todos ficariam felizes, mas no verão, eles fizeram isso. Trouxeram Thomas Frank porque ele conhecia a liga. Mas isso não tinha nada a ver com o futebol que o Tottenham e o Brentford jogam. Como técnico, ele teve muitos anos de sucesso no Brentford. E não funcionou.
Agora talvez eles digam: não, vamos fazer exatamente o oposto. Sabe por quê? São as decisões. Eu digo que, como treinadores, quando tomamos boas decisões, somos bons treinadores. E quando tomamos decisões ruins ou erradas, não conseguimos esse trabalho. É simples assim. E acho que as pessoas no topo são iguais. Elas vão viver ou morrer pelas decisões que tomarem. E até o fim, é Igor Tudor. Vamos torcer para que ele encontre esse ponto ou algo que faça o time vencer os jogos.”
- Getty
Rumores sobre demissão: Tudor chegará ao confronto decisivo com o Forest?
Tudor pode não ter esse tempo, com rumores de demissão já circulando no Tottenham Hotspur Stadium. A derrota por 5 a 2 na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid levou a perguntas ainda mais incômodas para os responsáveis pelo Spurs.
As coisas também não vão ficar mais fáceis, com uma viagem a Anfield para um confronto da Premier League com o Liverpool marcado para domingo. O Atlético então visitará o território inglês antes do Nottingham Forest se dirigir à capital para um clássico de seis pontos contra o rebaixamento, em 22 de março.
Publicidade