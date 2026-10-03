A segunda passagem de Mourinho pela capital espanhola não começou como o planejado, com o Real Madrid já seis pontos atrás do Barcelona, líder neste início de temporada. As derrotas para o Real Betis e para o rival da cidade, o Atlético de Madrid, nas sete primeiras partidas de La Liga aumentaram a pressão no Bernabéu.

Cucurella se viu diretamente sob os holofotes neste período turbulento. Após sua transferência de € 55 milhões (£ 46 mi) do Chelsea, o lateral-esquerdo foi muito exposto pelo seu lado no clássico de Madri. No entanto, suas dificuldades no cenário doméstico contrastam fortemente com suas atuações dominantes pela seleção. O defensor levou sua forma estelar na Copa do Mundo para a atual Data Fifa, sendo destaque nas recentes vitórias da campeã mundial Espanha sobre Inglaterra e Croácia pela Liga das Nações.



