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'É tudo um processo' - Marc Cucurella defende início conturbado de Jose Mourinho no Real Madrid após transferência de € 55 milhões no verão
Real Madrid enfrenta início lento no cenário nacional
A segunda passagem de Mourinho pela capital espanhola não começou como o planejado, com o Real Madrid já seis pontos atrás do Barcelona, líder neste início de temporada. As derrotas para o Real Betis e para o rival da cidade, o Atlético de Madrid, nas sete primeiras partidas de La Liga aumentaram a pressão no Bernabéu.
Cucurella se viu diretamente sob os holofotes neste período turbulento. Após sua transferência de € 55 milhões (£ 46 mi) do Chelsea, o lateral-esquerdo foi muito exposto pelo seu lado no clássico de Madri. No entanto, suas dificuldades no cenário doméstico contrastam fortemente com suas atuações dominantes pela seleção. O defensor levou sua forma estelar na Copa do Mundo para a atual Data Fifa, sendo destaque nas recentes vitórias da campeã mundial Espanha sobre Inglaterra e Croácia pela Liga das Nações.
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Defendendo uma preparação caótica
Falando à imprensa enquanto estava com a seleção nacional, Cucurella pediu paciência e destacou o verão desarticulado do elenco. Ele ressaltou que a falta de tempo adequado de preparação prejudicou severamente as tentativas de Mourinho de implementar seu plano tático.
"É tudo um processo", explicou Cucurella. "Na seleção nacional, as bases foram construídas ao longo de muitos anos, com o técnico também. No Madrid, acabamos de começar com um novo treinador e é cedo demais para falar. Alguns jogadores tiveram apenas uma semana de pré-temporada antes de começar."
O defensor espanhol segue confiante de que os resultados vão mudar com o tempo. "O início da temporada não foi o que todos nós esperávamos, mas é um processo e vamos ver onde estaremos no fim da campanha", acrescentou.
Destinos opostos no cenário internacional
O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, observou recentemente que Cucurella fica "sensacional" com a camisa vermelha, sugerindo que o ambiente da seleção permite que certos jogadores atuem em um nível "muito superior" ao que mostram em seus clubes.
Cucurella não fugiu da discrepância e prometeu reproduzir por seu novo clube o nível que mostra na seleção. "Ainda nem completou 10 jogos", continuou. "Há coisas para melhorar, claro. Basicamente, não tivemos pré-temporada, enquanto para mim é um clube novo. Tenho de me adaptar aos meus novos companheiros e dar o meu melhor para que o jogador que vocês veem na seleção seja o mesmo jogador no Real Madrid."
Apesar de seus problemas recentes no clube, o excelente ano de Cucurella lhe rendeu uma indicação à Bola de Ouro, ao lado do companheiro de seleção Lamine Yamal e do companheiro de clube Kylian Mbappe. "Se dependesse de mim votar, eu votaria em mim mesmo", brincou. "Mas não, dois dos candidatos a vencê-la são meus companheiros, então, quem quer que ganhe, eu ficarei feliz."
- AFP
Compromissos da Nations League continuam
A Espanha busca fazer três vitórias em três jogos quando receber a Tchéquia em Oviedo no sábado. Os comandados de De la Fuente então encerrarão a pausa internacional estendida com uma viagem para enfrentar a Croácia na terça-feira.
Para Cucurella, esses compromissos oferecem uma oportunidade vital de ganhar embalo antes de retornar a Madri. Mourinho precisará desesperadamente que sua principal contratação do verão esteja atuando em sua capacidade máxima enquanto o Real Madrid tenta reduzir a diferença na disputa pelo título de La Liga.
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