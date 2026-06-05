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"É tudo graças a Unai Emery" - Lenda do Barcelona e da Espanha atribui "toda a sua carreira" ao técnico do Aston Villa após uma reviravolta inesperada
Alba reflete sobre a mudança de posição que marcou sua carreira
Alba revelou que Emery desempenhou um papel decisivo em seu desenvolvimento ao transferi-lo de uma posição de ataque pela lateral para a lateral-esquerda durante o período em que trabalharam juntos no Valência, entre 2009 e 2012. Alba iniciou sua carreira profissional como ponta, mas Emery identificou qualidades que, em sua opinião, se adequavam melhor a uma função mais recuada. Embora a mudança não tenha sido imediatamente bem recebida pelo jogador, acabou se tornando o ponto de virada em sua ascensão ao topo do futebol europeu.
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Alba presta homenagem à influência de Emery
O ex-zagueiro do Barcelona acredita que essa decisão lançou as bases para o sucesso que se seguiu, incluindo títulos importantes tanto a nível de clubes quanto internacional. Em entrevista ao podcast “El Camino de Mario”, ele disse: “Eu tinha vinte anos e [David] Villa era um ídolo no Valencia. Emery me disse: ‘Venha para o time principal’.”
"Eu tinha outras ofertas da segunda e da primeira divisão, mas Emery insistiu muito. Fiz a pré-temporada, correu tudo bem e, embora tenha ficado um tempo sem jogar, em uma partida da Liga Europa contra o Werder Bremen, ficamos com dez jogadores em campo. Eu estava me aquecendo no intervalo e o preparador físico, Pako Ayestaran, me disse: ‘Você vai entrar’, e eu respondi: ‘Ótimo’, e então ele disse: ‘Como lateral’. Então, para mim, foi um momento de não saber o que fazer, era uma posição nova para mim.
“No começo, não aceitei muito bem; quando se é jovem, comete-se erros. O que eu não sabia era que o Emery estava me fazendo um favor para toda a carreira que tive. Sem essa mudança de posição, eu não teria tido a carreira que tive. Comecei a jogar, fui muito criticado, mas o Emery continuou acreditando em mim, e ainda hoje sou grato a ele por isso. E a gente se lembra disso porque, nos treinos anteriores, quando eu estava fazendo testes, eu não queria jogar como lateral. E não aceitei muito bem. Graças ao Emery, tive a carreira que tive. Ele é um dos melhores treinadores do mundo, sem dúvida.”
Uma decisão que resultou em troféus e sucesso
A decisão de Emery ajudou a transformar Alba em um dos melhores laterais da Europa. O espanhol foi contratado pelo Barcelona em 2012 e passou 11 temporadas no Camp Nou. Durante esse período, Alba disputou mais de 450 partidas e conquistou seis títulos do campeonato. Sua parceria ofensiva com o ataque do Blaugrana tornou-se um dos pontos fortes mais reconhecidos da equipe, com as bases desse sucesso remontando à sua mudança de posição no Valencia.
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Emery continua a deixar sua marca no Aston Villa
Apesar da aposentadoria de Alba, Emery continua focado no progresso contínuo do Villa. O espanhol ganhou reconhecimento por formar jogadores e melhorar o desempenho das equipes ao longo de sua carreira como técnico. Ele também consolidou ainda mais sua reputação como um dos melhores treinadores da Europa após conquistar a Liga Europa com o Villa na última temporada, conquistando seu quinto título europeu com três clubes diferentes.