"É tudo graças a Unai Emery" - Lenda do Barcelona e da Espanha atribui "toda a sua carreira" ao técnico do Aston Villa após uma reviravolta inesperada

O ex-zagueiro do Barcelona acredita que essa decisão lançou as bases para o sucesso que se seguiu, incluindo títulos importantes tanto a nível de clubes quanto internacional. Em entrevista ao podcast “El Camino de Mario”, ele disse: “Eu tinha vinte anos e [David] Villa era um ídolo no Valencia. Emery me disse: ‘Venha para o time principal’.”

"Eu tinha outras ofertas da segunda e da primeira divisão, mas Emery insistiu muito. Fiz a pré-temporada, correu tudo bem e, embora tenha ficado um tempo sem jogar, em uma partida da Liga Europa contra o Werder Bremen, ficamos com dez jogadores em campo. Eu estava me aquecendo no intervalo e o preparador físico, Pako Ayestaran, me disse: ‘Você vai entrar’, e eu respondi: ‘Ótimo’, e então ele disse: ‘Como lateral’. Então, para mim, foi um momento de não saber o que fazer, era uma posição nova para mim.

“No começo, não aceitei muito bem; quando se é jovem, comete-se erros. O que eu não sabia era que o Emery estava me fazendo um favor para toda a carreira que tive. Sem essa mudança de posição, eu não teria tido a carreira que tive. Comecei a jogar, fui muito criticado, mas o Emery continuou acreditando em mim, e ainda hoje sou grato a ele por isso. E a gente se lembra disso porque, nos treinos anteriores, quando eu estava fazendo testes, eu não queria jogar como lateral. E não aceitei muito bem. Graças ao Emery, tive a carreira que tive. Ele é um dos melhores treinadores do mundo, sem dúvida.”