"É tudo besteira" - Paul Scholes afirma que Martin Odegaard "não joga bem na sua posição", enquanto o Arsenal enfrenta um "grande problema"

O Arsenal conquistou uma vitória crucial por 1 a 0 sobre o Newcastle no último fim de semana para manter vivas suas esperanças de conquistar o título, mas o desempenho não foi suficiente para convencer Scholes. O ex-meio-campista do United argumentou que Odegaard costuma recuar demais, prejudicando o equilíbrio de uma equipe que já enfrenta dificuldades para manter a fluidez no meio-campo.

Em entrevista ao The Overlap, Scholes foi direto ao falar sobre o posicionamento do capitão. “Naquele jogo de sábado [contra o Newcastle], não assisti à partida inteira, provavelmente vi apenas a primeira meia hora, mas acho que Odegaard é um grande problema para eles”, disse ele. “Adoro o Odegaard, acho que ele é brilhante. Tecnicamente, ele é ótimo, mas não joga na sua posição corretamente. Na metade das vezes em que o vi nos primeiros 20 minutos, ele era quase o jogador mais recuado. Esse futebol é simplesmente uma besteira.

"Quer tenham sido instruídos a isso ou não, Odegaard é um camisa 10, Odegaard conecta o meio-campo ao ataque. Você se pergunta por que não há fluidez na equipe quando ele está atrás de Martin Zubimendi, atrás de Declan Rice. Como é possível estabelecer conexões ali?"