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"É tudo besteira" - Paul Scholes afirma que Martin Odegaard "não joga bem na sua posição", enquanto o Arsenal enfrenta um "grande problema"
Crise de identidade tática no Emirates
O Arsenal conquistou uma vitória crucial por 1 a 0 sobre o Newcastle no último fim de semana para manter vivas suas esperanças de conquistar o título, mas o desempenho não foi suficiente para convencer Scholes. O ex-meio-campista do United argumentou que Odegaard costuma recuar demais, prejudicando o equilíbrio de uma equipe que já enfrenta dificuldades para manter a fluidez no meio-campo.
Em entrevista ao The Overlap, Scholes foi direto ao falar sobre o posicionamento do capitão. “Naquele jogo de sábado [contra o Newcastle], não assisti à partida inteira, provavelmente vi apenas a primeira meia hora, mas acho que Odegaard é um grande problema para eles”, disse ele. “Adoro o Odegaard, acho que ele é brilhante. Tecnicamente, ele é ótimo, mas não joga na sua posição corretamente. Na metade das vezes em que o vi nos primeiros 20 minutos, ele era quase o jogador mais recuado. Esse futebol é simplesmente uma besteira.
"Quer tenham sido instruídos a isso ou não, Odegaard é um camisa 10, Odegaard conecta o meio-campo ao ataque. Você se pergunta por que não há fluidez na equipe quando ele está atrás de Martin Zubimendi, atrás de Declan Rice. Como é possível estabelecer conexões ali?"
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A ligação com Bukayo Saka
Scholes sugeriu que a ausência de Bukayo Saka agravou as dificuldades de Odegaard, já que os dois desenvolveram uma sintonia perfeita na ala direita nas últimas temporadas. Sem seu principal alvo para receber passes em profundidade, o norueguês parece estar vagando por áreas onde não é necessário, muitas vezes atrapalhando os companheiros com mentalidade mais defensiva. Essa falta de estrutura levou a uma queda em seu rendimento, com apenas um gol e cinco assistências em 21 partidas do campeonato nesta temporada.
“Também acho que a ausência de Saka é um problema, porque acredito que Odegaard se entende bem com Saka”, acrescentou Scholes. “Assim que ele chega nessas posições atrás do meio-campo, Saka arranca na corrida. Não acho que ele [Odegaard] tenha exatamente essa conexão com Viktor Gyokeres, porque ele não é esse tipo de jogador. Talvez com Kai Havertz ele consiga.”
Zubimendi e a confusão no meio-campo
As críticas não se limitaram ao capitão, já que Scholes também voltou suas críticas para Zubimendi, contratado no verão. O jogador da seleção espanhola chegou com uma reputação impressionante de habilidade na condução da bola, mas Scholes acredita que ele tem se mostrado sobrecarregado no ambiente físico da Premier League. Outra lenda do United, Gary Neville, ecoou essas preocupações, observando que o trio formado por Zubimendi, Rice e Odegaard foi superado pelo meio-campo do Newcastle durante o recente confronto.
Ao abordar o impacto do jogador de 51 milhões de libras, Scholes disse: “Nunca o vi dessa forma (como um jogador que conduz a bola). Nunca achei que ele fosse um jogador capaz de fazer o time jogar um bom futebol, e acho que é o meio-campista central que tem que fazer isso. Não acho que ele conduza o jogo o suficiente.”
- AFP
O ímpeto na disputa pelo título passa para Manchester
Com a disputa pelo título entrando em sua reta final, Scholes acredita que a vantagem psicológica agora está claramente do lado do Manchester City. Ele apontou a diferença de experiência entre as duas equipes como o fator decisivo que poderia levar o título de volta ao Etihad Stadium mais uma vez.
“O City está lidando melhor com a situação após o grande jogo da semana passada, enquanto o Arsenal passou com dificuldade pela linha de chegada contra o Newcastle mais uma vez”, concluiu Scholes. “Acho que há um ritmo no City. Sei que não há muita experiência no elenco, mas eles têm um técnico experiente, o que é muito importante. Olha, vai ser disputado, não acho que haja dúvidas quanto a isso, só acho que o City é capaz de vencer todos os jogos.”