O ex-meio-campista do Paris Saint-Germain Javier Pastore, atual representante de Fernández, manifestou sua surpresa com a medida disciplinar tomada pela diretoria do Chelsea.

Rosenior confirmou que o jogador de 25 anos seria excluído do elenco para a partida das quartas de final da FA Cup contra o Port Vale, no sábado, e para o confronto crucial da Premier League contra o Manchester City no próximo fim de semana. O técnico alegou que uma linha foi ultrapassada em termos de nossa cultura depois que Fernández falou sobre sua afinidade com a capital espanhola.

Numa avaliação direta da situação, Pastore argumentou que a punição não condiz com a suposta ofensa. “A punição é completamente injusta — suspender o jogador por duas partidas, que, além disso, são absolutamente cruciais para o Chelsea, pois a classificação para a Liga dos Campeões está em jogo e ele é um dos jogadores mais importantes da equipe”, disse Pastore ao The Athletic.

Ele observou ainda que o jogador tem sido um “pilar” do elenco e que não havia “nenhuma razão ou justificativa real” para a sanção.