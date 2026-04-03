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Liam Rosenior Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty
Mohamed Saeed

Traduzido por

"É totalmente injusto!" – O agente de Enzo Fernández critica duramente Liam Rosenior após este ter deixado de fora o meio-campista do Chelsea por causa de comentários sobre o Real Madrid

E. Fernandez
Chelsea
Mercado da bola
L. Rosenior
Premier League
Real Madrid

O agente de Enzo Fernández lançou um ataque contundente ao técnico do Chelsea, Liam Rosenior, e à diretoria do clube, classificando a decisão de deixar o meio-campista de fora como “completamente injusta”. O argentino, campeão da Copa do Mundo, foi punido após comentários públicos sobre seu desejo de um dia morar em Madri, em meio a rumores de interesse do Real Madrid.

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    Agente defende Fernández após suspensão

    O ex-meio-campista do Paris Saint-Germain Javier Pastore, atual representante de Fernández, manifestou sua surpresa com a medida disciplinar tomada pela diretoria do Chelsea.

    Rosenior confirmou que o jogador de 25 anos seria excluído do elenco para a partida das quartas de final da FA Cup contra o Port Vale, no sábado, e para o confronto crucial da Premier League contra o Manchester City no próximo fim de semana. O técnico alegou que uma linha foi ultrapassada em termos de nossa cultura depois que Fernández falou sobre sua afinidade com a capital espanhola.

    Numa avaliação direta da situação, Pastore argumentou que a punição não condiz com a suposta ofensa. “A punição é completamente injusta — suspender o jogador por duas partidas, que, além disso, são absolutamente cruciais para o Chelsea, pois a classificação para a Liga dos Campeões está em jogo e ele é um dos jogadores mais importantes da equipe”, disse Pastore ao The Athletic.

    Ele observou ainda que o jogador tem sido um “pilar” do elenco e que não havia “nenhuma razão ou justificativa real” para a sanção.

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  • Esclarecimento sobre as declarações do Real Madrid

    A polêmica surgiu a partir de uma entrevista em que Fernández admitiu que gostaria de morar na Espanha no futuro. Rosenior considerou isso uma distração e uma falta de respeito pelo ambiente do clube, mas Pastore afirma que o jogador estava simplesmente sendo honesto sobre suas preferências de estilo de vida, e não buscando uma transferência para o Real Madrid. O agente ressaltou que Fernández continua sendo um profissional que aceita a autoridade do técnico, apesar de sua confusão em relação à suspensão.

    “Enzo não entendeu a situação. Quando o técnico lhe disse, ele aceitou porque é um cara altamente profissional, que está sempre totalmente comprometido onde quer que esteja e respeita as decisões, mas não entendemos a punição porque ele não menciona nenhum clube nem diz que quer deixar o Chelsea, longe disso”, acrescentou Pastore. Ele explicou que o jogador escolheu Madri porque a língua e a cultura o lembravam de Buenos Aires, observando que “em nenhum momento ele diz que quer deixar o Chelsea ou Londres”.

  • enzo-fernandez(C)Getty Images

    Negociações contratuais e incertezas no verão

    O momento em que essa controvérsia surge é particularmente delicado, tendo em vista que as conversas sobre o futuro a longo prazo do meio-campista em Stamford Bridge estão em andamento. Pastore revelou que têm ocorrido discussões intensas sobre a renovação do contrato atual do jogador, contratado por 107 milhões de libras. No entanto, o agente fez uma advertência clara à diretoria do Chelsea em relação à próxima janela de transferências e ao comprometimento do jogador com o projeto no oeste de Londres.

    Pastore indicou que, se um novo acordo não for alcançado até o final da Copa do Mundo deste verão, Fernández começará a buscar opções em outros lugares. Essa revelação aumenta ainda mais a pressão sobre um clube que já lida com atritos internos. Embora o agente tenha reconhecido a reação da diretoria às reportagens da mídia, ele insistiu que “o fato é que ele nunca mencionou nenhum clube nem disse que queria sair”, culpando os jornalistas por tirarem suas próprias conclusões a partir das declarações do jogador.

  • Questões disciplinares mais amplas em Cobham

    Fernández não é o único jogador de destaque a se ver em maus lençóis durante a gestão de Rosenior. O técnico também comentou recentemente uma entrevista concedida por Marc Cucurella, na qual o zagueiro falou sobre a possibilidade de voltar ao Barcelona. Embora Cucurella não tenha recebido uma suspensão para a partida, como seu companheiro de equipe, o técnico expressou sua decepção pelo fato de as preocupações terem sido expostas publicamente, em vez de discutidas no campo de treinamento.

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