"É toda culpa sua": mais uma estrela do Real Madrid critica o árbitro Slavko Vincic após a derrota na Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique

Durante um contra-ataque do Bayern, Camavinga cometeu uma pequena falta em Harry Kane, o que o árbitro puniu com um tiro livre a favor do time de Munique. Quando o craque do Real pegou a bola e se afastou alguns metros do local da jogada, Vincic se viu obrigado a agir devido a uma demora no jogo e mostrou a Camavinga um segundo cartão amarelo.

A decisão causou consternação em alguns jogadores do Real Madrid; principalmente o capitão Federico Valverde e Vinicius Júnior discutiram veementemente com o árbitro esloveno. Segundo informações do Mundo Deportivo, a situação também esquentou no banco de reservas do Real Madrid — onde também teriam sido proferidas algumas palavras ofensivas contra o árbitro.

Daniel Carvajal, por exemplo, foi visto gritando em direção a Vincic: “A culpa é sua. A culpa é toda sua!” Após a partida, Jude Bellingham reclamou na zona mista: “Isso é uma piada. Não pode ser cartão amarelo. Duas faltas e dois cartões amarelos.”