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Real MadridGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

"É toda culpa sua": mais uma estrela do Real Madrid critica o árbitro Slavko Vincic após a derrota na Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique

Liga dos Campeões
Bayern de Munique x Real Madrid
Bayern de Munique
Real Madrid
D. Carvajal
E. Camavinga

Após a eliminação da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, as emoções estão à flor da pele no Real Madrid. A raiva recai sobre o árbitro Slavko Vincic.

O motivo foi um cartão amarelo-vermelho mostrado no final da partida ao meio-campista do Real, Eduardo Camavinga. O francês havia entrado em campo aos 62 minutos no lugar de Brahim Diaz e recebeu inicialmente uma advertência por uma falta no meio-campo, antes de ser expulso por Vincic poucos minutos antes do fim oficial da partida.

  • Durante um contra-ataque do Bayern, Camavinga cometeu uma pequena falta em Harry Kane, o que o árbitro puniu com um tiro livre a favor do time de Munique. Quando o craque do Real pegou a bola e se afastou alguns metros do local da jogada, Vincic se viu obrigado a agir devido a uma demora no jogo e mostrou a Camavinga um segundo cartão amarelo.

    A decisão causou consternação em alguns jogadores do Real Madrid; principalmente o capitão Federico Valverde e Vinicius Júnior discutiram veementemente com o árbitro esloveno. Segundo informações do Mundo Deportivo, a situação também esquentou no banco de reservas do Real Madrid — onde também teriam sido proferidas algumas palavras ofensivas contra o árbitro.

    Daniel Carvajal, por exemplo, foi visto gritando em direção a Vincic: “A culpa é sua. A culpa é toda sua!” Após a partida, Jude Bellingham reclamou na zona mista: “Isso é uma piada. Não pode ser cartão amarelo. Duas faltas e dois cartões amarelos.”

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  • Arbeloa critica o árbitro: "Ele arruinou o jogo"

    O técnico Álvaro Arbeloa também não poupou críticas ao esloveno: “O árbitro destruiu o jogo”, afirmou o espanhol. Na coletiva de imprensa após a partida, ele protestou: “É uma decisão que ninguém entende. Como é possível expulsar um jogador por algo assim em uma partida como essa? [...] Isso é totalmente inexplicável, injusto. Isso nos dói muito!”

    Logo após o apito final, alguns jogadores do Real foram para cima de Vincic, e Arda Güler, autor de dois gols, recebeu inicialmente um cartão amarelo de Vincic. Pouco antes de o árbitro desaparecer no túnel em direção ao vestiário, ele mostrou o cartão vermelho a Güler, que não queria se acalmar.

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