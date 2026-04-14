"É tão bonito de se ver" - Michael Olise recebe elogios especiais ao ser comparado pelo ex-jogador do PSG ao ponta do Bayern de Munique, Ousmane Dembélé

Os elogios vêm na sequência de uma série de atuações de destaque, incluindo uma exibição de alto nível na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O Bayern garantiu uma vitória crucial por 2 a 1 fora de casa contra o Real Madrid na última terça-feira, com o ponta dando a assistência para o segundo gol de Harry Kane pelos bávaros, o que deixou Pastore profundamente impressionado. “Ele foi fundamental contra o Real. Fez uma ótima partida. Acho que ele é vital para o time, eles contam muito com ele. É uma notícia muito boa para a seleção da França antes da Copa do Mundo”, acrescentou.

O ex-meia também destacou seu apelo estético: “Ele tem algo a mais. Quando todos acham que ele vai passar a bola, ele faz mais um drible, é incrível. É um jogador muito bonito de se ver.”