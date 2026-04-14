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GFX Michael Olise Ousmane DembeleGetty/GOAL
Moataz Elgammal

Traduzido por

"É tão bonito de se ver" - Michael Olise recebe elogios especiais ao ser comparado pelo ex-jogador do PSG ao ponta do Bayern de Munique, Ousmane Dembélé

M. Olise
Bayern de Munique
O. Dembele
J. Pastore
Bundesliga
PSG

O ex-ídolo do Paris Saint-Germain, Javier Pastore, elogiou o ponta do Bayern de Munique, Michael Olise, comparando o talentoso francês a Ousmane Dembélé. Pastore expressou sua profunda admiração pelas incríveis habilidades técnicas do jovem atacante e pelo impacto que ele causou na Liga dos Campeões, destacando que seu talento único faz com que seja um verdadeiro prazer para os fãs de futebol assisti-lo nesta temporada.

  • Pastore elogia o mago francês do Bayern

    Em entrevista à Onze Mondial, Pastore revelou sua satisfação ao ver Olise em ação pelo Bayern. Desde que deixou o Crystal Palace para jogar na Alemanha, o ponta tem sido sensacional. O Bayern está praticamente garantido como campeão da Bundesliga, e a impressionante contribuição do francês — 12 gols e 20 assistências em 27 partidas do campeonato — tem sido fundamental. Em todas as competições, ele acumulou 17 gols e 29 assistências em 42 jogos, consolidando sua posição como um talento de classe mundial e uma peça fundamental na máquina bávara, enquanto o clube busca a glória nacional e europeia.

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  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    A comparação com Ousmane Dembélé

    O ex-jogador da seleção argentina Pastore traçou um paralelo direto entre o ponta e o craque do Paris Saint-Germain, Dembélé. Ele observou que os dois atacantes compartilham um estilo específico que os torna um pesadelo para os laterais adversários. Pastore destacou como ambos os jogadores atuam pela ala direita, usando sua velocidade e habilidade para cortar para dentro e causar estragos. “Olise é um pouco como o nosso Dembélé aqui em Paris. Ele joga pela direita, depois sempre corta para o pé esquerdo, e isso sempre funciona”, disse ele.

  • Elogios pela atuação na Liga dos Campeões

    Os elogios vêm na sequência de uma série de atuações de destaque, incluindo uma exibição de alto nível na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O Bayern garantiu uma vitória crucial por 2 a 1 fora de casa contra o Real Madrid na última terça-feira, com o ponta dando a assistência para o segundo gol de Harry Kane pelos bávaros, o que deixou Pastore profundamente impressionado. “Ele foi fundamental contra o Real. Fez uma ótima partida. Acho que ele é vital para o time, eles contam muito com ele. É uma notícia muito boa para a seleção da França antes da Copa do Mundo”, acrescentou.

    O ex-meia também destacou seu apelo estético: “Ele tem algo a mais. Quando todos acham que ele vai passar a bola, ele faz mais um drible, é incrível. É um jogador muito bonito de se ver.”

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    O que vem a seguir para Olise e o Bayern

    Com o título do campeonato praticamente garantido após a goleada por 5 a 0 sobre o St. Pauli fora de casa no sábado, o Bayern voltou toda a sua atenção para a Europa. Olise tentará repetir seu desempenho heroico fora de casa amanhã, quando o clube receberá o Real Madrid, com o objetivo de proteger a vantagem conquistada na primeira partida e avançar na competição.

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