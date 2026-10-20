“É só o começo!”: confiante, Omar Marmoush mira reação contra o Tottenham após marcar seu primeiro gol na vitória sobre o Coventry

Após um período de quatro dias de treinos em clima quente em Marbella, os donos da casa abriram o placar aos 14 minutos com James Maddison, que aproveitou um passe de Mohammed Kudus contra o Coventry, seu clube de infância.

Embora Dominic Solanke tenha tido um gol anulado, o Tottenham manteve o controle da partida até que Jan Paul van Hecke perdeu a bola e permitiu que Jack Rudoni empatasse após o intervalo. Marmoush marcou em seguida, antes de Ben Davies garantir os três pontos nos acréscimos.

Em entrevista à BBC Sport após o apito final, Marmoush expressou sua satisfação com a vitória e com a atuação geral da equipe: “Estamos muito, muito felizes. Fizemos boas partidas na última semana, mas não conseguimos o resultado que queríamos, a vitória. Estou muito feliz por vencermos nossa primeira partida hoje e também por marcar meu primeiro gol pelo Tottenham. Vamos seguir construindo a partir disso.”

Ao falar sobre seu primeiro gol e sobre a sensação de ver seu trabalho garantir os três pontos, acrescentou: “Estou muito feliz por ter dado resultado, mas fico ainda mais feliz pelos três pontos que conquistamos hoje.”