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“É só o começo!”: confiante, Omar Marmoush mira reação contra o Tottenham após marcar seu primeiro gol na vitória sobre o Coventry
Atacante egípcio inspira primeira vitória
Marmoush acredita que seu primeiro gol pelo Tottenham, na vitória por 3 a 1 sobre os visitantes recém-promovidos, marcará o início de uma recuperação nesta temporada. Contratado por empréstimo junto ao Manchester City, o atacante recolocou sua equipe à frente aos 58 minutos, apesar de ter atingido Milan van Ewijk no rosto antes do gol. A vitória, que veio após três empates e três derrotas, tira a equipe da 20ª posição e a leva à 16ª.
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Meia em seu retorno impulsiona domínio inicial
Após um período de quatro dias de treinos em clima quente em Marbella, os donos da casa abriram o placar aos 14 minutos com James Maddison, que aproveitou um passe de Mohammed Kudus contra o Coventry, seu clube de infância.
Embora Dominic Solanke tenha tido um gol anulado, o Tottenham manteve o controle da partida até que Jan Paul van Hecke perdeu a bola e permitiu que Jack Rudoni empatasse após o intervalo. Marmoush marcou em seguida, antes de Ben Davies garantir os três pontos nos acréscimos.
Em entrevista à BBC Sport após o apito final, Marmoush expressou sua satisfação com a vitória e com a atuação geral da equipe: “Estamos muito, muito felizes. Fizemos boas partidas na última semana, mas não conseguimos o resultado que queríamos, a vitória. Estou muito feliz por vencermos nossa primeira partida hoje e também por marcar meu primeiro gol pelo Tottenham. Vamos seguir construindo a partir disso.”
Ao falar sobre seu primeiro gol e sobre a sensação de ver seu trabalho garantir os três pontos, acrescentou: “Estou muito feliz por ter dado resultado, mas fico ainda mais feliz pelos três pontos que conquistamos hoje.”
Vestiário apoia plano tático
A noite animadora para a equipe de Roberto De Zerbi ficou ainda melhor quando Dejan Kulusevski voltou a jogar após se recuperar de uma grave lesão no joelho que o deixou fora de toda a temporada anterior. Na defesa, os donos da casa conseguiram neutralizar as primeiras ameaças do Coventry, comandado por Frank Lampard.
Ao falar sobre a evolução da equipe e o perigo oferecido pelo adversário, Marmoush disse: “Quero dizer, aprendemos a cada jogo. Como você disse, jogamos muito bem nas primeiras semanas, mas o resultado não veio. É só o começo.”
Ele também elogiou a qualidade do Coventry e reconheceu a importância do gol de Davies: “Eles são um time muito bom, forte nas transições. O gol do Ben nos deu os três pontos e acalmou o jogo.”
Ao destacar a influência positiva do treinador e a união do elenco, o atacante acrescentou: “Sim, me sinto muito bem. O treinador ajuda todos nós e nos ensina pequenos detalhes. Ele também nos ajuda individualmente. Adoro a intensidade e a paixão que ele traz. Acreditamos no sistema em que jogamos. Em campo, somos como uma grande família e vamos lutar uns pelos outros até o fim.”
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Novas preocupações com lesões ofuscam a comemoração
Apesar de encerrar o início de temporada sem vitórias, o Tottenham agora precisa avaliar, por meio de sua equipe médica, as novas lesões sofridas pelos defensores Robertson e Tosin Adarabioyo. Marmoush também deixou o campo mancando nos minutos finais da partida. Enquanto isso, o Coventry cai para a 17ª posição antes de dois confrontos decisivos e consecutivos em casa contra Fulham e Sunderland.
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