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“É sempre um risco” – Previsão sobre a transferência de Emi Martinez feita por ex-jogador do Aston Villa após ver o goleiro campeão da Copa do Mundo já ter se despedido uma vez
Martinez tem sido associado ao Manchester United, à Juventus e a clubes da Liga Profissional da Arábia Saudita
Tendo-se tornado uma figura emblemática para os Villans, Martinez está vinculado a um contrato com seu atual clube até 2029. Cumprir esse acordo o levaria a completar quase uma década de serviço leal — tendo sido contratado do Arsenal em setembro de 2020.
No entanto, surgem sérias dúvidas sobre se o duas vezes vencedor do prêmio de Melhor Goleiro Masculino da FIFA permanecerá por mais do que alguns meses no Villa Park.
Ele parecia ter se despedido daquele estádio em maio de 2025, após a última partida em casa daquela campanha da Premier League. Lágrimas escorriam pelo rosto de um homem que está perto de atingir 250 partidas pelos Villans.
Uma transferência para o Manchester United foi cogitada, enquanto times da Liga Profissional da Arábia Saudita demonstravam interesse de longa data, mas nenhum acordo foi fechado e Martinez permaneceu no elenco do Villa. Uma mudança para o Oriente Médio continua sendo cogitada, enquanto a Juventus, gigante da Série A, estaria em busca de um novo goleiro titular.
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Martinez deixará o Villa durante a janela de transferências do verão de 2026?
Com isso em mente, o ex-atacante do Villa, Heskey — em entrevista exclusiva ao GOAL via Betinia —, disse, quando questionado se Martinez provavelmente assumirá o novo desafio que ele achava que seria assumido há um ano: “Acho que sim. Especialmente quando se acredita que isso deveria ter acontecido no verão passado. Acho que sim. Mas ele também é um goleiro fantástico. Temos que tirar o chapéu para ele. Goleiros são um tipo diferente de pessoa e ele definitivamente é.”
Depois de ver Martinez aparentemente se despedir ao final da temporada 2024-25, o técnico do Villa, Unai Emery, disse, quando questionado se os laços estavam prestes a ser cortados com um jogador comprovadamente eficaz na Premier League: “Vamos ver. Claro, é a última partida aqui [nesta temporada], e eu não sei. Vamos ver como fica a equipe, os jogadores, mas, claro, eles estão respondendo em campo.”
Será que Trafford pode se tornar o goleiro titular do Villa a longo prazo?
O Villa teria planos de contingência em andamento, com uma possível contratação do ex-goleiro da seleção sub-21 da Inglaterra, James Trafford, do Manchester City, gerando intensa especulação. Ele passou por uma temporada difícil no Etihad, tendo sido contratado como titular em 2025, mas ficando atrás de Gianluigi Donnarumma na hierarquia do time poucas semanas depois.
Quando questionado sobre seu futuro, Trafford disse: “Quem sabe, é futebol. Vamos levar um dia de cada vez e tentar trabalhar o máximo que puder; o que tiver que acontecer, vai acontecer.”
Trafford, que foi destaque do City na conquista da final da Carabao Cup de 2026 contra o Arsenal, seria — aos 23 anos — uma aquisição útil a longo prazo para o Villa. O clube enfrentaria, no entanto, muita concorrência pelo ex-goleiro do Burnley.
Emery e sua equipe também precisam decidir se podem se dar ao luxo de abrir mão de Martinez e recomeçar do zero naquela que é amplamente considerada a posição mais importante em campo — com uma última linha de defesa confiável fornecendo as bases sobre as quais uma equipe de sucesso pode ser construída.
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Deixar Martinez sair seria um risco para o Aston Villa
Heskey acrescentou sobre a possibilidade de deixar Martinez sair: “Sempre há um risco. Deixar ir alguém desse calibre. Alguém que já provou seu valor. Porque a realidade é que às vezes você enfrenta dificuldades com goleiros, pois não conhece as pressões que vêm junto com a posição. Você vê isso no Spurs. De repente, você é a grande promessa. Comete alguns erros e desaparece de vista. Então, os erros podem te assombrar um pouco.
“Então, sim, pode ser um risco, para ser sincero. Mas às vezes você tem que correr riscos. Acho que é a posição mais importante. Você precisa manter o gol invicto. Se você consegue manter o gol invicto, já ganhou metade da batalha.”
Martinez ajudou o Villa a voltar ao top 4 da Premier League nesta temporada, além de chegar às quartas de final da Liga Europa. A classificação para a Liga dos Campeões de 2026-27 continua em aberto em ambas as frentes – enquanto o primeiro título importante desde 1996 também está em jogo.
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