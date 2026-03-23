“É sempre um risco” – Previsão sobre a transferência de Emi Martinez feita por ex-jogador do Aston Villa após ver o goleiro campeão da Copa do Mundo já ter se despedido uma vez

Tendo-se tornado uma figura emblemática para os Villans, Martinez está vinculado a um contrato com seu atual clube até 2029. Cumprir esse acordo o levaria a completar quase uma década de serviço leal — tendo sido contratado do Arsenal em setembro de 2020.

No entanto, surgem sérias dúvidas sobre se o duas vezes vencedor do prêmio de Melhor Goleiro Masculino da FIFA permanecerá por mais do que alguns meses no Villa Park.

Ele parecia ter se despedido daquele estádio em maio de 2025, após a última partida em casa daquela campanha da Premier League. Lágrimas escorriam pelo rosto de um homem que está perto de atingir 250 partidas pelos Villans.

Uma transferência para o Manchester United foi cogitada, enquanto times da Liga Profissional da Arábia Saudita demonstravam interesse de longa data, mas nenhum acordo foi fechado e Martinez permaneceu no elenco do Villa. Uma mudança para o Oriente Médio continua sendo cogitada, enquanto a Juventus, gigante da Série A, estaria em busca de um novo goleiro titular.