Pickford há muito tempo é o titular absoluto da Inglaterra, tendo se consolidado como um nome confiável sob comandos anteriores e mantido esse status ao longo de 91 partidas pela seleção. No entanto, Tuchel optou recentemente por revezar suas opções no gol, dando a outros goleiros a chance de mostrar seu valor.

Falando em uma coletiva de imprensa antes do próximo confronto da Inglaterra com a Croácia, Pickford manteve uma postura serena sobre a decisão de deixá-lo fora. "Sim, não é algo que aconteça com frequência comigo [ficar no banco], nem no clube nem na seleção", disse à imprensa. "O treinador me explicou os motivos. Foi bom para eu ver onde estou. Trata-se de eu ser um bom companheiro de equipe, com boa energia no ambiente, treinar bem e ter esse papel de liderança. Acho que fiz isso muito bem nos últimos dois jogos. Não é normal para mim, mas, acima de tudo, o treinador pede que eu seja o melhor companheiro de equipe. Eu adoro jogar, mas, se estou assistindo, só quero o melhor para a Inglaterra, e isso é vencer, e acho que lidei muito bem com isso."