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'É sempre bom ter concorrência!' - Jordan Pickford responde a colocação no banco por Thomas Tuchel e confirma mentalidade diante do desafio de James Trafford
Pickford abraça o desafio pela vaga de titular no gol da Inglaterra
Pickford há muito tempo é o titular absoluto da Inglaterra, tendo se consolidado como um nome confiável sob comandos anteriores e mantido esse status ao longo de 91 partidas pela seleção. No entanto, Tuchel optou recentemente por revezar suas opções no gol, dando a outros goleiros a chance de mostrar seu valor.
Falando em uma coletiva de imprensa antes do próximo confronto da Inglaterra com a Croácia, Pickford manteve uma postura serena sobre a decisão de deixá-lo fora. "Sim, não é algo que aconteça com frequência comigo [ficar no banco], nem no clube nem na seleção", disse à imprensa. "O treinador me explicou os motivos. Foi bom para eu ver onde estou. Trata-se de eu ser um bom companheiro de equipe, com boa energia no ambiente, treinar bem e ter esse papel de liderança. Acho que fiz isso muito bem nos últimos dois jogos. Não é normal para mim, mas, acima de tudo, o treinador pede que eu seja o melhor companheiro de equipe. Eu adoro jogar, mas, se estou assistindo, só quero o melhor para a Inglaterra, e isso é vencer, e acho que lidei muito bem com isso."
- Getty Images Sport
A ascensão de James Trafford e o grupo de goleiros
A ascensão de Trafford deu a Tuchel uma verdadeira dor de cabeça para escalar o time, já que o jovem do Leeds United continua impressionando após sua mudança para Elland Road. Embora Pickford tenha sido presença quase constante pela Inglaterra desde sua estreia em 2017, brilhando em cinco grandes torneios e culminando na Copa do Mundo deste verão, em que a Inglaterra garantiu o terceiro lugar, a disputa pela vaga de titular ficou mais intensa.
Pickford explicou que a decisão do treinador teve como base o desenvolvimento de longo prazo do elenco e a forma atual daqueles que brigam por uma vaga entre os titulares, conforme relatado pela BBC. "Foi diferente, mas também estamos juntos em um ciclo há dois anos", disse ele. "Trafford começou muito bem no Leeds. Temos sido um grupo muito bom nesses últimos dois anos. Foi isso que o treinador disse, e você tem que respeitar essa decisão. Para mim, pessoalmente, é sempre bom ter uma boa concorrência. Sempre disse em entrevistas que sempre quis essa concorrência. Temos uma boa safra de goleiros surgindo, e isso é mérito da Inglaterra, que tenha isso, e que isso continue por mais tempo."
Mantendo os padrões no Everton e no cenário internacional
Depois de ver Trafford entrar no time titular na derrota pela Nations League contra a Espanha e na vitória sobre a República Tcheca, Pickford agora deve retomar seu lugar. O goleiro do Everton deve voltar à escalação para o duelo crucial de sábado contra a Croácia, assim como para o jogo de volta de terça-feira contra a República Tcheca, em Wembley.
O capitão do Everton enfatizou que não tem intenção de desacelerar, mesmo entrando em uma fase mais veterana de sua carreira. "Vou sempre me cobrar no clube para ser a melhor versão de mim e continuar somando essas convocações", acrescentou durante seu compromisso com a imprensa. "Você não pode tirar o pé em momento algum, quer se exigir para ser quem quer ser."
- AFP
Classificação dos grupos da Liga das Nações
A Inglaterra ocupa atualmente a segunda colocação do Grupo C, com três pontos, empatada em pontos com a Croácia, terceira colocada, atrás da líder do grupo, a Espanha, que tem campanha perfeita com seis pontos, enquanto a República Tcheca segue na lanterna da tabela sem somar nenhum ponto.
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