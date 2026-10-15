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“É sempre a Champions League”: técnico do Milan, Ruben Amorim dá mais importância à Liga Europa em meio à pressão crescente
Exigindo padrões de Champions League
O Milan viaja à Áustria precisando de um resultado para se reequilibrar após a dura derrota por 2 a 0 em casa para o Benfica, que o deixou em posição desfavorável na classificação da Liga Europa. Embora a Liga Europa seja frequentemente vista como uma competição secundária para um clube com sete títulos da Copa dos Campeões da Europa, Amorim se recusa a permitir que seus jogadores baixem o nível. Ele foi enfático ao afirmar que o prestígio do adversário ou do torneio não deve determinar o grau de preparação. O RB Salzburg representa uma ameaça significativa após vencer o Levski Sofia na estreia, e o técnico do Milan quer que seu elenco encare o confronto com a mesma intensidade de uma grande noite europeia.
“É sempre a Champions League, tudo é importante, cada detalhe, cada jogo é importante e difícil. O Salzburg tem qualidade técnica, então precisamos ser fortes nas corridas, estar preparados fisicamente e fazer o nosso jogo”, disse Amorim à Sky Sport Italia, segundo o Football Italia.
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Deixando para trás o pesadelo do Benfica
O ânimo no vestiário tem sido tema de debate após os tropeços recentes, mas o técnico pede ao elenco que olhe para a frente, em vez de se prender às próprias falhas. O clima após a derrota para o Benfica estava, compreensivelmente, abatido. Ainda assim, o calendário apertado não dá aos gigantes italianos tempo para um longo período de luto.
“O time está bem. É claro que os jogadores sentiram o silêncio após o jogo, mas temos tantas partidas que não podemos pensar no passado. Precisamos nos concentrar no próximo jogo, tentar vencer e fazer tudo o que pudermos”, explicou Amorim.
Amorim abraça a pressão no San Siro
Após uma sequência decepcionante de resultados, incluindo um empate recente com o Sassuolo e uma derrota em casa por uma atuação muito ruim diante do Benfica, o treinador já enfrenta questionamentos sobre seu projeto de longo prazo. O ex-treinador do Manchester United sabe bem o que se espera de quem comanda uma das instituições de maior tradição do futebol mundial. Apesar das especulações sobre sua permanência no cargo, Amorim está determinado a manter o foco apenas no campo.
“Não leio jornais nem assisto à TV para poder me concentrar no meu trabalho. Estamos no começo de algo. É claro que queremos vencer mais jogos e somar mais pontos. Quanto ao resto, é normal em um grande clube”, disse Amorim.
“Todo projeto precisa de tempo, mas hoje em dia, com a cobertura da mídia sobre o futebol, é impossível ter muito tempo. Por isso, é preciso vencer jogos. Não estou preocupado com isso, estou focado em vencer jogos. Todo o resto que acontece ao redor não é uma preocupação.”
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Jovens e rodízio em destaque
Com Goncalo Ramos como titular em todos os jogos até agora, Amorim deu a entender que pode fazer mudanças no ataque, com a jovem sensação Francesco Camarda disputando uma vaga. O técnico busca equilibrar a necessidade de resultados imediatos com o desenvolvimento de jovens talentos que ainda se adaptam ao enorme peso da camisa do AC Milan.
“Camarda está treinando bem. Amanhã será outra oportunidade. Não vou dizer se ele será titular ou não, mas, como eu disse, ele terá mais minutos daqui para a frente. Temos muitos jogos e vamos precisar de todos”, revelou Amorim.
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