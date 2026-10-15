O Milan viaja à Áustria precisando de um resultado para se reequilibrar após a dura derrota por 2 a 0 em casa para o Benfica, que o deixou em posição desfavorável na classificação da Liga Europa. Embora a Liga Europa seja frequentemente vista como uma competição secundária para um clube com sete títulos da Copa dos Campeões da Europa, Amorim se recusa a permitir que seus jogadores baixem o nível. Ele foi enfático ao afirmar que o prestígio do adversário ou do torneio não deve determinar o grau de preparação. O RB Salzburg representa uma ameaça significativa após vencer o Levski Sofia na estreia, e o técnico do Milan quer que seu elenco encare o confronto com a mesma intensidade de uma grande noite europeia.

“É sempre a Champions League, tudo é importante, cada detalhe, cada jogo é importante e difícil. O Salzburg tem qualidade técnica, então precisamos ser fortes nas corridas, estar preparados fisicamente e fazer o nosso jogo”, disse Amorim à Sky Sport Italia, segundo o Football Italia.