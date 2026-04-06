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“E se Xabi Alonso fracassar nos primeiros seis meses?” – O Liverpool é aconselhado a não demitir Arne Slot, uma decisão que poderia trazer um rosto conhecido de volta a Anfield
Alonso é fortemente associado a um retorno a Anfield
À medida que a pressão sobre Slot aumenta após uma série de maus resultados, a sombra de Alonso continua pairando sobre Anfield. O ex-meio-campista dos Reds está atualmente sem clube após deixar o Real Madrid, o que levou muitos torcedores a clamarem por seu retorno emocionante. No entanto, Barnes, ícone do Liverpool, questionou se o espanhol é realmente a pessoa certa para o cargo, apontando para sua recente saída do Bernabéu.
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O risco da cultura da demissão "caprichosa"
"Bem, eu entendo o clamor porque o Xabi é um dos favoritos do Liverpool", disse Barnes ao Liverpool Echo. "Mas ele não fracassou no Real Madrid? Ele foi realmente um técnico de sucesso? Claro, não me interpretem mal, acho que o Xabi é ótimo e fez um bom trabalho. Mas ele foi demitido pelo Real Madrid por fracasso, não foi? Foi por isso que se livraram dele. É claro que gostamos do clamor por ex-jogadores. O nome de Steven Gerrard já foi mencionado antes. Então, entendo como os torcedores são. Mas é assim que os torcedores são. Eles são muito inconstantes."
Barnes acredita que substituir Slot por Alonso apenas criaria um ciclo de instabilidade no clube. Ele argumentou que o sucesso que Slot alcançou em sua temporada de estreia, quando conquistou o título da Premier League, deveria lhe render muito mais crédito do que ele está recebendo atualmente da torcida insatisfeita.
“Ganhamos o campeonato com Arne Slot e, de repente, queremos demiti-lo?”, acrescentou Barnes. “Se ele sair e Alonso vier, suponha que Alonso fracasse nos primeiros seis meses ou no primeiro ano, vamos dizer para demiti-lo e trazer outra pessoa? Eu sempre apoio os treinadores, sejam quem forem, porque eles vêm para o clube por causa do seu sucesso, porque são bons treinadores, e precisam de tempo. Jurgen Klopp estava a 20 pontos da liderança quando chegou, mas nós mantivemos a confiança nele. Então, acho que Xabi será um ótimo técnico um dia, mas quero que Arne Slot fique.”
Pressão crescente após a humilhação do City
Os apelos por mudanças atingiram o auge após a devastadora eliminação por 4 a 0 da FA Cup nas mãos do Manchester City. Foi uma atuação que careceu da intensidade característica do clube. A derrota deixou Slot lutando para salvar seu cargo, agora que a temporada chega a um momento crítico.
Estatisticamente, o Liverpool está passando por uma das piores campanhas da história recente, com 15 derrotas em todas as competições. Para Barnes, no entanto, a culpa recai mais sobre a grande renovação do elenco do que sobre as táticas do técnico. Ele observou: “Contratamos muitos jogadores. Todos são bons jogadores individualmente. Estamos tentando encontrar a combinação certa. Estamos tentando encontrar a maneira certa de jogar. Quando você contrata cinco ou seis jogadores para entrar no time titular, isso leva tempo. Estamos tentando encontrar uma nova maneira de jogar, mas dá para ver que, quando jogamos bem, jogamos muito bem. Só precisamos de um pouco de consistência.”
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Uma semana decisiva para o futuro do Slot
Com a importante partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain se aproximando, o holandês sabe que não tem margem para erros. A viagem ao Parc des Princes representa, talvez, a última oportunidade de salvar uma campanha que saiu dos trilhos. Por enquanto, o apoio de lendas como Barnes continua sendo o escudo mais forte de Slot contra os crescentes apelos pela contratação de Alonso.