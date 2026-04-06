“E se Xabi Alonso fracassar nos primeiros seis meses?” – O Liverpool é aconselhado a não demitir Arne Slot, uma decisão que poderia trazer um rosto conhecido de volta a Anfield

"Bem, eu entendo o clamor porque o Xabi é um dos favoritos do Liverpool", disse Barnes ao Liverpool Echo. "Mas ele não fracassou no Real Madrid? Ele foi realmente um técnico de sucesso? Claro, não me interpretem mal, acho que o Xabi é ótimo e fez um bom trabalho. Mas ele foi demitido pelo Real Madrid por fracasso, não foi? Foi por isso que se livraram dele. É claro que gostamos do clamor por ex-jogadores. O nome de Steven Gerrard já foi mencionado antes. Então, entendo como os torcedores são. Mas é assim que os torcedores são. Eles são muito inconstantes."

Barnes acredita que substituir Slot por Alonso apenas criaria um ciclo de instabilidade no clube. Ele argumentou que o sucesso que Slot alcançou em sua temporada de estreia, quando conquistou o título da Premier League, deveria lhe render muito mais crédito do que ele está recebendo atualmente da torcida insatisfeita.

“Ganhamos o campeonato com Arne Slot e, de repente, queremos demiti-lo?”, acrescentou Barnes. “Se ele sair e Alonso vier, suponha que Alonso fracasse nos primeiros seis meses ou no primeiro ano, vamos dizer para demiti-lo e trazer outra pessoa? Eu sempre apoio os treinadores, sejam quem forem, porque eles vêm para o clube por causa do seu sucesso, porque são bons treinadores, e precisam de tempo. Jurgen Klopp estava a 20 pontos da liderança quando chegou, mas nós mantivemos a confiança nele. Então, acho que Xabi será um ótimo técnico um dia, mas quero que Arne Slot fique.”