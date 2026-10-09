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'É ridículo': técnico do Real Madrid, José Mourinho, faz forte defesa de Kylian Mbappe em meio a críticas por boate e férias
Técnico do Real Madrid defende Mbappe após viagens fora de campo
O atacante francês sofreu uma lesão durante sua primeira partida a serviço da seleção em 25 de setembro. As críticas vieram depois que ele foi fotografado entrando em uma boate em Paris e passou um tempo na Suíça durante sua recuperação, publicando imagens nas redes sociais de si mesmo andando de bicicleta, uma atividade contra a qual Mourinho já havia alertado os jogadores.
Essa reação segue um incidente semelhante no fim da última temporada, quando o atacante foi fotografado em um iate enquanto se recuperava de lesão durante a disputa pelo título de sua equipe. Apesar da repercussão, Mourinho confirmou que Mbappe será titular na partida do Real Madrid contra o Villarreal, pela La Liga, no Bernabéu.
- AFP
Mourinho critica foco da mídia e explica processo médico
Falando em uma coletiva de imprensa na sexta-feira, Mourinho respondeu às críticas: "É ridículo. Achei que já havia 'casos' reais suficientes no mundo do futebol nas últimas semanas, mas parece que não foram suficientes.
"Há casos gigantes, como esse do [Manchester City], como a velha história sobre a qual vocês não gostam de falar [Negreira], como a situação difícil no meu país com Cristiano Ronaldo e seu treinador.
"Mas não foi suficiente. O Real Madrid é o Real Madrid. Achei que a primeira pergunta poderia ser sobre coisas reais, um jogo difícil... Mas aqui estamos."
Defendendo o profissionalismo do elenco e o cronograma de reabilitação de Mbappe, o técnico acrescentou: "Eu não minto. A verdade é que, neste período, os jogadores do Real Madrid foram exemplares em sua situação profissional. Aqueles que estavam lesionados vieram direto para Valdebebas, receberam seu diagnóstico e seu plano de reabilitação.
"Mbappe esteve aqui, recebeu seu diagnóstico, foi a um consultor externo, porque seu joelho tem um histórico que você não pode esquecer, e houve total concordância com o diagnóstico do Real Madrid e desse consultor externo. Em termos de sua recuperação, vocês não precisam conhecer todos os detalhes. Mas aí entramos na área de procurar problemas."
Esclarecendo os destinos do jogador, Mourinho disse: "[Em Paris] era um clube que não era um clube. Era um clube que havia sido transformado para um evento privado. Depois, na Suíça, era apenas um hotel, com pequenas casas, e cada casa tinha algumas bicicletas para chegar onde ficavam os restaurantes e o spa. Havia tranquilidade absoluta."
Apoio a Mbappe apesar da busca por títulos importantes
Embora Mbappé tenha marcado com regularidade ao longo de suas duas temporadas na Espanha e siga como um candidato à Bola de Ouro após suas atuações na Copa do Mundo pela França, ele ainda não conquistou um grande título com o Real Madrid. Mourinho sugeriu que a cobertura negativa da imprensa é uma tentativa coordenada de incentivar os torcedores a vaiar o atacante.
"Você não precisa ser Einstein para ver que esse é o objetivo", afirmou Mourinho. "Espero que o Bernabéu possa ser justo, e isso significa ser inteligente, ser capaz de ler nas entrelinhas."
Ao tranquilizar os torcedores sobre o nível dos jogadores, o técnico concluiu: "Uma coisa que eu prometo é que, quando um jogador do Real Madrid não se comportar como um jogador do Real Madrid, eles não verão esse jogador no banco. Não terão a chance de vaiá-lo, porque ele estará em casa. Então amanhã Mbappé vai jogar. Ele não ficará no banco e, se jogar, é porque tenho certeza de que ele não falhou com o Real Madrid. Ele não deixou de cumprir suas obrigações."
- getty
Sequência crucial no cenário doméstico rumo ao El Clasico
O Real Madrid recebe o Villarreal no sábado, seis pontos atrás do líder de La Liga, o Barcelona. Com Mbappe disponível para começar jogando, o time de Mourinho tenta somar três pontos e manter a pressão no topo da tabela.
A partida marca o início de uma exigente sequência de outubro para o Real Madrid, que culminará em um crucial El Clasico contra o Barcelona no Camp Nou, em 25 de outubro.
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