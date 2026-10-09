Falando em uma coletiva de imprensa na sexta-feira, Mourinho respondeu às críticas: "É ridículo. Achei que já havia 'casos' reais suficientes no mundo do futebol nas últimas semanas, mas parece que não foram suficientes.

"Há casos gigantes, como esse do [Manchester City], como a velha história sobre a qual vocês não gostam de falar [Negreira], como a situação difícil no meu país com Cristiano Ronaldo e seu treinador.

"Mas não foi suficiente. O Real Madrid é o Real Madrid. Achei que a primeira pergunta poderia ser sobre coisas reais, um jogo difícil... Mas aqui estamos."

Defendendo o profissionalismo do elenco e o cronograma de reabilitação de Mbappe, o técnico acrescentou: "Eu não minto. A verdade é que, neste período, os jogadores do Real Madrid foram exemplares em sua situação profissional. Aqueles que estavam lesionados vieram direto para Valdebebas, receberam seu diagnóstico e seu plano de reabilitação.

"Mbappe esteve aqui, recebeu seu diagnóstico, foi a um consultor externo, porque seu joelho tem um histórico que você não pode esquecer, e houve total concordância com o diagnóstico do Real Madrid e desse consultor externo. Em termos de sua recuperação, vocês não precisam conhecer todos os detalhes. Mas aí entramos na área de procurar problemas."

Esclarecendo os destinos do jogador, Mourinho disse: "[Em Paris] era um clube que não era um clube. Era um clube que havia sido transformado para um evento privado. Depois, na Suíça, era apenas um hotel, com pequenas casas, e cada casa tinha algumas bicicletas para chegar onde ficavam os restaurantes e o spa. Havia tranquilidade absoluta."



