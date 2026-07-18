É revelado o valor pedido pelo Crystal Palace por Maxence Lacroix, enquanto o Chelsea se prepara para apresentar uma oferta pelo zagueiro francês

De acordo com o jornal The Times, o Crystal Palace fixou o preço de Lacroix em 55 milhões de libras, enquanto o Chelsea intensifica sua busca pelo zagueiro da seleção francesa. O jogador de 26 anos tornou-se um pilar da defesa dos Eagles desde sua chegada do Wolfsburg, há dois anos, e seu desempenho não passou despercebido pela elite da Premier League. O Palace está em uma posição forte nas negociações, já que o jogador ainda tem três anos restantes em seu contrato de 60 mil libras por semana no Selhurst Park.

O clube londrino está se valendo das tendências recentes do mercado para justificar sua alta avaliação do zagueiro central. Tendo visto Jan Paul van Hecke e Luka Vuskovic serem transferidos por mais de 50 milhões de libras cada, o Palace acredita que Lacroix deva valer pelo menos 55 milhões de libras.



