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Moataz Bellah El Hadedy

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É revelado o valor pedido pelo Crystal Palace por Maxence Lacroix, enquanto o Chelsea se prepara para apresentar uma oferta pelo zagueiro francês

Mercado da bola
M. Lacroix
Arsenal
Crystal Palace
Premier League

O Chelsea foi informado de que precisará pagar 55 milhões de libras para contratar Maxence Lacroix do Crystal Palace neste verão. O zagueiro da seleção francesa tornou-se um dos principais alvos dos Blues, que buscam reformular sua defesa sob o comando do novo técnico Xabi Alonso.

  • O Palace exige uma quantia elevada pelo seu craque

    De acordo com o jornal The Times, o Crystal Palace fixou o preço de Lacroix em 55 milhões de libras, enquanto o Chelsea intensifica sua busca pelo zagueiro da seleção francesa. O jogador de 26 anos tornou-se um pilar da defesa dos Eagles desde sua chegada do Wolfsburg, há dois anos, e seu desempenho não passou despercebido pela elite da Premier League. O Palace está em uma posição forte nas negociações, já que o jogador ainda tem três anos restantes em seu contrato de 60 mil libras por semana no Selhurst Park.

    O clube londrino está se valendo das tendências recentes do mercado para justificar sua alta avaliação do zagueiro central. Tendo visto Jan Paul van Hecke e Luka Vuskovic serem transferidos por mais de 50 milhões de libras cada, o Palace acredita que Lacroix deva valer pelo menos 55 milhões de libras.


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  • Xabi Alonso Real Madrid 2026Getty Images

    O Chelsea estuda a saída de jogadores da defesa em meio à tentativa de contratação de Lacroix

    O Chelsea, por sua vez, pretende vender Axel Disasi de forma definitiva, tendo-o já emprestado tanto ao Aston Villa quanto ao West Ham nos últimos 18 meses. Trevoh Chalobah, ex-jogador emprestado pelo Palace, também pode deixar Stamford Bridge, com o time italiano Como supostamente interessado em contratá-lo.

    O Chelsea já reforçou suas opções defensivas neste verão com a contratação de Marco Palestra, vindo da Atalanta, por 43 milhões de libras, enquanto continua a reformular o elenco sob o comando de Alonso.

  • O Palace se prepara para a vida após a saída de Lacroix

    Embora o Crystal Palace esteja insistindo em receber uma quantia elevada pela transferência, o clube parece estar traçando planos alternativos para uma possível saída. O clube já agiu para garantir os serviços do ex-jogador do Barcelona, Oscar Mingueza, em uma transferência sem custos, a fim de reforçar sua defesa, e também está demonstrando interesse em Chrislain Matsima, do Augsburg.

    A possível venda de Lacroix representaria mais um lucro significativo para o Palace, dando continuidade à sua tendência de desenvolver talentos e vendê-los por valores elevados – um padrão já observado com as saídas de Marc Guehi, Michael Olise e Eberechi Eze nas últimas janelas de transferências.

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    Lacroix deve ser titular em partida excepcional contra a Inglaterra

    Lacroix deve ser titular da seleção francesa contra a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, neste sábado, substituindo o zagueiro do Arsenal William Saliba, que está lesionado. O zagueiro central pode acabar enfrentando seu ex-companheiro de defesa no Crystal Palace, Guehi, que foi vendido ao Manchester City em janeiro.

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