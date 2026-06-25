É revelada a posição de Bruno Fernandes sobre uma possível transferência no meio do ano, deixando o Manchester United, com o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, pronto para agir

De acordo com a talkSPORT, Fernandes deve permanecer no United, apesar das especulações em torno de uma possível transferência para a Liga Profissional da Arábia Saudita. Embora Fernandes não tenha mantido nenhuma conversa formal com o clube sobre seu futuro antes da Copa do Mundo, ele já comunicou aos companheiros de equipe e às pessoas próximas que pretende permanecer em Manchester.

O jogador de 31 anos continua sendo uma peça fundamental do projeto do United e, embora a curiosidade sobre seu próximo passo tenha sido grande, o meio-campista parece estar tranquilo. Com um ano restante em seu contrato atual e uma opção de renovação por mais um ano nas mãos do clube, os dirigentes do United estão tranquilos em relação à situação, mesmo com uma cláusula de rescisão de € 65 milhões (£ 56 milhões) em seu contrato, válida para clubes não ingleses.