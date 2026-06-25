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É revelada a posição de Bruno Fernandes sobre uma possível transferência no meio do ano, deixando o Manchester United, com o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, pronto para agir
Fernandes se compromete a permanecer em Old Trafford
De acordo com a talkSPORT, Fernandes deve permanecer no United, apesar das especulações em torno de uma possível transferência para a Liga Profissional da Arábia Saudita. Embora Fernandes não tenha mantido nenhuma conversa formal com o clube sobre seu futuro antes da Copa do Mundo, ele já comunicou aos companheiros de equipe e às pessoas próximas que pretende permanecer em Manchester.
O jogador de 31 anos continua sendo uma peça fundamental do projeto do United e, embora a curiosidade sobre seu próximo passo tenha sido grande, o meio-campista parece estar tranquilo. Com um ano restante em seu contrato atual e uma opção de renovação por mais um ano nas mãos do clube, os dirigentes do United estão tranquilos em relação à situação, mesmo com uma cláusula de rescisão de € 65 milhões (£ 56 milhões) em seu contrato, válida para clubes não ingleses.
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O Al-Nassr e os grandes clubes sauditas permanecem em alerta
O interesse do Oriente Médio está longe de ser uma novidade, já que os clubes sauditas Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ittihad fizeram propostas no verão passado. Fernandes ficou tentado a se transferir para o Al-Hilal, em especial antes da Copa do Mundo de Clubes de 2025, mas decidiu, no fim das contas, que a melhor opção tanto para o futebol quanto para a família era permanecer em Old Trafford.
De acordo com a talkSPORT, o interesse saudita não diminuiu, com o Al-Nassr ainda interessado em reunir Fernandes com seu companheiro de ataque na seleção, Cristiano Ronaldo. Para complicar ainda mais a situação, há relatos de que o técnico da seleção portuguesa, Roberto Martinez, estaria em negociações para assumir o comando do time de Riade após a Copa do Mundo.
Frustrações passadas e a influência de Amorim
O futuro de Fernandes nem sempre foi tão certo, especialmente após uma entrevista bombástica na qual ele sugeriu que a diretoria do United poderia estar disposta a vendê-lo. “O clube queria que eu saísse. Eu disse isso aos diretores; acho que eles não tiveram coragem de tomar essa decisão porque o técnico queria que eu ficasse. Mas se eu dissesse que queria sair, mesmo com o técnico querendo que eu ficasse, o clube me deixaria ir”, disse Fernandes anteriormente ao Canal 11.
No entanto, o cenário em Carrington mudou significativamente desde esses comentários. Acredita-se que o ex-técnico Ruben Amorim tenha desempenhado um papel fundamental para convencer Fernandes a ficar, e o atual técnico, Michael Carrick, está igualmente empenhado em manter seu capitão no centro da equipe.
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Um talismã que bateu recordes
Desde que chegou do Sporting CP em janeiro de 2020, Fernandes se consolidou como um dos jogadores mais produtivos da história recente do clube, somando 107 gols e 108 assistências em 327 partidas. Seu impacto não diminuiu com a idade; na última temporada, ele registrou 21 assistências na Premier League, um recorde da competição, quebrando o recorde de uma única temporada que antes era compartilhado por Thierry Henry e Kevin De Bruyne.
Sua excelente forma se estendeu ao cenário internacional durante o atual ciclo da Copa do Mundo. Ele registrou sua primeira contribuição para um gol no torneio ao dar a assistência para o segundo gol de Cristiano Ronaldo na vitória esmagadora por 5 a 0 sobre o Uzbequistão.