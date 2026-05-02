"Fiquei um pouco chocado por a bola não ter entrado no gol", disse Dinkci após a partida na tarde de sábado, referindo-se à sua grande chance aos 68 minutos, quando Urbig fez uma defesa espetacular para impedir seu chute a poucos metros da meta.
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"É realmente incrível": o atacante do Heidenheim, Eren Dinkci, está totalmente encantado com um jogador do FC Bayern
"O Jonas Urbig fez uma defesa incrível", elogiou Dinkci, explicando: "Eu chutei um pouco mais alto de propósito, para que ele não conseguisse alcançar a bola com a mão. O fato de ele ter defendido isso é realmente incrível. É claro que também me culpo por a bola não ter entrado."
Se Dinkci tivesse marcado, talvez o Heidenheim tivesse conseguido até três pontos em Munique. O lanterna da tabela havia surpreendentemente aberto o placar aos 22 minutos com Budu Zivzivadze, e Dinkci ampliou pouco depois com seu terceiro gol na temporada da Bundesliga.
O Bayern, cujo técnico Vincent Kompany poupou vários titulares, assim como na semana anterior na vitória por 4 a 3 em Mainz, diminuiu a diferença pouco antes do apito do intervalo com um gol de falta direta de Leon Goretzka. No segundo tempo, Kompany colocou em campo quatro grandes estrelas de uma só vez: Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz e Joshua Kimmich; pouco depois de uma hora de jogo, Goretzka empatou.
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O Heidenheim alterou de última hora o plano para o jogo contra o FC Bayern
Com o placar em 2 a 2, Urbig frustrou uma grande chance de Dinkci, mas, pouco depois, o Heidenheim voltou a assumir a liderança com Zivzivadze. A vantagem se manteve até o décimo minuto do tempo de acréscimo: na última jogada da partida, um chute de Olise na trave ricocheteou de forma extremamente infeliz nas costas do goleiro do Heidenheim, Diant Ramaj, resultando no gol contra que fechou o placar em 3 a 3.
O técnico do FCH, Frank Schmidt, “reavaliou ontem o plano contra o campeão”, revelou Dinkci. “Na verdade, queríamos primeiro nos posicionar um pouco mais recuados e compactos. Mas então o técnico disse: ‘Não, não vamos fazer isso, não temos nada a perder’. E acho que essa foi exatamente a abordagem certa, porque assim tivemos muito mais jogadas para frente.” É verdade que estava claro para todos “que teríamos que trabalhar muito na defesa e que o Bayern provavelmente teria 75% de posse de bola. Mas os rapazes se saíram muito bem, tivemos bastante alívio. Esse era o plano.”
Urbig, por sua vez, substituiu o goleiro titular do Bayern, Manuel Neuer, na baliza do FCB; no total, foi a 17ª partida do jogador de 22 anos nesta temporada. Enquanto para Neuer a tendência aponta cada vez mais para uma renovação de contrato por mais um ano, Urbig deverá substituir o goleiro de 40 anos com um pouco mais de frequência na próxima temporada. A longo prazo, o Bayern pretende preparar Urbig para ser o sucessor de Neuer.
A atenção do Bayern volta rapidamente para o PSG
"Seria fácil focar no que não deu certo hoje. Muitas coisas poderiam ter sido melhores, claro. Mas não podemos esquecer que os rapazes marcaram o gol no final e fizeram de tudo para não perder o jogo", disse o técnico do Bayern, Kompany, à Sky sobre o desempenho de sua equipe. "Podemos levar isso para o próximo jogo; todo o resto são detalhes que precisamos melhorar."
Após o empate contra o Heidenheim, o foco do Bayern voltou-se rapidamente para a partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. Após o espetacular 4 a 5 na partida de ida, o FCB quer dar a volta por cima na quarta-feira, diante da torcida, e chegar à final da competição.
Enquanto isso, o Heidenheim reduziu temporariamente a diferença para a 16ª posição, que leva ao rebaixamento, para três pontos. O lanterna precisa torcer para que o FC St. Pauli (contra o Mainz) e o VfL Wolfsburg (contra o Freiburg) não somem pontos no domingo. Caso contrário, esvai-se a esperança de, nas duas últimas rodadas, conseguir a permanência na divisão com vitórias sobre o 1. FC Köln e contra o Mainz 05.
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Os confrontos anteriores entre Bayern e Heidenheim
Data
Competição
Jogo
3 de abril de 2019
Copa da Alemanha
FC Bayern x 1. FC Heidenheim 5 x 4
11 de novembro de 2023
Bundesliga
FC Bayern x 1. FC Heidenheim 4 a 2
6 de abril de 2024
Bundesliga
1. FC Heidenheim x FC Bayern 3 x 2
7 de dezembro de 2024
Bundesliga
FC Bayern x 1. FC Heidenheim 4 x 2
19 de abril de 2025
Bundesliga
1. FC Heidenheim x FC Bayern 0 x 4
21 de dezembro de 2025
Bundesliga
1. FC Heidenheim x FC Bayern 0 x 4
2 de maio de 2026
Bundesliga
FC Bayern x 1. FC Heidenheim 3 x 3