"É realmente incrível": o atacante do Heidenheim, Eren Dinkci, está totalmente encantado com um jogador do FC Bayern

Com o placar em 2 a 2, Urbig frustrou uma grande chance de Dinkci, mas, pouco depois, o Heidenheim voltou a assumir a liderança com Zivzivadze. A vantagem se manteve até o décimo minuto do tempo de acréscimo: na última jogada da partida, um chute de Olise na trave ricocheteou de forma extremamente infeliz nas costas do goleiro do Heidenheim, Diant Ramaj, resultando no gol contra que fechou o placar em 3 a 3.

O técnico do FCH, Frank Schmidt, “reavaliou ontem o plano contra o campeão”, revelou Dinkci. “Na verdade, queríamos primeiro nos posicionar um pouco mais recuados e compactos. Mas então o técnico disse: ‘Não, não vamos fazer isso, não temos nada a perder’. E acho que essa foi exatamente a abordagem certa, porque assim tivemos muito mais jogadas para frente.” É verdade que estava claro para todos “que teríamos que trabalhar muito na defesa e que o Bayern provavelmente teria 75% de posse de bola. Mas os rapazes se saíram muito bem, tivemos bastante alívio. Esse era o plano.”

Urbig, por sua vez, substituiu o goleiro titular do Bayern, Manuel Neuer, na baliza do FCB; no total, foi a 17ª partida do jogador de 22 anos nesta temporada. Enquanto para Neuer a tendência aponta cada vez mais para uma renovação de contrato por mais um ano, Urbig deverá substituir o goleiro de 40 anos com um pouco mais de frequência na próxima temporada. A longo prazo, o Bayern pretende preparar Urbig para ser o sucessor de Neuer.