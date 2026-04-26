“É realmente emocionante” – Declan Rice aceita a pressão do Arsenal após a mensagem de que “ainda não está decidido” nas emocionantes disputas pelos títulos da Premier League e da Liga dos Campeões

O resultado foi essencial para o Arsenal recuperar o ímpeto após um período difícil, e Rice acredita que a situação agora é simples para os Gunners se quiserem garantir o título do campeonato. O meio-campista foi flagrado pelas câmeras dizendo “Ainda não está feito” aos companheiros após a derrota do Arsenal para o Man City, e ficou muito satisfeito por a equipe ter comprovado suas palavras no sábado.

Falando após a vitória apertada sobre o Newcastle, Rice destacou a mentalidade necessária no vestiário. “Os três pontos foram fundamentais hoje”, disse ele.

“Depois da semana que tivemos contra o Man City, havia muito incentivo a tirar daquele jogo, mas sabíamos, ao entrarmos nesta partida, com cinco jogos restantes, que precisávamos vencer todos. Conseguir essa vitória hoje foi um grande impulso, então estamos muito, muito felizes com a vitória de hoje.”