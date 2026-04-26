AFP
Traduzido por
“É realmente emocionante” – Declan Rice aceita a pressão do Arsenal após a mensagem de que “ainda não está decidido” nas emocionantes disputas pelos títulos da Premier League e da Liga dos Campeões
Cinco finais pela glória da Premier League
O resultado foi essencial para o Arsenal recuperar o ímpeto após um período difícil, e Rice acredita que a situação agora é simples para os Gunners se quiserem garantir o título do campeonato. O meio-campista foi flagrado pelas câmeras dizendo “Ainda não está feito” aos companheiros após a derrota do Arsenal para o Man City, e ficou muito satisfeito por a equipe ter comprovado suas palavras no sábado.
Falando após a vitória apertada sobre o Newcastle, Rice destacou a mentalidade necessária no vestiário. “Os três pontos foram fundamentais hoje”, disse ele.
“Depois da semana que tivemos contra o Man City, havia muito incentivo a tirar daquele jogo, mas sabíamos, ao entrarmos nesta partida, com cinco jogos restantes, que precisávamos vencer todos. Conseguir essa vitória hoje foi um grande impulso, então estamos muito, muito felizes com a vitória de hoje.”
- Getty Images Sport
Eze dá o toque mágico
Quem fez a diferença no Emirates foi Eberechi Eze, que decidiu a partida com um gol espetacular logo aos dez minutos de jogo. Rice não hesitou em elogiar o impacto do companheiro de equipe, afirmando: “Acho que [o Bayer] Leverkusen foi o seu melhor jogo, mas esse foi um gol fantástico. É para isso que ele foi trazido para cá. Eu disse há algumas semanas que a forma como ele chuta a bola é incrível. Que jogador, que cara, e ele vai ser fundamental para nós nas próximas semanas. Nós realmente precisamos dele.”
O foco agora está nos sonhos da Liga dos Campeões
Com o trabalho no campeonato nacional concluído neste fim de semana, o Arsenal precisa agora voltar sua atenção para a competição continental. Um confronto decisivo na primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid aguarda a equipe, e Rice está convencido de que o elenco tem a experiência e a garra necessárias para lidar com o desafio, enquanto busca chegar à final da principal competição europeia.
Refletindo sobre o clima dentro do grupo, Rice explicou: “Tem sido assim a temporada toda, e é assim que queremos que seja até o final da temporada: mantendo a liderança, mantendo o otimismo. Jogamos partidas difíceis nos últimos três ou quatro anos no mais alto nível, então sabemos o que esperar, o que está por vir. Somos semifinalistas da Liga dos Campeões, vamos abraçar isso, aproveitar e partir para cima.”
- Getty Images
Manter os pés no chão na busca pelo troféu
Apesar do entusiasmo em torno de uma possível dobradinha, Rice evita olhar muito à frente. “Para ser sincero, não se pensa muito nisso porque não dá para ficar pensando no futuro quando se tem jogos como o de hoje”, acrescentou o ex-capitão do West Ham. “Obviamente, agora posso me concentrar no Atlético, mas não dá para ficar muito preso ao que está por vir, isso acaba consumindo muita energia.”