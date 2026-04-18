"É problema do presidente" - Antonio Conte mantém silêncio sobre o futuro no Napoli ao ser questionado sobre rumores na Itália

O clima no Napoli ficou tenso após uma sequência de resultados que deixou o time a 12 pontos do líder da liga, o Inter. Com a disputa pelo Scudetto praticamente encerrada para os Partenopei, a atenção voltou-se para a possibilidade de Conte permanecer no comando após a atual temporada. O presidente Aurelio De Laurentiis já deu a entender que pode haver uma separação, mas Conte não estava disposto a dar esclarecimentos à imprensa.

“É um problema do presidente; ele pode dizer o que quiser, sem dúvida, mas não tenho nada a responder a ele”, disse Conte àDAZNquando questionado sobre os comentários recentes do proprietário. “Se eu tivesse algo a dizer a ele, faria isso em particular, não em público, porque assim as pessoas e a mídia não conseguem enxergar mais nada. Quanto mais se fala em silêncio, melhor; isso vale para todos até o fim do campeonato.”