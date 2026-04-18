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"É problema do presidente" - Antonio Conte mantém silêncio sobre o futuro no Napoli ao ser questionado sobre rumores na Itália
Conte desmente rumores sobre De Laurentiis
O clima no Napoli ficou tenso após uma sequência de resultados que deixou o time a 12 pontos do líder da liga, o Inter. Com a disputa pelo Scudetto praticamente encerrada para os Partenopei, a atenção voltou-se para a possibilidade de Conte permanecer no comando após a atual temporada. O presidente Aurelio De Laurentiis já deu a entender que pode haver uma separação, mas Conte não estava disposto a dar esclarecimentos à imprensa.
“É um problema do presidente; ele pode dizer o que quiser, sem dúvida, mas não tenho nada a responder a ele”, disse Conte àDAZNquando questionado sobre os comentários recentes do proprietário. “Se eu tivesse algo a dizer a ele, faria isso em particular, não em público, porque assim as pessoas e a mídia não conseguem enxergar mais nada. Quanto mais se fala em silêncio, melhor; isso vale para todos até o fim do campeonato.”
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Frustração com as especulações sobre o futuro
Conte expressou sua irritação com o ciclo constante de rumores, sugerindo que seu nome está sendo usado para alimentar as narrativas da mídia. O ex-técnico do Chelsea e da Juventus acredita que o foco deve permanecer no campo, e não em sua situação contratual ou em uma possível transferência para a Azzurri antes do verão.
“Entendo que meu nome seja usado para preencher páginas de jornais e programas de TV, mas às vezes as coisas são inventadas e exploradas”, acrescentou. “Nos bastidores, você pode fazer mil coisas, mas nessas situações, quanto mais ficarmos em silêncio e focados na equipe, melhor será, também como forma de respeito por aqueles que sempre nos apoiaram.”
Um "golpe duro" contra a Lazio
Ao comentar o desempenho na derrota por 2 a 0 para a Lácio, Conte foi brutalmente honesto sobre as deficiências de sua equipe. Apesar de dominar a posse de bola, o Nápoles não conseguiu criar nenhuma ameaça significativa, acabando por sucumbir aos contra-ataques e a uma Lácio eficiente, que se posicionou bem atrás e explorou os espaços.
“Certamente não foi uma boa partida da nossa parte; colocamos pouca qualidade no meio-campo, e a Lazio esperou por nós, fechando os espaços e reiniciando as jogadas”, admitiu o técnico. “Tivemos a posse de bola em 70% da partida sem nunca chutar a gol. Levamos essa bela surra. Talvez eu não tenha percebido bem esse ‘mal-estar’ que se instalou depois do jogo contra o Parma e não tenha dado as motivações certas.”
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Garantir a participação na Liga dos Campeões é a prioridade
A cinco rodadas do fim da temporada da Série A, o Napoli está oito pontos à frente do Como, quinto colocado. Embora o título esteja fora de alcance, Conte está determinado a garantir que o clube não caia ainda mais na tabela e assegure seu principal objetivo: o retorno à principal competição europeia.
“O objetivo é dar o nosso melhor, disputando as últimas partidas e somando o máximo de pontos possível”, concluiu Conte. “Fomos bons em nos manter firmes nos momentos difíceis, e isso nos permite permanecer na zona da Liga dos Campeões, e precisamos concluir o trabalho. Quando essas coisas acontecem, é preciso entender o motivo de forma inteligente e corrigir o rumo.”