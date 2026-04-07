"É preciso tomar medidas sérias!" – Antonio Conte abre as portas para uma segunda passagem pela seleção italiana em meio à incerteza sobre seu contrato com o Napoli

Após a vitória do Napoli por 1 a 0 sobre o AC Milan na noite de segunda-feira, perguntaram a Conte se as crescentes especulações estavam servindo de distração. Ele manteve a calma, observando que os rumores fazem simplesmente parte do jogo quando se treina no mais alto nível do futebol italiano.

"Não nos esqueçamos de que, no ano passado, nos últimos três meses da temporada, falava-se na mídia que eu deixaria o Napoli para ir para a Juventus, certo?”, disse Conte, conforme citado pelo Football Italia. “A mídia precisa escrever alguma coisa, e é natural que meu nome apareça nessa lista. Se eu fosse o presidente da FIGC, me levaria em consideração junto com outros. Por muitas razões, colocaria Conte nessa lista.”

Conte está chegando ao último ano de seu contrato com o Napoli. No entanto, ele confirmou que uma decisão final sobre seu futuro no clube ainda não foi tomada, com conversas de alto nível agendadas para o final da atual temporada.

“Já trabalhei com a Seleção e conheço o ambiente. Sinto-me lisonjeado, porque representar o seu país é algo maravilhoso. Todos vocês sabem muito bem que me resta um ano de contrato com o Napoli e que, no final da temporada, vou me reunir com o presidente para discutir isso”, acrescentou.