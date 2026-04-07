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"É preciso tomar medidas sérias!" – Antonio Conte abre as portas para uma segunda passagem pela seleção italiana em meio à incerteza sobre seu contrato com o Napoli
Conte é um dos candidatos ao cargo de técnico da Itália
O técnico de 56 anos é um dos principais candidatos a assumir novamente o comando da seleção nacional, após o desastroso fracasso da Itália em se classificar para a terceira Copa do Mundo consecutiva. Conte, que já comandou a Azzurra entre 2014 e 2016, parece disposto a considerar a possibilidade de uma segunda passagem pelo comando da seleção, apesar de seus compromissos atuais em Nápoles. Embora continue focado nos objetivos imediatos do clube, o apelo da seleção nacional claramente continua forte.
- AFP
É preciso esclarecer o futuro do Napoli
Após a vitória do Napoli por 1 a 0 sobre o AC Milan na noite de segunda-feira, perguntaram a Conte se as crescentes especulações estavam servindo de distração. Ele manteve a calma, observando que os rumores fazem simplesmente parte do jogo quando se treina no mais alto nível do futebol italiano.
"Não nos esqueçamos de que, no ano passado, nos últimos três meses da temporada, falava-se na mídia que eu deixaria o Napoli para ir para a Juventus, certo?”, disse Conte, conforme citado pelo Football Italia. “A mídia precisa escrever alguma coisa, e é natural que meu nome apareça nessa lista. Se eu fosse o presidente da FIGC, me levaria em consideração junto com outros. Por muitas razões, colocaria Conte nessa lista.”
Conte está chegando ao último ano de seu contrato com o Napoli. No entanto, ele confirmou que uma decisão final sobre seu futuro no clube ainda não foi tomada, com conversas de alto nível agendadas para o final da atual temporada.
“Já trabalhei com a Seleção e conheço o ambiente. Sinto-me lisonjeado, porque representar o seu país é algo maravilhoso. Todos vocês sabem muito bem que me resta um ano de contrato com o Napoli e que, no final da temporada, vou me reunir com o presidente para discutir isso”, acrescentou.
Exigência de uma mudança sistemática
O declínio da Itália desde o triunfo na Euro 2020 tem sido gritante, e Conte acredita que simplesmente trocar o técnico não é suficiente para resolver os problemas profundamente enraizados no futebol italiano. Ele refletiu sobre as pequenas diferenças que marcam as competições internacionais, ao mesmo tempo em que defendeu uma abordagem mais robusta para o desenvolvimento do esporte.
“É decepcionante que, se tivéssemos vencido aquela disputa de pênaltis contra a Bósnia e nos classificado para a Copa do Mundo, as pessoas teriam falado de uma grande conquista e de que a Itália estava jogando um ótimo futebol”, acrescentou. “Infelizmente, hoje em dia, neste esporte, só os resultados contam. Após três Copas do Mundo consecutivas, no entanto, é preciso fazer algo sério. Quando eu era técnico, falava-se muito, mas recebi muito pouca ajuda dos clubes. Agora tudo é visto como um desastre, mas mesmo nos desastres, há sempre algo que pode ser resgatado.”
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E agora?
Antes de decidir sobre seu futuro, Conte continuará focado em suas funções no Napoli, que atualmente ocupa a segunda posição na Série A, com 65 pontos em 31 partidas, sete pontos atrás do líder, o Inter de Milão. O time enfrenta o Parma no domingo.