Suas palavras vêm após uma longa saga em que a convocação de Reyna neste verão ficou em aberto. O meia-atacante ficou de fora de algumas convocações, mas voltou ao grupo em novembro de 2025 e foi convocado novamente em março.

“Acho que precisamos confiar nos jogadores que têm experiência, e acho que isso é realmente importante. Durante nosso processo, desafiamos jogadores experientes. Por quê? Porque queríamos o melhor, queríamos ser competitivos, queremos mudar essa mentalidade. [Gio] pode agregar coisas diferentes à equipe”, disse ele.

Apesar do tempo de jogo irregular tanto no clube quanto na seleção, Reyna tem, no geral, um histórico sólido com os EUA. Ele marcou nove gols em 36 partidas pela seleção e ajudou os americanos a conquistarem três títulos da Liga das Nações. Ele foi eleito o Melhor Jogador do Torneio da Liga das Nações da CONCACAF em 2024.