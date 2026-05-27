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"É preciso ter um jogador como ele" - Mauricio Pochettino, técnico da seleção americana, aposta que Gio Reyna causará impacto na Copa do Mundo
- AFP
"Ele tem o que é preciso"
Reyna atuou apenas quatro vezes sob o comando do técnico argentino, mas Pochettino deixou clara sua intenção de que o meio-campista seja uma peça fundamental para os EUA neste verão.
“Ele tem qualidade... Eu realmente confio nele e quero dar-lhe confiança”, disse Pochettino. “Não estou dizendo que ele vai jogar todas as partidas, mas ele pode ajudar, porque é um jogador diferente, com um talento diferente. E acho que, em todo o elenco, é preciso ter um jogador como ele.”
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"Precisamos confiar nos jogadores que têm experiência"
Suas palavras vêm após uma longa saga em que a convocação de Reyna neste verão ficou em aberto. O meia-atacante ficou de fora de algumas convocações, mas voltou ao grupo em novembro de 2025 e foi convocado novamente em março.
“Acho que precisamos confiar nos jogadores que têm experiência, e acho que isso é realmente importante. Durante nosso processo, desafiamos jogadores experientes. Por quê? Porque queríamos o melhor, queríamos ser competitivos, queremos mudar essa mentalidade. [Gio] pode agregar coisas diferentes à equipe”, disse ele.
Apesar do tempo de jogo irregular tanto no clube quanto na seleção, Reyna tem, no geral, um histórico sólido com os EUA. Ele marcou nove gols em 36 partidas pela seleção e ajudou os americanos a conquistarem três títulos da Liga das Nações. Ele foi eleito o Melhor Jogador do Torneio da Liga das Nações da CONCACAF em 2024.
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Uma briga que causou grande repercussão
Reyna esteve no centro de um dos episódios mais conturbados da história recente do futebol americano após a Copa do Mundo de 2022, quando veio à tona que sua atitude e empenho nos treinos quase levaram o então técnico da seleção masculina dos EUA, Gregg Berhalter, a mandá-lo de volta para casa do Catar. A situação se agravou depois que Berhalter discutiu o incidente publicamente sem citar o nome de Reyna, levando os pais de Reyna a entrar em contato com a Federação de Futebol dos EUA com informações sobre um incidente de violência doméstica ocorrido há décadas envolvendo Berhalter e sua atual esposa. Berhalter, que agora treina o Chicago Fire, foi posteriormente liberado para retornar à seleção, enquanto Reyna acabou conseguindo reconquistar seu lugar no time.
Desde então, Reyna reconheceu que a Copa do Mundo de 2022 foi uma experiência de aprendizado. Olhando para trás, para o Catar, ele disse que o grupo era “muito, muito jovem” e “talvez um pouco inexperiente na época”, acrescentando que agora está focado em fazer “tudo o que puder para ajudar a equipe”, seja como titular, saindo do banco ou dando apoio da linha lateral.
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E agora?
A seleção masculina de futebol dos Estados Unidos dará início à sua campanha na Copa do Mundo de 2026 com três partidas do Grupo D disputadas em diferentes locais dos Estados Unidos. A equipe enfrentará o Paraguai no dia 12 de junho, às 21h (horário da costa leste), a Austrália no dia 19 de junho, às 15h (horário da costa leste), e a Turquia no dia 25 de junho, às 22h (horário da costa leste).