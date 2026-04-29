"É preciso ter coragem para fazer isso!" Cena polêmica entre o goleiro do Bayern, Manuel Neuer, e um gandula do PSG

E foi exatamente isso que seus companheiros de equipe também não conseguiram fazer a seguir. Dayot Upamecano cabeceou para o 3 a 5 após uma cobrança de falta de Joshua Kimmich, e o brilhante Luis Díaz reduziu a diferença após uma jogada individual magnífica e um excelente passe de Harry Kane. E assim, no final, o fato de Neuer ter estabelecido um recorde nada honroso na Liga dos Campeões acabou não pesando tanto.

Pela primeira vez desde o início do registro detalhado de dados em 2010, um goleiro sofreu cinco gols em uma partida eliminatória da Liga dos Campeões sem conseguir fazer uma única defesa. No entanto, Neuer não teve quase nenhuma culpa nisso.

“A gente viu os gols. É difícil defender um deles. Em duas ocasiões foi por um triz, em que eu talvez pudesse chegar ou pelo menos tocar nela (na bola; nota do editor)”, explicou ele depois. Também no pênalti de Dembélé para o 2 a 3, pouco antes do intervalo, Neuer estava no canto certo, mas teve que deixar a bola passar.

“Cinco gols incomodam a defesa e o goleiro, é claro. Mas não vamos enfiar a cabeça na areia. Estamos olhando para frente”, enfatizou Neuer, mostrando-se confiante para a partida de volta, daqui a uma semana, diante da torcida na Allianz Arena: “Se estivermos em boa forma, podemos causar problemas à defesa adversária. E também podemos jogar melhor na defesa do que jogamos hoje.”

E na Allianz Arena, ele poderá pelo menos contar com seus próprios apanhadores de bola