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Manuel NeuerGetty Images
Jonas Rütten

Traduzido por

"É preciso ter coragem para fazer isso!" Cena polêmica entre o goleiro do Bayern, Manuel Neuer, e um gandula do PSG

Liga dos Campeões
PSG x Bayern de Munique
PSG
Bayern de Munique
M. Neuer

À margem do espetáculo entre o FC Bayern e o PSG, Manuel Neuer se envolve em uma discussão com um apanhador de bolas do time parisiense.

Um vídeo do serviço de streaming Amazon Prime mostra o goleiro do FC Bayern pedindo a bola com a mão estendida a um apanhador de bolas do Paris Saint-Germain, que está atrás da barreira e do gol do bicampeão alemão.

O gandula, porém, não dá sinais de que vai entregar a bola a Neuer, puxando-a para trás com o pé. O jogador de 40 anos tenta convencer o gandula várias vezes, mas este mal presta atenção, apenas olha para Neuer com ar interrogativo e acena brevemente com a cabeça. Neuer então se vira, completamente irritado, torce a boca, ainda perplexo, e se afasta. 

  • "É preciso ter coragem para fazer isso contra o GOAT Manuel Neuer", comentou o próprio serviço de streaming sob o vídeo publicado. Não ficou claro em que minuto da partida ocorreu o encontro entre Neuer e o gandula. O que está claro, porém, é que, para o Bayern, a porta para a final da Liga dos Campeões em Budapeste continua aberta, apesar de uma desvantagem provisória de 2 a 5.

    O clube alemão, recordista de títulos, voltou ao jogo em uma histórica partida de ida das semifinais e vai para o jogo de volta na Allianz Arena, em Munique, no dia 6 de maio, com uma pequena desvantagem de 4 a 5. Quando Ousmane Dembélé marcou o quinto gol do Paris de forma espetacular aos 58 minutos, a montanha a ser escalada parecia, no entanto, alta demais para o Bayern. 

    Neuer, no entanto, enfatizou que não viu as coisas dessa forma. “Depois desse quinto gol sofrido, fui até alguns jogadores. Acreditei que ainda poderíamos conseguir algo aqui, ou pelo menos melhorar o resultado”, declarou ele após a partida. Para ele, o mais importante naquele momento era a linguagem corporal, “para mostrar que não íamos desistir ou nos render agora”.

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    Neuer bate um recorde negativo sem culpa própria durante a recuperação do FC Bayern contra o PSG

    E foi exatamente isso que seus companheiros de equipe também não conseguiram fazer a seguir. Dayot Upamecano cabeceou para o 3 a 5 após uma cobrança de falta de Joshua Kimmich, e o brilhante Luis Díaz reduziu a diferença após uma jogada individual magnífica e um excelente passe de Harry Kane. E assim, no final, o fato de Neuer ter estabelecido um recorde nada honroso na Liga dos Campeões acabou não pesando tanto.

    Pela primeira vez desde o início do registro detalhado de dados em 2010, um goleiro sofreu cinco gols em uma partida eliminatória da Liga dos Campeões sem conseguir fazer uma única defesa. No entanto, Neuer não teve quase nenhuma culpa nisso.

    “A gente viu os gols. É difícil defender um deles. Em duas ocasiões foi por um triz, em que eu talvez pudesse chegar ou pelo menos tocar nela (na bola; nota do editor)”, explicou ele depois. Também no pênalti de Dembélé para o 2 a 3, pouco antes do intervalo, Neuer estava no canto certo, mas teve que deixar a bola passar.

    “Cinco gols incomodam a defesa e o goleiro, é claro. Mas não vamos enfiar a cabeça na areia. Estamos olhando para frente”, enfatizou Neuer, mostrando-se confiante para a partida de volta, daqui a uma semana, diante da torcida na Allianz Arena: “Se estivermos em boa forma, podemos causar problemas à defesa adversária. E também podemos jogar melhor na defesa do que jogamos hoje.”

    E na Allianz Arena, ele poderá pelo menos contar com seus próprios apanhadores de bola

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