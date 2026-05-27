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“É preciso passar por fracassos” – Por que o Arsenal está em melhor posição para conquistar a Liga dos Campeões em 2026, enquanto Jack Wilshere vê o clube se tornando campeão da Premier League antes do previsto
A Premier League era a prioridade
O Arsenal finalmente pôs fim à espera de 22 anos por um título do campeonato, garantindo o troféu antes do confronto da última rodada contra o Crystal Palace. Segundo Wilshere, que atuou como treinador na academia Hale End do clube, essa obsessão pela Premier League foi a força motriz por trás de tudo no Emirates Stadium nesta temporada.
“Agora que a Premier League está garantida, sei que era isso mesmo que valia. Sei que o Mikel queria isso. Sei que os rapazes queriam isso”, disse Wilshere à TNT Sports. “Eu estava lá há dois anos com os sub-18 e todo o trabalho girava em torno disso, e eles finalmente conseguiram. A Liga dos Campeões provavelmente era uma meta deles, mas talvez um pouco mais adiante, mas a equipe tem sido excelente.”
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Aprendendo com o fracasso anterior contra o PSG
Os Gunners enfrentam um adversário conhecido na final deste sábado: o Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Depois de terem sido eliminados pelo gigante francês nas semifinais da última temporada, com uma derrota por 3 a 1 no placar agregado, Wilshere acredita que essas cicatrizes se tornaram lições necessárias para um elenco que ainda está amadurecendo nos grandes palcos.
“Olho para essa competição e para a trajetória que as equipes percorreram para vencê-la, e vejo que é preciso fracassar, passar por momentos difíceis e aprender com isso”, explicou o ex-jogador da seleção inglesa. “Espero que o Arsenal tenha feito isso o suficiente. Espero que a semifinal do ano passado tenha sido dolorosa o suficiente para que eles possam seguir em frente e usar isso a seu favor.”
Evolução tática sob o comando de Arteta
O Arsenal tem se mostrado notavelmente resistente na Europa nesta temporada, vencendo todas as oito partidas da fase de grupos e sofrendo apenas seis gols em toda a competição. Wilshere está convencido de que o amadurecimento tático de Arteta e sua capacidade de adaptação após a decepção de 2025 serão o fator decisivo no confronto que se aproxima.
“Existem alguns treinadores realmente muito bons em termos táticos, mas, para mim, Mikel é um dos melhores. Mikel com certeza vai aprender, e os jogadores, acima de tudo”, disse Wilshere. “Acho que quando você está em campo e joga contra seu adversário direto, aprende muito sobre ele. E ao enfrentá-los no ano seguinte, eles estarão melhores por causa disso.”
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O rótulo de "engarrafadores" foi finalmente abandonado
Ao conquistar o título nacional, o Arsenal se livrou do rótulo de “fracos nas horas decisivas” que o acompanhava após três vice-campeonatos consecutivos. Wilshere acredita que essa mudança psicológica torna a equipe ainda mais perigosa na busca pelo seu primeiro título da Liga dos Campeões, permitindo que os jogadores se expressem sem o peso de uma seca de títulos que já dura décadas.
“O PSG é um teste diferente, um grande teste, mas é uma final, é um jogo único. O PSG tem alguma experiência por ter chegado lá no ano passado, mas da maneira como o Mikel monta a equipe, da maneira como a equipe vai se preparar para isso, eles vão estar no jogo, e isso vai significar tudo para o clube”, acrescentou Wilshere. “Parecia que ninguém queria que o Arsenal conseguisse, e estou muito feliz que eles tenham conseguido, porque agora isso foi tirado de cima deles, e no ano que vem eles podem tentar de novo, mas sem essa pressão.”