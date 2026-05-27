“É preciso passar por fracassos” – Por que o Arsenal está em melhor posição para conquistar a Liga dos Campeões em 2026, enquanto Jack Wilshere vê o clube se tornando campeão da Premier League antes do previsto

O Arsenal finalmente pôs fim à espera de 22 anos por um título do campeonato, garantindo o troféu antes do confronto da última rodada contra o Crystal Palace. Segundo Wilshere, que atuou como treinador na academia Hale End do clube, essa obsessão pela Premier League foi a força motriz por trás de tudo no Emirates Stadium nesta temporada.

“Agora que a Premier League está garantida, sei que era isso mesmo que valia. Sei que o Mikel queria isso. Sei que os rapazes queriam isso”, disse Wilshere à TNT Sports. “Eu estava lá há dois anos com os sub-18 e todo o trabalho girava em torno disso, e eles finalmente conseguiram. A Liga dos Campeões provavelmente era uma meta deles, mas talvez um pouco mais adiante, mas a equipe tem sido excelente.”