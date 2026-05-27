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Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

“É preciso passar por fracassos” – Por que o Arsenal está em melhor posição para conquistar a Liga dos Campeões em 2026, enquanto Jack Wilshere vê o clube se tornando campeão da Premier League antes do previsto

Arsenal
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J. Wilshere
Premier League

O ex-meio-campista do Arsenal, Jack Wilshere, acredita que a conquista da Premier League 2025-26 tirou a “pressão” do time de Mikel Arteta, que se prepara para a final da Liga dos Campeões. Embora a conquista do título nacional fosse o objetivo principal nesta temporada, Wilshere sugere que os Gunners estão agora adiantados em relação ao planejado para conquistar a Europa.

  • A Premier League era a prioridade

    O Arsenal finalmente pôs fim à espera de 22 anos por um título do campeonato, garantindo o troféu antes do confronto da última rodada contra o Crystal Palace. Segundo Wilshere, que atuou como treinador na academia Hale End do clube, essa obsessão pela Premier League foi a força motriz por trás de tudo no Emirates Stadium nesta temporada.

    “Agora que a Premier League está garantida, sei que era isso mesmo que valia. Sei que o Mikel queria isso. Sei que os rapazes queriam isso”, disse Wilshere à TNT Sports. “Eu estava lá há dois anos com os sub-18 e todo o trabalho girava em torno disso, e eles finalmente conseguiram. A Liga dos Campeões provavelmente era uma meta deles, mas talvez um pouco mais adiante, mas a equipe tem sido excelente.”

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Aprendendo com o fracasso anterior contra o PSG

    Os Gunners enfrentam um adversário conhecido na final deste sábado: o Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Depois de terem sido eliminados pelo gigante francês nas semifinais da última temporada, com uma derrota por 3 a 1 no placar agregado, Wilshere acredita que essas cicatrizes se tornaram lições necessárias para um elenco que ainda está amadurecendo nos grandes palcos.

    “Olho para essa competição e para a trajetória que as equipes percorreram para vencê-la, e vejo que é preciso fracassar, passar por momentos difíceis e aprender com isso”, explicou o ex-jogador da seleção inglesa. “Espero que o Arsenal tenha feito isso o suficiente. Espero que a semifinal do ano passado tenha sido dolorosa o suficiente para que eles possam seguir em frente e usar isso a seu favor.”

  • Evolução tática sob o comando de Arteta

    O Arsenal tem se mostrado notavelmente resistente na Europa nesta temporada, vencendo todas as oito partidas da fase de grupos e sofrendo apenas seis gols em toda a competição. Wilshere está convencido de que o amadurecimento tático de Arteta e sua capacidade de adaptação após a decepção de 2025 serão o fator decisivo no confronto que se aproxima.

    “Existem alguns treinadores realmente muito bons em termos táticos, mas, para mim, Mikel é um dos melhores. Mikel com certeza vai aprender, e os jogadores, acima de tudo”, disse Wilshere. “Acho que quando você está em campo e joga contra seu adversário direto, aprende muito sobre ele. E ao enfrentá-los no ano seguinte, eles estarão melhores por causa disso.”

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    O rótulo de "engarrafadores" foi finalmente abandonado

    Ao conquistar o título nacional, o Arsenal se livrou do rótulo de “fracos nas horas decisivas” que o acompanhava após três vice-campeonatos consecutivos. Wilshere acredita que essa mudança psicológica torna a equipe ainda mais perigosa na busca pelo seu primeiro título da Liga dos Campeões, permitindo que os jogadores se expressem sem o peso de uma seca de títulos que já dura décadas.

    “O PSG é um teste diferente, um grande teste, mas é uma final, é um jogo único. O PSG tem alguma experiência por ter chegado lá no ano passado, mas da maneira como o Mikel monta a equipe, da maneira como a equipe vai se preparar para isso, eles vão estar no jogo, e isso vai significar tudo para o clube”, acrescentou Wilshere. “Parecia que ninguém queria que o Arsenal conseguisse, e estou muito feliz que eles tenham conseguido, porque agora isso foi tirado de cima deles, e no ano que vem eles podem tentar de novo, mas sem essa pressão.”

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