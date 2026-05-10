É por isso que o Chelsea quer a Bunny Shaw! Vencedores e perdedores: a artilheira do Man City castiga os possíveis pretendentes e acaba com o sonho de Sam Kerr na FA Cup

Durante a maior parte da partida, porém, Shaw não parecia destinada a assumir o papel de heroína. Erin Cuthbert colocou o Chelsea na frente logo aos oito minutos, quando seu chute desviou e passou por cima da indefesa Khiara Keating; em seguida, Sam Kerr aproveitou um erro de Keating e cabeceou para o gol à queima-roupa pouco antes da marca de uma hora. As atuais campeãs estavam dominando o jogo.

Poderia ter sido ainda melhor. Kerr teve dois gols anulados, sendo que o primeiro pareceu particularmente injusto, já que Ellie Carpenter parecia ter mantido a bola em jogo ao cruzar para sua companheira cabecear para o gol. No entanto, cinco minutos de loucura no final da partida acabariam sendo a ruína do Chelsea, a ponto de a treinadora do Blues, Sonia Bompastor, não querer comentar as decisões dos árbitros ao final do jogo. “Provavelmente não perdemos o jogo por causa disso”, disse ela. “Não somos eficientes o suficiente, especialmente quando defendemos nossa área.”

Aos 86 minutos, Mary Fowler, que passou a maior parte desta temporada se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado anterior, produziu um lance de verdadeira qualidade ao marcar o primeiro gol da virada do City. Naquele momento, parecia que seria apenas um gol de consolação, que o Chelsea iria segurar o resultado e garantir sua vaga em Wembley. Mas, cinco minutos depois, a bola chegou a Shaw dentro da área e, com tempo e espaço para agir, ela girou e finalizou, levando a partida para a prorrogação.

A partir daí, o City ganhou impulso. As substituições de Andree Jeglertz tiveram mais impacto e o Chelsea, que tirou Alyssa Thompson, Lauren James e Sam Kerr nos 90 minutos, perdeu a mesma ameaça ofensiva. Um erro atípico de Hannah Hampton daria então ao City a oportunidade de que precisava. Yui Hasegawa aproveitou a bola perdida e cruzou para a área do Chelsea, sem perceber a rápida reinicialização que a goleira havia iniciado, com Shaw subindo mais alto para colocar o City na frente pela primeira vez.

Era o enredo perfeito. Daqui a alguns meses, Shaw poderá estar vestindo um tom diferente de azul. Parece altamente improvável que ela vista as cores do City, isso é certo, e o Chelsea estará desesperado para trazê-la para o seu canto de Londres, a fim de preencher o que parece ser um verdadeiro vazio na posição de centroavante, já que a própria Kerr pode estar de saída. Mas, por enquanto, Shaw ainda é jogadora do City; no domingo, ela foi a heroína do City e, em 31 de maio, ela entrará em campo com a camisa do City na esperança de conquistar a primeira FA Cup Feminina do clube em seis anos.

O GOAL analisa quem saiu ganhando e quem saiu perdendo em Stamford Bridge...