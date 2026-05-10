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Bunny Shaw GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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É por isso que o Chelsea quer a Bunny Shaw! Vencedores e perdedores: a artilheira do Man City castiga os possíveis pretendentes e acaba com o sonho de Sam Kerr na FA Cup

Vencedores & perdedores
K. Shaw
Chelsea FC Women
Manchester City Women
Especiais e Opinião
Chelsea FC Women x Manchester City Women
FA Cup

Enquanto o Chelsea e o Manchester City se preparavam para se enfrentar nas semifinais da FA Cup Feminina no domingo, todos os comentários giravam em torno de Khadija Shaw. A atacante fica sem contrato em Manchester daqui a algumas semanas e tudo indica que ela vai sair, com o Chelsea em busca de sua contratação. Então, é claro, Shaw foi a protagonista em Stamford Bridge, marcando dois gols para eliminar o Blues da competição e levar o City a Wembley em uma vitória dramática por 3 a 2 que ficará na história como um clássico da copa.

Durante a maior parte da partida, porém, Shaw não parecia destinada a assumir o papel de heroína. Erin Cuthbert colocou o Chelsea na frente logo aos oito minutos, quando seu chute desviou e passou por cima da indefesa Khiara Keating; em seguida, Sam Kerr aproveitou um erro de Keating e cabeceou para o gol à queima-roupa pouco antes da marca de uma hora. As atuais campeãs estavam dominando o jogo.

Poderia ter sido ainda melhor. Kerr teve dois gols anulados, sendo que o primeiro pareceu particularmente injusto, já que Ellie Carpenter parecia ter mantido a bola em jogo ao cruzar para sua companheira cabecear para o gol. No entanto, cinco minutos de loucura no final da partida acabariam sendo a ruína do Chelsea, a ponto de a treinadora do Blues, Sonia Bompastor, não querer comentar as decisões dos árbitros ao final do jogo. “Provavelmente não perdemos o jogo por causa disso”, disse ela. “Não somos eficientes o suficiente, especialmente quando defendemos nossa área.”

Aos 86 minutos, Mary Fowler, que passou a maior parte desta temporada se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado anterior, produziu um lance de verdadeira qualidade ao marcar o primeiro gol da virada do City. Naquele momento, parecia que seria apenas um gol de consolação, que o Chelsea iria segurar o resultado e garantir sua vaga em Wembley. Mas, cinco minutos depois, a bola chegou a Shaw dentro da área e, com tempo e espaço para agir, ela girou e finalizou, levando a partida para a prorrogação.

A partir daí, o City ganhou impulso. As substituições de Andree Jeglertz tiveram mais impacto e o Chelsea, que tirou Alyssa Thompson, Lauren James e Sam Kerr nos 90 minutos, perdeu a mesma ameaça ofensiva. Um erro atípico de Hannah Hampton daria então ao City a oportunidade de que precisava. Yui Hasegawa aproveitou a bola perdida e cruzou para a área do Chelsea, sem perceber a rápida reinicialização que a goleira havia iniciado, com Shaw subindo mais alto para colocar o City na frente pela primeira vez.

Era o enredo perfeito. Daqui a alguns meses, Shaw poderá estar vestindo um tom diferente de azul. Parece altamente improvável que ela vista as cores do City, isso é certo, e o Chelsea estará desesperado para trazê-la para o seu canto de Londres, a fim de preencher o que parece ser um verdadeiro vazio na posição de centroavante, já que a própria Kerr pode estar de saída. Mas, por enquanto, Shaw ainda é jogadora do City; no domingo, ela foi a heroína do City e, em 31 de maio, ela entrará em campo com a camisa do City na esperança de conquistar a primeira FA Cup Feminina do clube em seis anos.

O GOAL analisa quem saiu ganhando e quem saiu perdendo em Stamford Bridge...

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    VENCEDORA: Khadija Shaw

    Se ainda há uma chance de o Manchester City e Shaw chegarem a um acordo sobre um novo contrato, o desempenho da atacante na semifinal de domingo serviu para lembrar que o clube deve fazer todo o possível para mantê-la no time.

    Na maior parte do tempo, foi um dia difícil para Shaw. Ela teve muitas chances de gol a partir de jogadas pouco promissoras e teve dificuldade em receber bons passes, com Kadeisha Buchanan e Veerle Buurman fazendo um bom trabalho ao restringir seu espaço e dificultar sua vida.

    No entanto, quando as coisas ficaram difíceis e os momentos se tornaram decisivos, ela se destacou de forma impressionante. Sua virada e finalização para o gol de empate foram uma excelente jogada de centroavante, enquanto seu cabeceio na prorrogação foi espetacular.

    Shaw é uma atacante de classe mundial e isso foi mais uma prova disso. Para o City, perdê-la neste verão seria um golpe enorme. De qualquer forma, ela tem mais uma oportunidade, em Wembley, no dia 31 de maio, de se despedir em grande estilo, depois de ter proporcionado mais um momento maravilhoso aqui em Stamford Bridge.

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  • Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26Getty Images

    PERDEDORA: Hannah Hampton

    Por um momento, parecia que Keating seria a goleira vilã deste jogo. Foi um erro dela que permitiu a Kerr cabecear para colocar o Chelsea em vantagem por 2 a 0, aparentemente colocando a partida fora do alcance do City.

    No entanto, foi o próprio erro de Hampton que selou o destino do Chelsea na prorrogação, enquanto Keating fez uma grande defesa nos minutos finais para preservar a vantagem de 3 a 2 de sua equipe.

    Isso aconteceu em um momento frenético da prorrogação, quando a partida parecia mais um jogo de basquete do que qualquer outra coisa, e quando um ataque do City esmoreceu e deu ao Chelsea um tiro de meta, Hampton reagiu rapidamente para tentar dar início a outra jogada para sua equipe.

    Mas sua distribuição, normalmente precisa, falhou e seu passe não chegou nem perto do alvo pretendido, indo parar nos pés de Hasegawa. Ao mesmo tempo, a defesa do Chelsea não tinha ideia do reinício e ainda estava saindo lentamente da área. Foi a receita perfeita para o City, com Hasegawa conseguindo dar o cruzamento certo para capitalizar, que Shaw cabeceou brilhantemente no canto oposto.

  • Veerle Buurman Chelsea Women 2025-26Getty Images

    VENCEDORA: Veerle Buurman

    Durante a maior parte da tarde de domingo, Shaw esteve discreta, e Buurman, a zagueira central de 20 anos do Chelsea, foi uma das principais razões para isso. Na verdade, parecia um confronto desigual em termos de experiência, capacidade física e qualidade comprovada no mais alto nível. Mas a promissora jogadora da seleção holandesa enfrentou o desafio com brilhantismo e, em boa sintonia com Buchanan, fez com que Shaw tivesse dificuldades para se destacar.

    Isso até os 70 minutos, quando Bompastor optou por substituir Buurman por Lucy Bronze. A treinadora do Chelsea disse após a partida que foi uma mudança que ela fez para lidar com a nova ameaça que Kerolin, que passou da ala direita para a posição de camisa 10, representava. No entanto, isso serviu para permitir que a influência de Shaw crescesse na partida, com Bronze incapaz de marcá-la tão bem quanto sua companheira de equipe mais jovem.

    Numa temporada que começou com Buurman à margem desta equipe, em seu primeiro ano no clube após um empréstimo de volta ao PSV, este foi um momento que destacou o quanto ela já se tornou importante.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    PERDEDORA: Sam Kerr

    Antes de o roteiro ser reescrito para Shaw, parecia ter sido feito sob medida para Kerr. A icônica atacante australiana parece prestes a deixar o Chelsea neste verão, o que significa que este poderia ser seu penúltimo jogo pelo clube — a menos que elas cheguem à final. Quando Kerr marcou de cabeça pouco antes da hora de jogo, aparentemente garantindo a vaga do Blues em Wembley, tudo pareceu fazer sentido.

    Muitos dos maiores momentos da atacante pelo Chelsea aconteceram em Wembley, o estádio que ela considera seu favorito e um lugar onde nunca conheceu a derrota. Para ela ter a chance de voltar lá, e que esse seja seu último jogo com as cores do clube, seria um final de conto de fadas, se de fato ela pudesse ajudar o Blues a vencer mais uma vez.

    No entanto, em uma partida em que ela teve outros dois gols anulados — um por um impedimento que parecia correto, mas outro em circunstâncias mais controversas, depois que Carpenter parecia ter mantido a bola dentro do campo antes do cruzamento —, Kerr acabaria ficando do lado dos perdedores.

    Seu último jogo pelo Chelsea provavelmente acontecerá na próxima semana, em um confronto sem importância contra o Manchester United. Não é o que os roteiristas de Kerr teriam imaginado.

  • Mary Fowler Jade Rose Man City Women 2025-26Getty Images

    VENCEDORA: Mary Fowler

    Tem sido uma temporada difícil para Fowler. Depois de sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) no final da temporada passada, a jogadora da seleção australiana passou a maior parte deste ano em reabilitação, o que limitou seu impacto na conquista do título da WSL pelo City.

    Mas no domingo, Fowler teve seu grande momento ao marcar um gol brilhante que deu início a essa incrível virada. O gol aconteceu logo após a talentosa atacante entrar em campo e foi a síntese perfeita do que a torna tão especial, já que ela conseguiu acertar o canto inferior do gol de longe, aparentemente do nada.

    Shaw vai ganhar as manchetes, mas foi o chute de Fowler que deu ao City a confiança de que poderia completar a virada que acabou conseguindo. Ela merece esse momento depois de uma temporada realmente difícil.

  • Sonia Bompastor Chelsea Women 2025-26Getty Images

    PERDEDORA: Sonia Bompastor

    Depois de viver uma primeira temporada de sonho no Chelsea, a segunda de Bompastor no clube tem sido mais parecida com um pesadelo. As lesões têm causado muitas dores de cabeça e contribuíram significativamente para impedir que a equipe disputasse títulos mais importantes, com uma reformulação se aproximando neste verão, na qual a francesa se empenhará para deixar sua marca no elenco de forma mais marcante.

    Mas também surgiram questionamentos sobre Bompastor, e suas substituições no domingo foram mais um exemplo disso. Tirar Buurman do campo provou ser uma decisão errada, e a saída de Thompson também foi uma surpresa, dada a eficácia que ela vinha demonstrando.

    Ainda assim, a treinadora ficou relativamente impotente ao ver sua equipe desmoronar nos minutos finais. Independentemente das opiniões sobre as jogadoras em campo, havia experiência e qualidade suficientes para garantir a vitória, e pouco Bompastor pôde fazer diante do fato de que isso não aconteceu.

    Esta é a pior temporada do Chelsea em sete anos; desde que encerraram a campanha 2018-19 sem conquistar nenhum troféu, as coisas não ficavam tão decepcionantes para um clube acostumado a vencer. Bompastor, que assinou um novo contrato no início deste ano, terá tempo e oportunidade para colocar as coisas nos trilhos, mas há claramente muito trabalho a ser feito, mesmo que as Blues ainda tenham conseguido levantar a Taça da Liga em março.