É por isso que o Arsenal perdeu o controle: esses jogadores do Atlético deram muitas dores de cabeça a Mikel Arteta

Então, por que o Atlético conseguiu exercer mais pressão sobre a equipe de Arteta no segundo tempo? A resposta está em uma combinação de ajustes táticos e nos problemas que o próprio Arsenal criou para si mesmo. Os madrilenos avançaram com mais frequência e mais alto, o que impediu que os londrinos do norte conseguissem sair da pressão inicial com tanta facilidade. Ao mesmo tempo, após a substituição de Odegaard por Eze, o Arsenal perdeu seu equilíbrio defensivo no meio-campo, tornando cada vez mais difícil manter o compacto 4-4-2, tão característico no primeiro tempo.

Nesse contexto, Álvarez e Griezmann desempenharam um papel fundamental. Graças à sua mobilidade e à capacidade de se posicionarem entre as linhas, eles tiraram os defensores do Arsenal de posição em algumas ocasiões ou conseguiram se desmarcar quando a organização do Arsenal não estava em ordem. Enquanto os meio-campistas visitantes ainda conseguiam neutralizar esses atacantes móveis no primeiro tempo, isso se tornou cada vez mais difícil na segunda etapa. O resultado foi que o Arsenal hesitou cada vez mais: pressionar alto ou manter-se compacto? Essa dúvida criou espaços, e o Atlético foi rápido o suficiente para aproveitar isso em algumas ocasiões.

Além disso, o Atlético mostrou-se mais agressivo e, em parte graças ao apoio da torcida, demonstrou mais energia. O Arsenal, por outro lado, ficou cada vez mais nervoso e perdeu a posse de bola com mais frequência. Após as entradas de Leandro Trossard, Eze, Gabriel Jesus e Bukayo Saka, o Arsenal conseguiu, no entanto, recuperar um pouco mais de controle. A equipe ficou mais dinâmica, com maior posse de bola e mais perigosa nas transições, o que fez com que o Atlético tivesse que recuar um pouco mais. Ainda assim, foi o time da casa que criou as maiores chances no segundo tempo, e o empate em 1 a 1 pode, portanto, ser considerado um resultado razoável para o Arsenal de cara para a partida de volta na próxima terça-feira.

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