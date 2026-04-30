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Atletico Madrid - ArsenalVoetbalzone
Daily Loos

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É por isso que o Arsenal perdeu o controle: esses jogadores do Atlético deram muitas dores de cabeça a Mikel Arteta

Especiais e Opinião
Atlético de Madrid x Arsenal
Atlético de Madrid
Arsenal
Liga dos Campeões

A partida de quarta-feira à noite não foi, de forma alguma, digna dos livros de história, mas mesmo assim o Atlético de Madrid e o Arsenal protagonizaram um emocionante confronto de futebol na semifinal da Liga dos Campeões no Riyadh Air Metropolitano: 1 a 1. No aspecto tático, ocorreram algumas jogadas interessantes, especialmente no segundo tempo.

O Voetbalzone assistiu ao jogo e analisou por que o Arsenal enfrentou mais dificuldades justamente no segundo tempo e teve que assistir ao Atlético parecer ter mais chances de conquistar a vitória. Nesse contexto, dois jogadores do time madrilenho desempenharam um papel crucial.

  • Planos de batalha

    As estratégias de ambas as equipes ficaram bem claras logo no início da partida. Na defesa, ambas as equipes procuraram manter uma formação compacta e fechada, e raramente exerceram pressão na zona alta do campo. Assim, nenhuma das equipes assumiu muitos riscos na fase inicial.

    O Arsenal tentou, como sempre, defender em um 4-4-2 compacto, enquanto Diego Simeone buscou garantir ainda mais segurança colocando o lateral-direito Marcos Llorente como zagueiro central extra. Giuliano Simeone assumiu a função de lateral na defesa de cinco. Resultado final? Um 5-3-2 muito compacto, ou, em alguns casos, até mesmo um 5-4-1.

    Atlético Madrid - Arsenal Analyse 1Ziggo Sport


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    • Publicidade

  • No exemplo acima, você também percebe imediatamente o problema do Arsenal diante desse estilo de jogo extremamente compacto do Atlético.

    O Arsenal tenta frequentemente — esse é um dos padrões constantes desta temporada — criar perigo com jogadores no meio-espaço e gerar uma sobrecarga nessa zona. Nesta situação, esses jogadores são Noni Madueke e Gabriel Martinelli, mas, com ainda mais frequência, foram Piero Hincapié e Ben White. Com uma defesa de cinco jogadores, porém, é mais fácil formar duplas, o que fez com que a equipe de Simeone quase não fosse surpreendida. Além disso, o Arsenal muitas vezes careceu de dinamismo, trocas rápidas de posição e da criatividade necessária. Viktor Gyökeres, certamente, ficou bastante isolado. O atacante tocou na bola apenas três vezes na área adversária.

    Por outro lado, a equipe da casa cumpriu bem suas tarefas defensivas e apostou no contra-ataque. Para isso, buscou aproveitar a velocidade de Ademola Lookman e Giuliano Simeone, a fim de tirar proveito do espaço deixado por White e Hincapié quando se posicionavam mais à frente no campo.

  • Também na construção de jogadas, essa parecia ser a estratégia da equipe da casa no primeiro tempo: tentar atrair a defesa do Arsenal e criar perigo com a velocidade dos alas. Nesse aspecto, Julian Álvarez e Antoine Griezmann tiveram um papel especialmente importante. Os dois atacantes atuaram em posições livres e tentaram constantemente tirar Gabriel e William Saliba de suas posições, a fim de criar espaço para um passe em profundidade. No primeiro tempo, eles nem sempre conseguiram tirar proveito disso, mas isso mudou no segundo tempo. Mais sobre isso adiante.

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  • Mais à frente no campo, os dois atacantes também desempenharam um papel importante. Eles recuavam regularmente na esperança de que um dos zagueiros centrais deixasse espaço para jogadores que avançassem em profundidade. Caso esse espaço não surgisse, como no exemplo abaixo, tanto Griezmann quanto Álvarez demonstravam suficiente segurança com a bola para distribuir o jogo.

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    Nesse cenário, também ficam evidentes outras vulnerabilidades da equipe de Mikel Arteta: a ausência de Jurriën Timber, a falta de entrosamento na lateral direita e a falta de atenção defensiva de Madueke. O lateral-esquerdo Matteo Ruggeri conseguiu, de fato, algumas vezes avançar perigosamente pelas costas do ponta-direita inglês. White, o substituto de Timber, também se revelou um dos elos mais fracos do Arsenal. Ele se deixou surpreender defensivamente várias vezes e foi facilmente superado, por exemplo, em uma chance imensa de Lookman no segundo tempo.

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    No primeiro tempo, porém, o Atlético não conseguiu aproveitar ao máximo os momentos em que o Arsenal não estava compacto e se sentia forçado a avançar devido à liberdade de ação dos dois atacantes. No segundo tempo, por outro lado, a equipe de Simeone soube identificar melhor esses espaços e ousou pressionar cada vez mais alto no campo, algo com que o Arsenal também teve dificuldades.

  • O que mudou no segundo tempo?

    Devido ao gol de 0 a 1 marcado por Viktor Gyökeres pouco antes do intervalo, o Atlético precisou assumir um pouco mais de risco após o intervalo. E foi exatamente o que a equipe da capital espanhola fez. Após o intervalo, os madrilenos saíram com força do vestiário e começaram a pressionar cada vez mais no campo adversário. É claro que, em alguns momentos, a defesa se posicionou mais recuada em blocos compactos, mas o time da casa sabia que não poderia ficar na defensiva durante todo o segundo tempo.

    Um meio-campista do Atlético, neste caso Johnny Cardoso, começou a marcar Declan Rice, e David Hancko avançou para marcar Martin Odegaard. Rice, aliás, recuou praticamente durante toda a partida para atuar como terceiro zagueiro central, de modo que se pudesse criar um +1 na defesa e os laterais pudessem subir mais no campo. No primeiro tempo, o Atlético quase não avançava, mas isso mudou após o intervalo, o que dificultou um pouco a construção de jogadas do Arsenal na primeira fase.

    Atlético - Arsenal Analyse 6Ziggo Sport

  • Além disso, o Atlético venceu cada vez mais disputas, forçou o Arsenal a cometer erros na construção de jogadas e, com isso, conseguiu frequentemente tirar os londrinos do norte de suas posições, algo que quase não aconteceu no primeiro tempo. Isso se deveu principalmente ao fato de que os blocos característicos dos visitantes (4-4-2) nem sempre estavam mais visíveis, especialmente após a entrada de Eberechi Eze. Apesar de o meio-campista ofensivo ter trazido mais potência e dinamismo ao ataque, o Arsenal parecia sentir falta de Odegaard na organização defensiva. Parecia que os londrinos do norte estavam cada vez mais indecisos: vamos pressionar ou manter blocos compactos e baixos? Com isso, a bola era cada vez mais encontrada entre as linhas — entre outros, por Alvarez e Griezmann — e o Atlético conseguiu algumas vezes sair em contra-ataques perigosos. No primeiro tempo, esses atacantes em movimento ainda podiam ser marcados por um dos meio-campistas do Arsenal, que jogavam bem próximos à defesa. Mas, no segundo tempo, eles também foram cada vez mais tirados de posição.

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  • Quando o Arsenal avançava com um dos zagueiros, percebia-se imediatamente a força do Atlético. Em uma das maiores chances do segundo tempo, fica clara a intenção de jogo de Simeone, especialmente quando o Arsenal não consegue manter a pressão coletiva sobre a bola. Álvarez tira Gabriel da posição, que é obrigado a avançar porque Rice e Martín Zubimendi estão marcados pelos meio-campistas adversários, e vence o duelo após um passe longo. Com a velocidade de Lookman, o time da casa consegue criar uma chance extremamente perigosa a partir dessa situação de um contra um. Lookman, porém, não estava com a mira totalmente afiada na noite de quarta-feira e não conseguiu empatar o jogo para a equipe da casa.

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  • Conclusão

    Então, por que o Atlético conseguiu exercer mais pressão sobre a equipe de Arteta no segundo tempo? A resposta está em uma combinação de ajustes táticos e nos problemas que o próprio Arsenal criou para si mesmo. Os madrilenos avançaram com mais frequência e mais alto, o que impediu que os londrinos do norte conseguissem sair da pressão inicial com tanta facilidade. Ao mesmo tempo, após a substituição de Odegaard por Eze, o Arsenal perdeu seu equilíbrio defensivo no meio-campo, tornando cada vez mais difícil manter o compacto 4-4-2, tão característico no primeiro tempo.

    Nesse contexto, Álvarez e Griezmann desempenharam um papel fundamental. Graças à sua mobilidade e à capacidade de se posicionarem entre as linhas, eles tiraram os defensores do Arsenal de posição em algumas ocasiões ou conseguiram se desmarcar quando a organização do Arsenal não estava em ordem. Enquanto os meio-campistas visitantes ainda conseguiam neutralizar esses atacantes móveis no primeiro tempo, isso se tornou cada vez mais difícil na segunda etapa. O resultado foi que o Arsenal hesitou cada vez mais: pressionar alto ou manter-se compacto? Essa dúvida criou espaços, e o Atlético foi rápido o suficiente para aproveitar isso em algumas ocasiões.

    Além disso, o Atlético mostrou-se mais agressivo e, em parte graças ao apoio da torcida, demonstrou mais energia. O Arsenal, por outro lado, ficou cada vez mais nervoso e perdeu a posse de bola com mais frequência. Após as entradas de Leandro Trossard, Eze, Gabriel Jesus e Bukayo Saka, o Arsenal conseguiu, no entanto, recuperar um pouco mais de controle. A equipe ficou mais dinâmica, com maior posse de bola e mais perigosa nas transições, o que fez com que o Atlético tivesse que recuar um pouco mais. Ainda assim, foi o time da casa que criou as maiores chances no segundo tempo, e o empate em 1 a 1 pode, portanto, ser considerado um resultado razoável para o Arsenal de cara para a partida de volta na próxima terça-feira.

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