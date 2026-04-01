“É por isso que estou neste planeta” – Dejan Kulusevski, estrela do Tottenham, promete transformar a Suécia em “uma das melhores”, enquanto o ponta lesionado busca recuperar a forma para a Copa do Mundo

Apesar de não ter vencido nenhuma partida durante a campanha nas eliminatórias europeias, a Suécia desafiou as expectativas e garantiu sua vaga na próxima Copa do Mundo, derrotando a Polônia por 3 a 2 em uma dramática partida da repescagem. Enquanto a seleção comemorava, Kulusevski assistia da linha lateral, sem ter jogado um único minuto de futebol há quase um ano. O jogador do Tottenham vem se recuperando de uma cirurgia na patela e recentemente passou por um pequeno procedimento de acompanhamento para limpar o joelho.

O caminho para a recuperação tem sido árduo, e o atacante ficou visivelmente emocionado quando seus companheiros garantiram a vaga no Grupo F, ao lado de Tunísia, Holanda e Japão. Enquanto Alexander Isak, do Liverpool, deve retornar a tempo para o torneio, a participação de Kulusevski permanece em dúvida, dada a duração de sua ausência.