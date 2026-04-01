Getty Images Sport
Traduzido por
“É por isso que estou neste planeta” – Dejan Kulusevski, estrela do Tottenham, promete transformar a Suécia em “uma das melhores”, enquanto o ponta lesionado busca recuperar a forma para a Copa do Mundo
Uma corrida contra o tempo para a América do Norte
Apesar de não ter vencido nenhuma partida durante a campanha nas eliminatórias europeias, a Suécia desafiou as expectativas e garantiu sua vaga na próxima Copa do Mundo, derrotando a Polônia por 3 a 2 em uma dramática partida da repescagem. Enquanto a seleção comemorava, Kulusevski assistia da linha lateral, sem ter jogado um único minuto de futebol há quase um ano. O jogador do Tottenham vem se recuperando de uma cirurgia na patela e recentemente passou por um pequeno procedimento de acompanhamento para limpar o joelho.
O caminho para a recuperação tem sido árduo, e o atacante ficou visivelmente emocionado quando seus companheiros garantiram a vaga no Grupo F, ao lado de Tunísia, Holanda e Japão. Enquanto Alexander Isak, do Liverpool, deve retornar a tempo para o torneio, a participação de Kulusevski permanece em dúvida, dada a duração de sua ausência.
- AFP
Superando as adversidades graças à autoconfiança
Em entrevista à Viaplay, o jogador da seleção sueca não se esquivou da realidade de sua situação. “Não jogo há um ano. Sei quais são as chances”, admitiu Kulusevski. “Mas se há uma pessoa no mundo capaz de fazer isso, eu apostaria em mim mesmo. E não vamos lá apenas para participar. A Suécia vai buscar estar entre as melhores.”
Sua ambição vai muito além de simplesmente entrar na lista de convocados. O ex-jogador da Juventus está determinado a garantir que a Suécia seja respeitada no cenário mundial. “Enquanto eu viver, farei tudo o que puder para que a Suécia, quando entrarmos em campo, não tenha medo de ninguém. Brasil, França, quem quer que seja. É por isso que estou neste planeta. Para dar fé e amor ao meu povo”, disse ele.
Lidando com os recentes contratempos cirúrgicos
O jogador de 25 anos esclareceu recentemente sua situação médica após relatos de uma segunda cirurgia. Ele explicou que a última intervenção foi um passo positivo para a saúde a longo prazo, e não um sinal de que a recuperação não estava indo bem. Ele continua otimista de que os problemas subjacentes tenham sido finalmente resolvidos.
“Entendo que as pessoas estavam preocupadas, mas, na verdade, era por um motivo errado”, disse Kulusevski. “Foi realmente positivo passar por essa pequena cirurgia e conseguir identificar o problema. Agora tudo deve estar resolvido. Talvez por causa de coisas que não se sabe, porque, no fim das contas, só Deus decide e mais ninguém.”
- Getty Images Sport
A Suécia se prepara para o cenário mundial
Enquanto assistia à sua seleção garantir a vaga para a segunda Copa do Mundo nos últimos 16 anos, ele claramente estava contendo as lágrimas. Enquanto Kulusevski se concentra em sua recuperação, a seleção sueca se prepara para uma difícil estreia contra a Tunísia, no dia 15 de junho. Na sua ausência, jogadores como Anthony Elanga e Viktor Lindelöf têm carregado o peso das expectativas, mas não há dúvida de que um Kulusevski em forma transformaria as perspectivas ofensivas da equipe, que se dirige aos Estados Unidos, Canadá e México.