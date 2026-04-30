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É oficial! O Manchester United anuncia um novo contrato milionário para Kobbie Mainoo, enquanto o meio-campista inglês revela seu objetivo de conquistar «troféus»
Torcedor do Boyhood se compromete com o futuro
Mainoo assinou oficialmente um contrato de longo prazo que o coloca entre os jogadores mais bem pagos do clube, após meses de negociações avançadas. O meio-campista nascido em Stockport, que está ligado aos Red Devils desde os seis anos de idade, já acumulou 98 partidas pela equipe principal e marcou o gol da vitória na final da FA Cup de 2024. Apesar de um breve período de incerteza, em que ele teria considerado uma transferência por empréstimo após perder espaço com o ex-técnico Ruben Amorim, Mainoo recuperou seu status de titular indiscutível no time.
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Determinação para conquistar títulos
O jogador da seleção inglesa expressou sua profunda ligação com o clube, traçando sua trajetória desde as instalações da base em The Cliff até o gramado sagrado de Old Trafford. Mainoo destacou o ímpeto crescente dentro do elenco e sua responsabilidade pessoal de trazer sucesso para a cidade onde cresceu.
Em entrevista ao site oficial do clube sobre seu apego emocional à equipe e suas ambições para as próximas temporadas, Mainoo disse: “O Manchester United sempre foi o meu lar; este clube especial significa tudo para a minha família. Cresci vendo o impacto que o nosso clube tem na nossa cidade e aprecio a responsabilidade que vem com o fato de vestir esta camisa.
“De The Cliff, passando por Littleton Road, Carrington e, finalmente, Old Trafford, a jornada até agora tem sido incrível. Tenho o privilégio de viver meu sonho todos os dias, com o mesmo desejo incansável de ter sucesso aqui que tinha quando participei do meu primeiro treino aos seis anos de idade.
"Todos nós podemos sentir o ímpeto crescendo dentro do clube. Estou determinado a dar um passo à frente e desempenhar meu papel para ajudar o Manchester United a disputar regularmente os principais troféus nos próximos anos.”
A joia da coroa da Academia está garantida
A diretoria do United considerou a contratação de Mainoo uma prioridade máxima após a mudança de treinador em janeiro, agindo rapidamente para refletir sua importância com um aumento salarial em relação aos termos anteriores de 25 mil libras por semana. O diretor de futebol Jason Wilcox descreveu o jogador de 21 anos como um talento de nível mundial, cujo profissionalismo serve de modelo para a próxima geração de jovens promessas.
Reforçando a convicção do clube de que o meio-campista se tornará um ícone global, Wilcox acrescentou: “Kobbie é um dos jovens jogadores de futebol mais naturalmente dotados do mundo. Sua habilidade técnica, profissionalismo dedicado e personalidade humilde fazem dele o modelo perfeito para nossos jovens jogadores e um verdadeiro orgulho para o nosso excelente sistema de formação.
Estamos muito felizes que Kobbie tenha prolongado sua permanência aqui e temos total confiança de que ele se tornará um dos melhores jogadores do mundo, pronto para desempenhar um papel fundamental em um time do Manchester United que disputa os maiores títulos.”
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Confronto decisivo em Liverpool
Espera-se que Mainoo desempenhe um papel fundamental neste domingo, 3 de maio, quando o United receberá o rival Liverpool em um confronto decisivo da Premier League no Old Trafford. Tendo sido titular em 12 das últimas 13 partidas nacionais desde que se recuperou de uma lesão na panturrilha, a serenidade do meio-campista será vital para garantir a classificação para a Liga dos Campeões. Além da reta final do campeonato nacional, ele está se esforçando para ser convocado para a seleção de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo.