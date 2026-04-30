É oficial! O Manchester United anuncia um novo contrato milionário para Kobbie Mainoo, enquanto o meio-campista inglês revela seu objetivo de conquistar «troféus»

O jogador da seleção inglesa expressou sua profunda ligação com o clube, traçando sua trajetória desde as instalações da base em The Cliff até o gramado sagrado de Old Trafford. Mainoo destacou o ímpeto crescente dentro do elenco e sua responsabilidade pessoal de trazer sucesso para a cidade onde cresceu.

Em entrevista ao site oficial do clube sobre seu apego emocional à equipe e suas ambições para as próximas temporadas, Mainoo disse: “O Manchester United sempre foi o meu lar; este clube especial significa tudo para a minha família. Cresci vendo o impacto que o nosso clube tem na nossa cidade e aprecio a responsabilidade que vem com o fato de vestir esta camisa.

“De The Cliff, passando por Littleton Road, Carrington e, finalmente, Old Trafford, a jornada até agora tem sido incrível. Tenho o privilégio de viver meu sonho todos os dias, com o mesmo desejo incansável de ter sucesso aqui que tinha quando participei do meu primeiro treino aos seis anos de idade.

"Todos nós podemos sentir o ímpeto crescendo dentro do clube. Estou determinado a dar um passo à frente e desempenhar meu papel para ajudar o Manchester United a disputar regularmente os principais troféus nos próximos anos.”