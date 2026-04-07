É oficial... O Manchester United anuncia a renovação do contrato de seu craque

Em um dos recantos de Old Trafford, histórias de críticas e vitórias se escondem por trás de uma cortina de silêncio, onde as memórias se chocam com as ambições futuras. Há quem tente recuperar a glória após anos de desafios, enquanto a torcida acompanha cada passo com olhar crítico e saudade do passado.

E com o início de um novo capítulo na trajetória do clube histórico, surgem sinais que redesenham o caminho de um dos pilares da defesa, levantando questões sobre a capacidade de enfrentar o passado e brilhar novamente em meio a um ambiente repleto de desafios e à acirrada disputa pelos títulos.

Entre as surpresas do passado e os desafios do presente, parece que a história de Harry Maguire com o Manchester United ainda não chegou ao fim. Um novo passo redesenha a trajetória do jovem zagueiro, outrora o mais caro da história da defesa, abrindo as portas para uma nova temporada de emoção e surpresas no Old Trafford.

Após a crise entre Marrocos e Senegal... a África muda para sempre

Da La Masia às arquibancadas... O que está acontecendo com Hamza Abdelkarim?

Dois enigmas fatais colocam Arbeloa em apuros diante do Bayern de Munique

Após o desastre... um nome surpreendente se aproxima da liderança da seleção italiana

“Cemitério alemão”… Provocação espanhola precoce acende a ira do Bayern de Munique