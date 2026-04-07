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Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

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É oficial... O Manchester United anuncia a renovação do contrato de seu craque

Manchester United
H. Maguire
England

De momentos de desânimo a uma nova era

Em um dos recantos de Old Trafford, histórias de críticas e vitórias se escondem por trás de uma cortina de silêncio, onde as memórias se chocam com as ambições futuras. Há quem tente recuperar a glória após anos de desafios, enquanto a torcida acompanha cada passo com olhar crítico e saudade do passado.

E com o início de um novo capítulo na trajetória do clube histórico, surgem sinais que redesenham o caminho de um dos pilares da defesa, levantando questões sobre a capacidade de enfrentar o passado e brilhar novamente em meio a um ambiente repleto de desafios e à acirrada disputa pelos títulos.

Entre as surpresas do passado e os desafios do presente, parece que a história de Harry Maguire com o Manchester United ainda não chegou ao fim. Um novo passo redesenha a trajetória do jovem zagueiro, outrora o mais caro da história da defesa, abrindo as portas para uma nova temporada de emoção e surpresas no Old Trafford.

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Renovação do contrato e início de uma nova etapa

    Harry Maguire assinou um novo contrato com o Manchester United, prorrogando sua ligação com o clube até junho de 2027, com opção de renovação por mais uma temporada, confirmando assim sua intenção de permanecer com os Red Devils, apesar das vicissitudes e críticas que enfrentou ao longo de sua carreira.

    Desde que chegou ao time vindo do Leicester City em 2019, em uma transferência recorde de 80 milhões de libras esterlinas, Maguire disputou 266 partidas e contribuiu para a conquista da Carabao Cup e da FA Cup, proporcionando momentos inesquecíveis ao longo de oito temporadas repletas de desafios.

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  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Palavras do comandante

    Maguire disse: “Representar o Manchester United é uma grande honra e uma responsabilidade que nos enche de orgulho, a mim e à minha família, todos os dias. Estou feliz por continuar minha trajetória neste clube de tradição e por compartilhar com nossa torcida maravilhosa a criação de mais momentos históricos”.

    O zagueiro de 33 anos acrescentou: “Vocês podem sentir a ambição e o potencial da equipe. A determinação do clube em disputar os grandes títulos é clara para todos, e estou confiante de que nossos melhores momentos juntos ainda estão por vir”.

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    Reconhecimento da administração

    Por sua vez, Jason Wilcox, diretor de futebol do Manchester United, afirmou: “Harry representa a mentalidade e a perseverança necessárias para brilhar no clube. Ele é um exemplo de profissionalismo e traz experiência e liderança valiosas para o nosso jovem e ambicioso time. Harry está determinado a contribuir para o sucesso contínuo do Manchester United”.

    Historicamente, Maguire foi nomeado capitão da equipe em 2020 por Ole Gunnar Solskjær, mas Erik ten Hag retirou-lhe a braçadeira três anos depois, o que causou grande decepção ao jogador. Apesar disso, o zagueiro central manteve-se firme em sua posição no time e recusou ofertas atraentes de outros clubes, confirmando sua determinação em recuperar o equilíbrio e seu desempenho de excelência.

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  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Altos e baixos!

    O desempenho de Maguire tem apresentado uma melhora notável desde que Michael Carrick assumiu o cargo de técnico interino em janeiro; o jogador elogiou Carrick recentemente, descrevendo-o como “um técnico fantástico e um excelente comunicador, que possui um excelente senso tático”.

    Maguire integra a lista de 25 jogadores do Manchester United que participam de um estágio de treinamento em Dublin esta semana, em preparação para as fases decisivas da Premier League e da Liga dos Campeões, embora não esteja disponível para a próxima partida da equipe contra o Leeds United devido a uma suspensão.

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