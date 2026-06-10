É oficial: Marcos Senesi assina com o Tottenham como jogador de domínio público. O ex-jogador do Bournemouth havia sido alvo do interesse da Juventus

"Temos o prazer de anunciar a contratação de Marcos Senesi.

Defensor de grande experiência na seleção argentina, ele se juntará a nós em 1º de julho, após a obtenção da autorização internacional, ao término de seu contrato com o AFC Bournemouth.

Marcos, zagueiro central canhoto e dotado de grande capacidade física, se junta a nós após quatro temporadas de sucesso no AFC Bournemouth.

Natural de Concordia, na Argentina, ele iniciou sua carreira no San Lorenzo, um dos times mais importantes de Buenos Aires, começando nas categorias de base antes de chegar ao time principal e fazer sua estreia como profissional em setembro de 2016.

Após uma década na capital argentina, em 2019 ele se transferiu para a Europa para se juntar ao Feyenoord, time holandês, com o qual chegou à final da Copa da Holanda (KNVB Cup) em sua primeira temporada.

Em cada uma de suas três temporadas em Roterdã, ele disputou competições europeias, participando de todas as partidas, exceto uma, das 13 que o Feyenoord disputou e que levaram o time à final inaugural da UEFA Europa Conference League em 2022.

Tendo se transferido para a Inglaterra e para a Premier League no mesmo ano, ele se juntou ao AFC Bournemouth, onde passou os últimos quatro anos. Peça-chave da equipe dos Cherries, que subiu constantemente na classificação, ele encerrou sua passagem pela costa sul contribuindo para a histórica classificação do clube para as competições europeias.

Na última temporada, ele teve uma de suas melhores campanhas de todos os tempos. Zagueiro habilidoso com a bola, ele deu mais de 2.300 passes na primeira divisão, sem que nenhum outro jogador de linha completasse mais passes longos do que ele (182). Sólido na defesa e perigoso no ataque, nenhum zagueiro central deu mais assistências do que Marcos, que também ficou entre os três primeiros jogadores da Premier League em número de interceptações, bloqueios e rebatidas.

Selecionado argentino desde 2022, ele acumulou três partidas pela seleção.

Bem-vindo, Marcos!"