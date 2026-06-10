Marcos Senesi é o mais novo jogador do Tottenham. O zagueiro se junta ao time de De Zerbi a partir do início da próxima temporada, ou seja, a partir de 1º de julho de 2026. Segue abaixo o comunicado do clube do norte de Londres com as declarações de todos os envolvidos.
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É oficial: Marcos Senesi assina com o Tottenham como jogador de domínio público. O ex-jogador do Bournemouth havia sido alvo do interesse da Juventus
COMUNICADO DO TOTTENHAM
"Temos o prazer de anunciar a contratação de Marcos Senesi.
Defensor de grande experiência na seleção argentina, ele se juntará a nós em 1º de julho, após a obtenção da autorização internacional, ao término de seu contrato com o AFC Bournemouth.
Marcos, zagueiro central canhoto e dotado de grande capacidade física, se junta a nós após quatro temporadas de sucesso no AFC Bournemouth.
Natural de Concordia, na Argentina, ele iniciou sua carreira no San Lorenzo, um dos times mais importantes de Buenos Aires, começando nas categorias de base antes de chegar ao time principal e fazer sua estreia como profissional em setembro de 2016.
Após uma década na capital argentina, em 2019 ele se transferiu para a Europa para se juntar ao Feyenoord, time holandês, com o qual chegou à final da Copa da Holanda (KNVB Cup) em sua primeira temporada.
Em cada uma de suas três temporadas em Roterdã, ele disputou competições europeias, participando de todas as partidas, exceto uma, das 13 que o Feyenoord disputou e que levaram o time à final inaugural da UEFA Europa Conference League em 2022.
Tendo se transferido para a Inglaterra e para a Premier League no mesmo ano, ele se juntou ao AFC Bournemouth, onde passou os últimos quatro anos. Peça-chave da equipe dos Cherries, que subiu constantemente na classificação, ele encerrou sua passagem pela costa sul contribuindo para a histórica classificação do clube para as competições europeias.
Na última temporada, ele teve uma de suas melhores campanhas de todos os tempos. Zagueiro habilidoso com a bola, ele deu mais de 2.300 passes na primeira divisão, sem que nenhum outro jogador de linha completasse mais passes longos do que ele (182). Sólido na defesa e perigoso no ataque, nenhum zagueiro central deu mais assistências do que Marcos, que também ficou entre os três primeiros jogadores da Premier League em número de interceptações, bloqueios e rebatidas.
Selecionado argentino desde 2022, ele acumulou três partidas pela seleção.
Bem-vindo, Marcos!"
AS PALAVRAS DE SENESI
"Ser jogador do Tottenham Hotspur é uma sensação realmente especial. Desde o primeiro momento, o clube demonstrou por que me quer e o quanto deseja que eu faça parte do projeto que está construindo. É emocionante e mal posso esperar para fazer parte disso. Sempre que entrar em campo, darei o meu melhor para deixar os torcedores orgulhosos e levar o clube de volta ao lugar que lhe cabe. Quero conquistar títulos com o Tottenham e farei tudo o que estiver ao meu alcance para que isso aconteça.”
AS PALAVRAS DO DIRETOR ESPORTIVO LANGE
O diretor esportivo Johan Lange declarou: “Marcos é um zagueiro que traz para a nossa equipe uma combinação de qualidade, inteligência e liderança. Sua experiência nos mais altos níveis, sua calma na posse de bola e sua vontade de lutar por cada bola fazem dele um elemento perfeito para o nosso estilo de jogo. Estamos felizes em recebê-lo no clube e acreditamos que este seja o lugar perfeito para ele, nesta fase crucial de sua carreira.”
AS PALAVRAS DE DE ZERBI
O técnico Roberto De Zerbi declarou: “A experiência de Marcos, sua habilidade com a bola e sua garra vão nos fortalecer na defesa, além de nos dar flexibilidade nos esquemas de jogo. Ele se sente à vontade em uma equipe que privilegia a posse de bola, lê muito bem o jogo e tem a personalidade certa para se destacar em um ambiente exigente. Também aprecio muito sua mentalidade e sua vontade de melhorar constantemente, e mal posso esperar para trabalhar com ele e ver a grande contribuição que ele poderá dar à equipe”.
O TOTTENHAM COM SENESI
Senesi, canhoto, deve disputar a vaga de titular ao lado de Romero com o veloz zagueiro holandês Micky van de Ven, também canhoto. Ele tem a vantagem de possuir maior capacidade de organização, desenvolvida ao longo dos anos com Iraola, que voltará a ser seu adversário no jogo entre Liverpool e Tottenham.
A JUVENTUS O QUERIA
O zagueiro central, nascido em 1997, já esteve na mira de times italianos como a Roma e, sobretudo, a Juventus, tendo os bianconeri chegado a se reunir com seus agentes. Mas sem nunca terem conseguido avançar na negociação.