Zaniolo permanece na Udinese; agora é oficial. Após uma temporada finalmente de alto nível com a camisa da Udinese, o atacante, que vem de empréstimos menos bem-sucedidos ao Aston Villa, à Atalanta e à Fiorentina, encontra um destino definitivo e assina um novo contrato.
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É oficial: a Udinese resgatou Zaniolo. Quanto o Galatasaray vai receber e qual é a duração do contrato
A NOTIFICAÇÃO E A VIGÊNCIA DO CONTRATO
"Nicolò Zaniolo é jogador da Juventus a título definitivo. O Udinese Calcio informa que exerceu o direito de opção pela aquisição definitiva de Nicolò Zaniolo do Galatasaray. O jogador assinou contrato com o clube até 30 de junho de 2029.
Após a experiência adquirida em Friuli na última temporada, Zaniolo dará continuidade à sua trajetória na Juventus, confirmando a vontade comum de dar continuidade a um projeto técnico baseado em qualidade, ambição e crescimento. Ao longo do último campeonato, o meia-atacante disputou 32 partidas, marcando 5 gols e dando 5 assistências no campeonato (além de um gol na Coppa Italia), oferecendo uma contribuição significativa para a trajetória da equipe e confirmando suas qualidades dentro do grupo.
QUANTO GASTA O UDINESE
Conforme revelado por Fabrizio Romano, trata-se de uma transação no valor de 5 milhões de euros, mais 50% sobre uma futura revenda ao Galatasaray.