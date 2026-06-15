É oficial: a Udinese resgatou Zaniolo. Quanto o Galatasaray vai receber e qual é a duração do contrato

"Nicolò Zaniolo é jogador da Juventus a título definitivo. O Udinese Calcio informa que exerceu o direito de opção pela aquisição definitiva de Nicolò Zaniolo do Galatasaray. O jogador assinou contrato com o clube até 30 de junho de 2029.

Após a experiência adquirida em Friuli na última temporada, Zaniolo dará continuidade à sua trajetória na Juventus, confirmando a vontade comum de dar continuidade a um projeto técnico baseado em qualidade, ambição e crescimento. Ao longo do último campeonato, o meia-atacante disputou 32 partidas, marcando 5 gols e dando 5 assistências no campeonato (além de um gol na Coppa Italia), oferecendo uma contribuição significativa para a trajetória da equipe e confirmando suas qualidades dentro do grupo.