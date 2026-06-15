Zaniolo permanece na Udinese, agora é oficial. Após uma temporada finalmente de alto nível com a camisa bianconera, o atacante, que vem de empréstimos menos bem-sucedidos ao Aston Villa, Atalanta e Fiorentina, encontra um destino definitivo e assina um novo contrato.





À noite, algumas horas após o anúncio da Udinese, a Sky Sport traz as declarações de Zaniolo e de seu agente, Vigorelli: o jogador se diz amargurado porque, ao mesmo tempo que a rescisão do contrato, não houve a renovação que o jogador nascido em 1999 e sua equipe esperavam e desejavam.