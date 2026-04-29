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Donny Afroni

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"É óbvio!" - O Manchester United é instado a lançar uma oferta sensacional pela contratação de Enzo Fernández, em meio a dúvidas sobre o futuro do meio-campista no Chelsea

E. Fernandez
Manchester United
Chelsea
Premier League
L. Saha

O Manchester United foi instado a considerar uma contratação surpreendente do meio-campista do Chelsea, Enzo Fernández, já que os Red Devils buscam reconstruir seu meio-campo neste verão. O ex-atacante do United, Louis Saha, acredita que o clube deveria entrar na disputa pela contratação de Fernández caso ele fique disponível. O argentino, campeão da Copa do Mundo, enfrenta um futuro incerto em Stamford Bridge após um período turbulento no oeste de Londres.

  • O futuro de Fernández é incerto

    A situação de Fernández em Londres tem se tornado cada vez mais complicada. O meio-campista foi recentemente deixado de fora da equipe do Chelsea por duas partidas pelo ex-técnico Liam Rosenior, após comentários sobre uma possível transferência futura para o Real Madrid. Com gigantes europeus como o Paris Saint-Germain também acompanhando sua situação, o Chelsea pode ser forçado a tomar uma decisão difícil em relação ao argentino. O Manchester United foi fortemente associado ao ex-jogador do Benfica durante sua excelente atuação na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Embora ele tenha acabado escolhendo Stamford Bridge, a busca contínua dos Red Devils por talentos de elite pode fazer com que eles reacendam esse interesse, especialmente porque procuram jogadores capazes de dominar a posse de bola e controlar o ritmo das partidas da Premier League.

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    Saha apoia a transferência de Fernández para Old Trafford

    Em entrevista à Betinia, Saha expressou sua admiração pelo campeão da Copa do Mundo, afirmando: “Não acho que Enzo Fernández tenha o mesmo estilo de Bruno Fernandes, mas ele ainda assim poderia se encaixar nesse meio-campo. Ele tem tranquilidade com a bola, inteligência e capacidade de abrir o jogo. Ele não é exatamente igual a um volante como Caicedo, mas tem agressividade e qualidade. Seria uma escolha óbvia, mas, se ele estiver disponível, é definitivamente algo que o Manchester United deveria considerar.”

  • Prevê-se uma reformulação no meio-campo do Manchester United

    A recomendação surge num momento em que o United se prepara para uma grande reformulação no meio-campo. O experiente meio-campista Casemiro deixará Old Trafford no final da temporada, enquanto Manuel Ugarte também tem sido apontado como possível saída. Isso deixa um enorme vazio que Fernández poderia preencher.


  • Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty

    Outros alvos na lista de opções do United

    Enquanto Saha defende a contratação da estrela do Chelsea, o Manchester United mantém suas opções em aberto, com vários outros nomes sendo acompanhados. Adam Wharton, do Crystal Palace, e Carlos Baleba, do Brighton, estariam na mira, ao lado de Elliot Anderson, do Nottingham Forest, e do capitão do Newcastle, Bruno Guimarães, à medida que o clube busca reforçar seu elenco. Os Red Devils podem tentar contratar até dois novos meio-campistas antes do fechamento da janela de transferências de verão, número que pode aumentar caso mais saídas sejam aprovadas.

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