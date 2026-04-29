"É óbvio!" - O Manchester United é instado a lançar uma oferta sensacional pela contratação de Enzo Fernández, em meio a dúvidas sobre o futuro do meio-campista no Chelsea

A situação de Fernández em Londres tem se tornado cada vez mais complicada. O meio-campista foi recentemente deixado de fora da equipe do Chelsea por duas partidas pelo ex-técnico Liam Rosenior, após comentários sobre uma possível transferência futura para o Real Madrid. Com gigantes europeus como o Paris Saint-Germain também acompanhando sua situação, o Chelsea pode ser forçado a tomar uma decisão difícil em relação ao argentino. O Manchester United foi fortemente associado ao ex-jogador do Benfica durante sua excelente atuação na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Embora ele tenha acabado escolhendo Stamford Bridge, a busca contínua dos Red Devils por talentos de elite pode fazer com que eles reacendam esse interesse, especialmente porque procuram jogadores capazes de dominar a posse de bola e controlar o ritmo das partidas da Premier League.