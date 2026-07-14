AFP
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“É óbvio” - Declan Rice foi informado de que não será o próximo capitão da Inglaterra, enquanto ex-jogador dos Three Lions escolhe um sucessor alternativo para Harry Kane
Agbonlahor apoia Bellingham para a braçadeira de capitão
Em entrevista à talkSPORT, Agbonlahor descartou a ideia de que o meio-campista do Arsenal, Rice, seja o herdeiro garantido da braçadeira de capitão. Thomas Tuchel nomeou recentemente Rice como vice-capitão, mas Agbonlahor insiste que o astro do Real Madrid é a única escolha lógica, depois de levar sua seleção às semifinais com seis gols.
Agbonlahor afirmou: “Ele é o próximo capitão da Inglaterra. Não vamos nos confundir: as pessoas falam sobre Declan Rice, mas não é isso — Jude Bellingham é o próximo capitão da Inglaterra depois de Harry Kane. É óbvio. Não há mais o que dizer.” Bellingham marcou duas vezes contra o México e garantiu a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega nas quartas de final, consolidando seu papel fundamental na equipe.
- Getty Images Sport
Comparações com Zidane, lenda da França
Agbonlahor prosseguiu comparando o meio-campista ao ícone francês Zinedine Zidane, que, como se sabe, inspirou seu país à conquista da Copa do Mundo em 1998.
Destacando sua imensa influência e seu comportamento maduro, Agbonlahor continuou: “Ele me lembra o Zidane, pela maneira como joga e tudo mais. Ele está carregando esse time nas costas neste momento. Acho que ele é de nível mundial, acredito mesmo nisso. Além disso, quando você o ouve fora de campo, percebe que ele tem uma calma genuína. E acho que ele será o próximo capitão da Inglaterra depois de Harry Kane. Acho que ele tem sido excelente e realmente está levando essa equipe adiante.”
Ex-companheiro de equipe prevê futura liderança
Essa opinião é compartilhada por Harlee Dean, que foi capitão do jovem durante sua temporada de destaque no Birmingham City. Dean acredita que a autoridade natural do jogador faz dele o sucessor óbvio.
Ele explicou: “Ele joga com o peito para fora, não se esconde de nada. Eu nem acho que ele provavelmente ficaria [muito obcecado em se tornar capitão] — por mais que seja uma honra ser capitão da Inglaterra. Imagino que ele pense [algo como]: ‘Se acontecer, aconteceu. Se não vier, tudo bem.’ Pode fazer parte do plano dele, mas acho que ele simplesmente continuará sendo aquele em quem todos se apoiam naquele time, independentemente disso. Ele está levando o time junto com ele. Acho que está tornando as pessoas ao seu redor melhores. Então, diria que talvez daqui a dois ou três anos, quando Harry Kane decidir pendurar as chuteiras, a capitania naturalmente recairia sobre o Jude, na minha opinião.”
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O que vem por aí para a Inglaterra e Bellingham?
A Inglaterra tem uma tarefa monumental pela frente ao se preparar para enfrentar a Argentina em uma semifinal da Copa do Mundo muito aguardada. Bellingham estará ansioso para aumentar sua contagem de seis gols e levar sua seleção ao título. Independentemente de ele vir a herdar oficialmente a braçadeira de capitão de Kane em breve ou não, suas atuações o consolidaram firmemente como o inegável coração desta geração.
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