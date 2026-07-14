“É óbvio” - Declan Rice foi informado de que não será o próximo capitão da Inglaterra, enquanto ex-jogador dos Three Lions escolhe um sucessor alternativo para Harry Kane

Em entrevista à talkSPORT, Agbonlahor descartou a ideia de que o meio-campista do Arsenal, Rice, seja o herdeiro garantido da braçadeira de capitão. Thomas Tuchel nomeou recentemente Rice como vice-capitão, mas Agbonlahor insiste que o astro do Real Madrid é a única escolha lógica, depois de levar sua seleção às semifinais com seis gols.

Agbonlahor afirmou: “Ele é o próximo capitão da Inglaterra. Não vamos nos confundir: as pessoas falam sobre Declan Rice, mas não é isso — Jude Bellingham é o próximo capitão da Inglaterra depois de Harry Kane. É óbvio. Não há mais o que dizer.” Bellingham marcou duas vezes contra o México e garantiu a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega nas quartas de final, consolidando seu papel fundamental na equipe.