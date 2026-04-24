É o pior resultado de toda a Europa! Um jogador emprestado pelo BVB apresenta uma estatística “única”

São muitos, mas, no caso de quatro deles, a situação é um pouco diferente da do restante do elenco. No momento, os empréstimos de Julien Duranville (FC Basel), Cole Campbell (1899 Hoffenheim) e Kjell Wätjen (VfL Bochum) terminam em 30 de junho. O mesmo vale para Diant Ramaj, cedido ao 1. FC Heidenheim, cujo perfil como goleiro traz uma dificuldade diferente daquela dos jogadores de linha.

Em fevereiro de 2025, o Borussia contratou Ramaj de forma bastante surpreendente do Ajax de Amsterdã e o emprestou imediatamente ao FC Copenhague. Lá, o jogador, hoje com 24 anos, impressionou logo de cara e conquistou a dobradinha com os dinamarqueses. O clube adoraria tê-lo mantido, mas Ramaj preferiu voltar à Bundesliga “para ganhar mais visibilidade”, como ele mesmo disse.

Na verdade, ele já havia se tornado bastante visível antes disso. Menos de dois meses após sua transferência para o BVB, Ramaj concedeu uma entrevista à Sport Bild. Nela, ele fez comentários que chamaram a atenção e causaram irritação interna em Dortmund.