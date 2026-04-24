Desde que Ole Book assumiu o cargo de diretor esportivo do Borussia Dortmund, tem havido muita especulação sobre possíveis contratações que se encaixariam no perfil do novo diretor. No entanto, o que o profissional de 40 anos também precisa levar em conta são os jogadores que já estão sob contrato com o BVB.
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É o pior resultado de toda a Europa! Um jogador emprestado pelo BVB apresenta uma estatística “única”
São muitos, mas, no caso de quatro deles, a situação é um pouco diferente da do restante do elenco. No momento, os empréstimos de Julien Duranville (FC Basel), Cole Campbell (1899 Hoffenheim) e Kjell Wätjen (VfL Bochum) terminam em 30 de junho. O mesmo vale para Diant Ramaj, cedido ao 1. FC Heidenheim, cujo perfil como goleiro traz uma dificuldade diferente daquela dos jogadores de linha.
Em fevereiro de 2025, o Borussia contratou Ramaj de forma bastante surpreendente do Ajax de Amsterdã e o emprestou imediatamente ao FC Copenhague. Lá, o jogador, hoje com 24 anos, impressionou logo de cara e conquistou a dobradinha com os dinamarqueses. O clube adoraria tê-lo mantido, mas Ramaj preferiu voltar à Bundesliga “para ganhar mais visibilidade”, como ele mesmo disse.
Na verdade, ele já havia se tornado bastante visível antes disso. Menos de dois meses após sua transferência para o BVB, Ramaj concedeu uma entrevista à Sport Bild. Nela, ele fez comentários que chamaram a atenção e causaram irritação interna em Dortmund.
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Diant Ramaj: Estatística “única” na Europa
"Entre os jovens talentos, sou o número 1 — na minha opinião", afirmou ele, acrescentando: "Eu disse que sou o melhor goleiro da geração mais jovem. E acho que provei isso nos últimos meses!” Referindo-se ao Borussia, ele declarou: “Preciso continuar em campo, ter minutos, ganhar experiência. Por isso, para mim está claro: não vou ficar no banco em Dortmund! Está claro para mim que não vou para Dortmund agora para ficar na fila, sem chance de jogar atrás de Gregor Kobel. Preciso jogar.”
Nesse aspecto, Ramaj está dentro do planejado. Com bastante alarde para os padrões do Heidenheim, ele substituiu o veterano Kevin Müller e, desde então, defende a baliza do lanterna da Bundesliga. O FCH já sofreu 66 gols, o que, junto com o VfL Wolfsburg, é o pior desempenho.
Mas Ramaj apresenta, acima de tudo, uma estatística devastadora que nenhum outro goleiro das cinco principais ligas da Europa supera: o goleiro nascido em Stuttgart é o único que, nesta temporada, ainda não conseguiu manter o gol invicto.
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Já se passaram onze meses desde o último jogo sem gols
A experiência da luta contra o rebaixamento é nova para Ramaj e, quando se joga pelo último colocado, é difícil apresentar resultados positivos. Por isso, já há algumas semanas, o técnico do Heidenheim, Frank Schmidt, disse: “Um goleiro está sempre no centro das atenções. Certamente não tem sido fácil para ele ultimamente, mas ele mantém uma atitude positiva, trabalha como um obcecado e é alguém que age, em vez de reagir.”
O clube de Brenz conseguiu, pelo menos, manter a baliza invicta em jogos oficiais. Na vitória por 5 a 0 na primeira rodada da Copa da Alemanha contra o Bahlinger SC, Ramaj chegou a defender um pênalti. Isso foi em 16 de agosto. Em uma partida da liga, ele não sofreu gols pela última vez em 25 de maio, quando ainda jogava pelo Copenhague.
Ramaj foi jogador de campo na infância, um atacante. Ele é forte com a bola, e sua abertura e continuidade de jogadas parecem muito boas. No entanto, ele não ficou isento de erros na sua principal função, que é defender a baliza. Ramaj defendeu pouco menos de 60% dos chutes à sua baliza. Na Bundesliga, isso significa a penúltima posição, a 17ª.
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Diant Ramaj: O Heidenheim vai trocar de goleiro?
Seis erros que resultaram em gols também são demais, assim como os 2,2 gols sofridos por partida. Como ele recebe muitos chutes a gol, ele defende, em média, 3,3 bolas a cada 90 minutos — o que o coloca na sexta posição.
“Se mantivermos a categoria”, disse Ramaj à revista kicker, “será como se tivéssemos, por exemplo, conquistado o título com o Bayern de Munique. Na minha cabeça, a permanência na primeira divisão em Heidenheim é como ganhar uma taça.” No entanto, não é de forma alguma certo que ele consiga melhorar ainda mais suas estatísticas nos quatro jogos restantes, com sete pontos de atraso em relação à zona de rebaixamento e diante de um futuro incerto.
O técnico Schmidt, naturalmente, já tem muitas ideias em mente para a provável próxima temporada na segunda divisão. Uma delas é promover o substituto de Ramaj, Frank Feller, a novo goleiro titular. “Contratos não me interessam. O que importa é o desempenho, a ideia no dia do jogo. Em princípio, Diant Ramaj deve jogar, porque ele é o nosso goleiro titular; apesar de tudo, pode ser que a gente considere dar uma ou outra partida para o Frank”, disse Schmidt sobre o assunto.
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"Quero me firmar como titular no Dortmund"
Portanto, não está nada claro onde Ramaj vai defender a baliza na próxima temporada. Ao longo da temporada, ele evitou responder a perguntas sobre seu futuro com respostas evasivas. O Heidenheim não possui opção de compra sobre ele, enquanto no BVB, com o indiscutível goleiro titular Gregor Kobel (contrato até 2028), nada indica uma mudança. E o goleiro reserva, Alexander Meyer, renovou seu contrato em dezembro até 2027.
“Peixes mortos nadam com a correnteza. Eu sei do que sou capaz – e não tenho problema em dizer isso”, explicou Ramaj. “Muito claro: quero me firmar como titular no Dortmund. Trabalho nisso todos os dias.”
Para Book e o BVB, a situação de Ramaj representa um desafio complicado. Outro empréstimo para um clube mais ambicioso do mesmo nível parece fazer sentido. Mas quantas passagens temporárias um goleiro ambicioso, com contrato válido por mais três anos em um clube da Liga dos Campeões, pode suportar?
Diant Ramaj: Estatísticas no 1. FC Heidenheim
Jogos oficiais Gols sofridos Sem sofrer gols Cartões amarelos 31 65 1 2