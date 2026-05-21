Jesus pode estar competindo no mais alto nível do futebol europeu com o Arsenal, mas seu coração continua firmemente ligado ao Palmeiras. O atacante, que se transferiu do Manchester City para os Gunners em 2022, revelou que acompanha constantemente seu antigo time e nutre um profundo desejo de vestir a camisa verde do Palmeiras mais uma vez antes de encerrar a carreira.

“Penso nisso todos os dias, acompanho o time. Assisti ao jogo de ontem, infelizmente eles perderam [para o Cerro Porteño]. É o meu sonho, já deixei claro que um dia vou voltar, só não sei quando, se será hoje, amanhã, então penso nisso todos os dias”, disse Jesus àESPN.