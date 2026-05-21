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"É o meu sonho" - Gabriel Jesus "pensa todos os dias" em voltar ao Palmeiras, agora que se aproxima do último ano de contrato com o Arsenal
Um retorno aos lares de sonho está sendo preparado
Jesus pode estar competindo no mais alto nível do futebol europeu com o Arsenal, mas seu coração continua firmemente ligado ao Palmeiras. O atacante, que se transferiu do Manchester City para os Gunners em 2022, revelou que acompanha constantemente seu antigo time e nutre um profundo desejo de vestir a camisa verde do Palmeiras mais uma vez antes de encerrar a carreira.
“Penso nisso todos os dias, acompanho o time. Assisti ao jogo de ontem, infelizmente eles perderam [para o Cerro Porteño]. É o meu sonho, já deixei claro que um dia vou voltar, só não sei quando, se será hoje, amanhã, então penso nisso todos os dias”, disse Jesus àESPN.
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Lealdade ao Verdão
Embora o interesse de outros clubes no Brasil e no exterior seja inevitável para um jogador do seu calibre, Jesus deixou claro que há apenas um destino para ele quando chegar a hora de deixar a Europa. Sua ligação com o Palmeiras vai além do âmbito profissional; trata-se de um vínculo pessoal que permanece inalterado desde sua partida para a Inglaterra em 2017.
“O futuro pertence a Deus, é um clube pelo qual tenho muito carinho, sou um torcedor apaixonado, já disse isso muitas vezes e minha opção quando voltar ao Brasil sempre será o Palmeiras”, acrescentou Jesus. Essa postura definitiva certamente encantará a torcida alviverde, que se lembra dele como o jovem sensação que ajudou a liderar a ascensão do clube de volta ao topo do futebol brasileiro.
Traçando uma carreira brilhante
Jesus surgiu pela primeira vez em março de 2015, tornando-se rapidamente a grande promessa da base do Palmeiras. Durante sua passagem breve, mas marcante, pelo time principal, ele conquistou a Copa do Brasil em seu ano de estreia e, em seguida, o título histórico do Brasileirão em 2016. Notavelmente, esse triunfo no campeonato encerrou um jejum de 22 anos para o clube — um feito que Jesus agora repetiu com o Arsenal, ajudando-o a conquistar seu primeiro título do campeonato em mais de duas décadas.
Após seu sucesso no Brasil, Jesus se transferiu para o Manchester City, onde se tornou um dos brasileiros mais condecorados da história da Premier League. Com quatro títulos da liga pelo City e outro pelo Arsenal, ele está ao lado de Fernandinho com cinco medalhas de campeão, ficando atrás apenas do goleiro Ederson, que tem seis. Seu pedigree é inquestionável, mesmo que sua recente fase de gols tenha sofrido uma ligeira queda, com cinco gols em 26 partidas nesta temporada.
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Enfrentando um futuro incerto no Arsenal
Com seu contrato atual no Emirates previsto para vencer no verão de 2027, Jesus está chegando a um momento decisivo em sua carreira. O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, tem elogiado frequentemente a dedicação e a versatilidade do atacante, mas, como o clube continua sendo associado a novos atacantes no mercado de transferências, o futuro do brasileiro na equipe está sendo questionado.